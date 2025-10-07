من مدار الأرض إلى الريادة.. صور "محمد بن زايد سات" و"اتحاد سات" ترسم ملامح مستقبل الفضاء الإماراتي

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن أول مجموعة من الصور التي التقطها القمران الاصطناعيان "محمد بن زايد سات" و"اتحاد سات"، اللذان أُطلقا مطلع هذا العام، وذلك تزامنًا مع الأسبوع العالمي للفضاء. وتمثل هذه الخطوة إنجازًا نوعيًا يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال صور الأقمار الاصطناعية، ويؤكد جاهزيتها لتوفير بيانات عالية الدقة لدعم التطبيقات المدنية والبحرية والبنية التحتية وجهود الاستدامة.

وأطلق الأسبوع العالمي للفضاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاحتفال بمساهمات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين وضع الإنسان.

ويجسد القمران الاصطناعيان تقنيات متكاملة، حيث يعتمد محمد بن زايد سات على التصوير البصري المتطور، بينما يستخدم اتحاد سات تقنيات الرادار عالية الدقة (SAR)، ليشكلا معًا منظومة متقدمة توفر رؤية أشمل وأكثر دقة في مجال رصد الأرض.