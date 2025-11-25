من غزة إلى أكسفورد: ضيوف مهرجان طيران الإمارات للآداب

من كاتبة تصور فظائع غزة، وشعراء إماراتيين يشاركون تاريخ الأرض، إلى نجوم "تيك توك" ومؤلفين حائزين على جوائز، تعد الدورة القادمة من مهرجان طيران الإمارات للآداب (ELF) بأن تقدم شيئاً للجميع.

وقد تم الإعلان عن القائمة والبرنامج الكاملين للمهرجان السنوي في حفل بهيج أقيم في مسرح الفن الرقمي بمدينة جميرا يوم الثلاثاء.

وستشارك المصورة الصحفية من غزة، بلستيا العقاد، التي ألفت مؤخراً كتاب "عيون غزة" (Eyes of Gaza)، في حلقتي نقاش خلال المهرجان. ستناقش تجربتها في شهادة وتسجيل قصص إحدى أكثر الحروب توثيقاً في التاريخ. وفي الوقت نفسه، ستناقش الكاتبة العالمية الشهيرة آر إف كوانغ المواضيع المتكررة في أعمالها.

من المقرر أن تكون الدورة السابعة عشرة من المهرجان، التي ستُعقد في الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، بمثابة تكريم للرحلة الإنسانية الشاملة، وفقاً للمنظمين. وقالت أحلام بلوكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، إن المهرجان استضاف أكثر من 2500 مؤلف، واجتذب ما يقرب من نصف مليون مشارك، وألهم أكثر من مليون طفل، وأسفر عن إطلاق أكثر من 30 مبادرة.

كتاب وشعراء إماراتيون

ستقدم الشاعرة الإماراتية شمّا البستكي مجموعتها الأولى "بيت إلى بيت" (House to House) – التي ستأخذ القراء في رحلة عبر قصص دبي القديمة التي تمتد من عام 1940 إلى الثمانينات. ستسلط المجموعة الضوء على التفاصيل العادية للحياة اليومية حول خور دبي، حيث كان الناس يبنون مجتمعاتهم، ويرعون أطفالهم وأعمالهم، ويشهدون التحول المذهل للمدينة.

ستستضيف الكاتبة الإماراتية الحائزة على جوائز صالحة عبيد جلسة شاي للاحتفال بإطلاق الترجمة الإنجليزية لروايتها المشهورة "حلقة البهار"، والتي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.

وستقدم ابتسام البيتي، مؤلفة كتب الأطفال ومعلمة السنوات الأولى، قراءة وعرض دمى لكتابها الأخير "حلق، أيها الأحمر، حلق!" (Fly, Red, Fly!). هذا العمل، الذي يعد استكمالاً لكتابها المصوّر "تنين يُدعى أزرق"، سيأخذ الأطفال في مغامرة لاكتشاف الذات والمثابرة.