من قرى جميرا إلى مدينة دبي المزدهرة: رحلة سلطان المنصوري عبر الزمن

منذ ستينيات القرن العشرين وحتى اليوم، شهدت دبي تغيراً كبيراً. يتذكر سلطان المنصوري، الشخصية الإماراتية البارزة، أيامه في "قرى" الإمارة التي أصبحت الآن رموزاً للمدينة. ويتحدث إلى "ميشال ديفون" من صحيفة خليج تايمز عن الحياة في دبي منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

يتذكر وزير الاقتصاد السابق، الذي نشأ في قرى جميرا وأم سقيم، الوقت الذي كان فيه الجميع يعرفون بعضهم البعض — تلك الأيام البسيطة التي تشكل تناقضاً صارخاً مع دبي المزدحمة والنابضة بالحياة اليوم، حيث يعيش ويعمل أكثر من ثلاثة ملايين شخص من مختلف الجنسيات."

قال لصحيفة خليج تايمز: "في تلك الأوقات، كانت المنطقة منفصلة، عبارة عن قرى صغيرة، عن منطقة جميرا 1، حيث يقع فندق فور سيزونز اليوم." وحول برج العرب، يتذكر الكثبان الرملية البيضاء الجميلة على الساحل الذي أصبح اليوم مليئاً بالروائع المعمارية.

ويتذكر اتحاد الإمارات العربية المتحدة، الذي كان من المفترض في الأصل أن يضم قطر والبحرين، قبل إنشاء ما يعرف اليوم بالإمارات السبع التي تتكون منها البلاد.