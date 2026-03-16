من غزة والسودان إلى "واحة الأمان"..مقيمين يجدون في الإمارات ملاذاً من صخب الصراعات

“الوضع الحالي مختلف تمامًا عما اختبرناه من قبل. هنا، يمكن أن تستمر الحياة بشكل طبيعي تمامًا. قد تسمع أصواتًا عرضية، لكنها ليست عالية، وفي عجمان، تكون أقل وضوحًا،” قالت. “لا داعي للذعر كما في غزة. هذا لأن هنا يوجد نظام دفاع. في غزة، لا يوجد شيء. لا يوجد مكان آمن—لا مكان للاختباء. يمكن أن تضرب القنابل في أي مكان، في أي وقت، وأصواتها شديدة لدرجة أنك لا تستطيع النوم.”