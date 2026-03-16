من غزة والسودان إلى "واحة الأمان"..مقيمين يجدون في الإمارات ملاذاً من صخب الصراعات

بينما أثارت التوترات الإقليمية الأخيرة قلق الكثيرين، تختلف ردود الفعل بشكل كبير بين سكان الإمارات. يشعر البعض بخوف حقيقي، وغالبًا ما يتخيلون مخاطر الصراع أسوأ مما هي عليه في الواقع، بينما يجد آخرون، الذين عاشوا الحرب من قبل، أن الوضع أقل إثارة للقلق بكثير.
بالنسبة للعديد من المقيمين في الإمارات، تتشكل فكرة “الحرب” بالذاكرة أكثر من الواقع المباشر. وعلى الرغم من أن الاعتراضات البعيدة أو رسائل التنبيه يمكن أن تثير القلق، إلا أن الحياة اليومية في الإمارات تستمر إلى حد كبير دون انقطاع.
تحدثت الخليج تايمز إلى عدد قليل من المغتربين الذين قالوا إن مفهوم “الحرب” غالبًا ما يُقاس بالتجربة الشخصية، مما يجعل توترات اليوم تبدو مختلفة تمامًا، اعتمادًا على ماضي الفرد.
تتذكر آية الهادي (تم تغيير اسمها بناءً على طلبها)، التي فرت من الحرب الأهلية في السودان، أن الأيام الأولى للتوترات الإقليمية الأخيرة أعادت ذكريات صعبة؛ ومع ذلك، أكدت على مكانة الإمارات الفريدة كمكان للاستقرار المستمر.
“كان اليومان الأولان محفزين للغاية. عندما تسمع الاعتراضات بالقرب من منزلك — ذلك ‘الازدهار’ المفاجئ — يعيدني مباشرة إلى ما حدث في السودان،” قالت. لكن في السودان، أوضحت، كان الواقع أسوأ بكثير. “هناك، كانت منطقة حرب نشطة. قُصف منزل جيراننا. كانت القوات البرية في الشوارع بالبنادق، وكانت عمليات السطو تحدث أيضًا. كان الجميع مرعوبين، لذلك بقي الناس في منازلهم.”
فرت الهادي وعائلتها، مثل العديد من الآخرين، أولاً إلى منطقة مجاورة قبل القيام بالرحلة الشاقة إلى مصر.
“رحلة (إلى منطقة مجاورة)، تستغرق عادة أقل من ساعة، امتدت إلى ثلاث ساعات مروعة بسبب نقاط التفتيش المتعددة. وامتدت الرحلة اللاحقة التي تستغرق خمس ساعات إلى الحدود (المصرية) إلى خمسة أيام بسبب الازدحام. “تجمعت عائلتي بأكملها في غرفة واحدة. بالكاد تحركنا لأننا كنا خائفين للغاية. لكن الخروج كان خطيرًا بنفس القدر بسبب وجود إطلاق نار نشط،” قالت، واصفة القلق والخوف المستمر على الحياة والممتلكات.
حتى في الهدوء النسبي لدولة الإمارات، لا تزال آثار الصدمة التي تعرضت لها قبل ثلاث سنوات فقط باقية. “مؤخرًا، عادت الذكريات للظهور لأول مرة منذ ذلك الحين. في ذهني، الإمارات هي واحدة من أكثر الأماكن أمانًا في العالم... ولكن في الوقت نفسه، عقلي أحيانًا يخدعني — ويخبرني أن ما’s يحدث الآن ليس ‘حربًا حقيقية’،” اعترفت الهادي.
بينما كانت تدرك أن الحياة تستمر بشكل طبيعي هنا، أشارت إلى أن “الحوادث — حتى البسيطة منها — يمكن أن تؤثر أحيانًا على الشخص. ولكن بعد قول ذلك، أرى أن كل شيء هنا يستمر بشعور مطمئن بالأمان والاستعداد،” أضافت الهادي.
أبرزت مارلين الحداد، التي أمضت أكثر من شهر في غزة، التباين الصارخ بين الحياة في الإمارات ومناطق النزاع.
“الوضع الحالي مختلف تمامًا عما اختبرناه من قبل. هنا، يمكن أن تستمر الحياة بشكل طبيعي تمامًا. قد تسمع أصواتًا عرضية، لكنها ليست عالية، وفي عجمان، تكون أقل وضوحًا،” قالت. “لا داعي للذعر كما في غزة. هذا لأن هنا يوجد نظام دفاع. في غزة، لا يوجد شيء. لا يوجد مكان آمن—لا مكان للاختباء. يمكن أن تضرب القنابل في أي مكان، في أي وقت، وأصواتها شديدة لدرجة أنك لا تستطيع النوم.”
تحدثت الحداد عن الضغط اللوجستي والعاطفي للفرار مع أطفالها السبعة بينما بقي زوجها في الإمارات للعمل.
“الفرار مع سبعة أطفال لم يكن سهلاً على الإطلاق. كانت الطوابير طويلة، وتم فحص الحقائب مرارًا وتكرارًا، وتم كل شيء يدويًا—كان عليك فتح الحقائب وتفريغها عند نقاط تفتيش متعددة.”
على الرغم من هذه التحديات، قدمت الحياة في الإمارات شعورًا بالوضع الطبيعي. “بالنسبة لابنتي الكبرى، التي تبلغ 18 عامًا وقد شهدت حرب غزة من قبل، حتى هي تقول إن هذا الوضع في المنطقة لا شيء مقارنة بذلك... إنه ‘المستوى صفر’. الحياة هنا تتيح لنا الاستمرار في روتيننا اليومي والعيش بأكبر قدر ممكن من الطبيعية.”
تذكرت مجد علي الخطيب، المقيمة في الشارقة، الرحلة المروعة التي قامت بها عائلتها هربًا من دمشق قبل أكثر من عقد من الزمان.
“هربت عائلتي من دمشق... ما يستغرق عادة ثلاث ساعات استغرق منهم 16. سافروا عبر لبنان، مواجهين الخوف والقصف والحواجز العسكرية. في إحدى النقاط، لم يتمكنوا حتى من العثور على سيارة أجرة إلى المطار. كانت رحلة محفوفة بالمخاطر ومرهقة ولكن بطريقة ما وصلوا.”
تذكرت الخطيب أنه في الوطن، قبل مغادرتهم، كان شقيقها يذهب إلى العمل بينما كانت والدتها وشقيقتها تقضيان الأمسيات في الشرفة، تنتظران وتراقبان عودته.
“رؤية القنابل على بعد 100 متر فقط من منزلنا. كان الخطر مستمراً ولا مفر منه.”
ولكن في الإمارات، تشير إلى أن التجربة مختلفة تماماً.
“أنا وأطفالي لا نشعر بالقلق على الإطلاق. في أعماقي، ما زلت أشعر بالأمان — أثق بالحكومة والسلطات. في البداية، أدهشتنا رسائل التنبيه، ولكن بعد ذلك أدركنا أنها لسلامتنا. إنه عالم مختلف تماماً عما عاشته عائلتي في الوطن.”