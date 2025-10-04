من قلعة الجاهلي إلى الأثير: رحلة الإمارات في "إكسبو" بدأت قبل الاتحاد في أوساكا 1970

يقدم نموذج حديث لجناح عام 1970 وصور من جناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا لمحة نادرة عن تاريخ الدولة الطويل والمتميز في المشاركة في المعارض العالمية، وهي رحلة بدأت قبل أكثر من نصف قرن، حتى قبل تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة.
يحتفل جناح أبوظبي من إكسبو 1970، المعروض حالياً كقطعة مركزية في جناح الإمارات، باللحظة التاريخية التي مثلت فيها الإمارة نفسها بشكل مستقل على الساحة العالمية، مسجلة أول مشاركة للبلاد على الإطلاق في معرض عالمي.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يُصور النموذج هيكلاً مستوحى من الحصون الإماراتية التقليدية، وتحديداً قلعة الجاهلي في العين، مع برج دائري مركزي وجدران مُسننة، مما يعكس التراث المعماري الغني للمنطقة.
كان العرض متعدد اللغات مصحوباً بملاحظات توضح أن: "لدى الإمارات إرثاً طويلاً من المشاركة في المعارض العالمية، بدءاً من عرض أبوظبي لأول مرة في إكسبو 1970 أوساكا وصولاً إلى استضافة إكسبو 2020 دبي." وتضمن العرض التاريخي لقطات أرشيفية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله)، الذي حضر المعرض بصفته ولي عهد أبوظبي آنذاك.
كان إكسبو 1970، الذي أُقيم في أوساكا باليابان تحت شعار "التقدم والتناغم من أجل البشرية"، حدثاً بارزاً جذب 77 دولة مشاركة وأكثر من 64 مليون زائر.
بالنسبة لأبوظبي، مثّل المعرض لحظة محورية لعرض ثقافتها وتراثها وتطلعاتها أمام العالم، وقد حدث ذلك قبل أكثر من عام من تشكيل دولة الإمارات في 2 ديسمبر 1971.3 وقد تم بناء الجناح تحت إشراف المهندس المعماري المصري عبد الرحمن حسنين مخلوف، الذي كان مخططاً لمدينة أبوظبي في ذلك الوقت.
اكتملت الرحلة التي بدأت في أوساكا عام 1970 عندما استضافت الإمارات إكسبو 2020 دبي الناجح للغاية، مرحبة بـ 192 دولة وجذبت أكثر من 24 مليون زيارة تحت شعار "تواصل العقول، وصنع المستقبل". إن الاستمرارية بين هاتين اللحظتين — من جناح أبوظبي المتواضع في 1970 إلى استضافة أكبر معرض في العالم في 2020 — تُظهر التحول المذهل للأمة.
وتمثل المشاركة الحالية في إكسبو 2025 أوساكا علامة فارقة أخرى في هذه القصة المستمرة. وتُعد زيارة ولي العهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأخيرة لجناح الإمارات في أوساكا بمثابة دورة كاملة مدتها 55 عاماً، تربط أول مشاركة دولية للأمة بوضعها الحالي كمركز عالمي للابتكار والثقافة.
يقف جناح الإمارات الحالي في إكسبو 2025 أوساكا، وعنوانه "من الأرض إلى الأثير" (Earth to Ether)، كدليل على تتويج 55 عاماً من الابتكار والتبادل الثقافي. يقع الجناح في منطقة "تمكين الحياة" في إكسبو 2025، وهو تحفة في الهندسة المعمارية المستدامة وابتكار المواد.4
يستلهم التصميم من شجرة النخيل، ويجمع بين المواد الإماراتية التقليدية وتقنيات النجارة اليابانية المتقدمة في اندماج ثقافي رائع. وتعتبر ميزته الأبرز هي 90 عموداً من السعف، صُنعت باستخدام مخلفات زراعية من النخيل تم الحصول عليها عبر سلسلة توريد جديدة أُنشئت مع مزارعين في جميع أنحاء الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا النهج المبتكر يجسد التزام الإمارات بالاستدامة.
يحتوي الجناح على مبادرة "بناء الجسور" بعنوان "أصوات المستقبل"، وهو برنامج رؤيوي بالتعاون مع وزارة الثقافة لإرسال 50 شاباً إماراتياً إلى إكسبو 2025 في أوساكا، بهدف تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية مع اليابان وتمكين الشباب الإماراتي من خلال الخبرة الدولية.