من لاجئة إلى كابتن طائرة: قصة نجاح السورية مايا غزال في الإمارات

خلال كلمتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، تحدثت مايا غزال عن الصعوبات التي واجهتها هي وعائلتها بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك رفض قبولها في ثلاث مدارس ومعاناتها للتغلب على النمطية.

قالت مايا: "معظم التحديات التي واجهتها كانت بسبب كوني لاجئة، ورغم أن عمري لم يكن يتجاوز 16 عاماً، إلا أنني تعرضت لصورة نمطية، فقد كان الناس يعتقدون أن مهاراتي وقدراتي محدودة".