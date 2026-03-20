من "كوفيد" إلى "صمود العيد".. كلمات محمد بن زايد: بلسم طمأنينة في أوقاتِ الشدة

بينما تحتفل دولة الإمارات بعيد الفطر يوم الجمعة، تعزز شعور بالهدوء والوحدة برسالة مؤثرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصلت إلى الهواتف في جميع أنحاء البلاد.

في أوقات عدم اليقين، كانت كلماته بمثابة تذكير دائم بوحدة الإمارات وقوتها والتزامها تجاه شعبها، مواطنين ومقيمين على حد سواء.

نصت رسالة سموه: “عيد مبارك لكل من يعتبر الإمارات وطناً. في هذا الوقت المبارك، نقف متحدين كمجتمع واحد. تظل أمتنا صامدة وقوية بفضل تفاني من يحموننا وتضامن شعبنا. بارك الله في الإمارات واملأ بيوتكم بالقوة والطمأنينة. محمد بن زايد،”

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في رسالة منفصلة شاركها على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أيضاً تهانيه:

“أتقدم بأحر التهاني لإخواني حكام الإمارات؛ وعائلتنا في الإمارات؛ والمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الفطر. نظل واثقين بأن منطقتنا ستتغلب على تحدياتها الحالية وأن الإمارات، من خلال قوتها وصمودها وولاء ووحدة شعبها، ستواصل التقدم نحو مستقبل سلمي ومزدهر.”

يتحدث إلى المصابين

وبالمثل، في مناسبة سابقة، تحدث سموه خلال زيارة للمرضى المصابين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وقد أكد على استقرار الأمة.

قال: “نحن في فترة حرب،” وأضاف: “الإمارات بخير.”

وأشاد بالمواطنين الإماراتيين والقوات المسلحة على صمودهم. وأضاف، مستخدماً مجازاً عربياً للتعبير عن صمود البلاد: “الإمارات جلدها سميك ولحمها مر،” وتابع: “أعد الجميع بأننا سنخرج أقوى.”

خلال زيارته، اطمأن سموه على المرضى المصابين في الهجمات الأخيرة، وتحدث مع عائلاتهم، وأشاد بالفرق الطبية على رعايتهم المتفانية. كما أكد على الطبيعة الشاملة للأمة، مسلطًا الضوء على الدور الحيوي للمغتربين.

“المقيمون في الإمارات هم ضيوفنا وجزء من عائلتنا،” قال سموه ، في إشارة إلى ما يقرب من 10 ملايين مواطن أجنبي يعيشون ويعملون في البلاد.

رسالته خلال كوفيد

تتردد هذه الرسالة صدى لرسالة مماثلة شاركها سموه في 24 أبريل 2020 خلال شهر رمضان، في السنوات الاستثنائية لجائحة كوفيد.

“أيها المواطنون والمقيمون الأعزاء،

اسمحوا لي أن أشارككم تحياتي القلبية من أخي الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نحتفل بشهر رمضان المبارك. أظل ممتنًا لصبركم ومرونتكم ولطفكم في هذه الأوقات غير المسبوقة.”

“معًا يمكننا ضمان سلامة عائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا الأعزاء من خلال الاستمرار في ممارسة الإجراءات الوقائية اللازمة. كأمة واحدة، أعلم أننا سنتغلب على هذا الوباء معًا. بارك الله فيكم وفي عائلاتكم. رمضان كريم، محمد بن زايد.”