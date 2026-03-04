من عجمان إلى رأس الخيمة: قصص "الفزعة" الإماراتية لمسافري الطيران العالقين

عندما تسببت اضطرابات الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي في المنطقة في انتظار المسافرين في المحطات وأجبرتهم على تمديد إقامتهم في جميع أنحاء الإمارات، حل عدم اليقين محل مسارات الرحلات المخطط لها.

كان البعض في طريق العبور، والبعض الآخر في إجازة قصيرة إلى الإمارات. ومع تأجيل وإعادة جدولة رحلات العودة، وجد الكثيرون أنفسهم فجأة غير متأكدين من موعد سفرهم التالي.

في دبي وعجمان ورأس الخيمة، تدخل السكان، وفتحوا منازلهم، ورتبوا وجبات الطعام وقدموا الضروريات الأساسية لأشخاص لم يلتقوا بهم من قبل.

رياض راج، مستشار ورجل أعمال ومالك مطعم ريو بروست تشيكن، والذي يعيش في الإمارات منذ 27 عامًا، هو من بين أولئك الذين يساعدون حاملي تأشيرات الزيارة والمقيمين العالقين. وقد شارك في الخدمة الاجتماعية لمدة 15 عامًا وقال إن الوضع دفعه إلى التصرف.

“الكثير من السياح عالقون في دبي، وقد استنفد العديد منهم أموالهم على الإقامة والمعالم السياحية والطعام. لذا أنا هنا الآن أساعد أي شخص يحتاج إلى الطعام والضروريات،” قال رياض.

“أنا أقوم بذلك على نطاق صغير جدًا؛ إنها مجرد طريقة لرد الجميل للمجتمع. انضم إليّ أيضًا عدد قليل من أصدقائي من خريجي المدرسة. نريد فقط أن نرد الجميل ونجلب بعض الشعور بالراحة للناس خلال هذا الوقت،” قال.

أحد أصدقائه، حسين، الذي يدير فندقًا في المدينة، خصص بضع غرف مجانًا للمسافرين العالقين الذين كانوا يقيمون هناك.

“إذا لم يكن لدى شخص ما مكان يذهب إليه، فيمكنه الاستمرار في الإقامة معنا حتى يتم حل وضع سفره. تم تخصيص عدد قليل من الغرف لهذا الغرض. من المهم أن يشعر الناس بالأمان والدعم،” قال حسين. وقد قام رياض وأصدقاؤه بتنسيق توصيل الطعام وتوزيع الضروريات على هؤلاء الزوار العالقين.

فتح علي شهباز، المقيم في عجمان ومدير في شركة كونسبت كرييشنز، شقته لمجموعة من الأصدقاء من الهند الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. “أنا حاليًا بمفردي في شقة من غرفتي نوم حيث عائلتي في الهند. لقد طلبت من أربعة منهم البقاء في غرفة الضيوف، ويمكن لأربعة آخرين تدبر أمرهم في الصالة،” قال علي.

“لقد كانوا هنا لمدة أسبوع وكانوا يقيمون في فندق عندما انقلبت خطط سفرهم فجأة. على الأقل لا ينبغي أن يقلقوا بشأن مأوى فوق رؤوسهم،” قال.

في رأس الخيمة، يقوم حشمت رضا، وهو وكيل عقاري، بترتيب الإقامة والطعام والأدوية للمحاصرين في الإمارة.

“الكثير من الناس مرتبكون ومجهدون. نحن نحاول ترتيب كل ما هو ممكن، مثل مكان للإقامة، وجبات الطعام، والأدوية الأساسية. حتى المساعدة الصغيرة تحدث فرقًا كبيرًا في مثل هذه الأوقات،” قال.

بالنسبة للزوار العالقين، قدم الدعم طمأنينة خلال فترة غير مؤكدة.

بينما تواصل السلطات وشركات الطيران إدارة وضع السفر، تساعد هذه الأعمال الهادئة من اللطف في تخفيف العبء وجبة تلو وجبة، وغرفة تلو غرفة، وباب مفتوح تلو باب.