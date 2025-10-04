من قلعة الجاهلي إلى الأثير: رحلة الإمارات في "إكسبو" بدأت قبل الاتحاد في أوساكا 1970

يقدم نموذج حديث لجناح عام 1970 وصور من جناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا لمحة نادرة عن تاريخ الدولة الطويل والمتميز في المشاركة في المعارض العالمية، وهي رحلة بدأت قبل أكثر من نصف قرن، حتى قبل تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحتفل جناح أبوظبي من إكسبو 1970، المعروض حالياً كقطعة مركزية في جناح الإمارات، باللحظة التاريخية التي مثلت فيها الإمارة نفسها بشكل مستقل على الساحة العالمية، مسجلة أول مشاركة للبلاد على الإطلاق في معرض عالمي.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

يُصور النموذج هيكلاً مستوحى من الحصون الإماراتية التقليدية، وتحديداً قلعة الجاهلي في العين، مع برج دائري مركزي وجدران مُسننة، مما يعكس التراث المعماري الغني للمنطقة.

كان العرض متعدد اللغات مصحوباً بملاحظات توضح أن: "لدى الإمارات إرثاً طويلاً من المشاركة في المعارض العالمية، بدءاً من عرض أبوظبي لأول مرة في إكسبو 1970 أوساكا وصولاً إلى استضافة إكسبو 2020 دبي." وتضمن العرض التاريخي لقطات أرشيفية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله)، الذي حضر المعرض بصفته ولي عهد أبوظبي آنذاك.