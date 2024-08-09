من عامل بسيط إلى ملياردير: قصة نجاح ملهمة في الإمارات

ففي مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز يوم الخميس، قال الرجل البالغ من العمر 52 عاماً، والذي يعيش الآن في نخلة جميرا: "وقعت هذه الحادثة حوالي عام 1995، و حصلت على أول وظيفة لائقة وتلقيت أول راتب بقيمة 1200 روبية (حوالي 55 درهماً إماراتياً الآن) بدلاً من الأجر اليومي. قررت أن أكافئ نفسي بمشاهدة فيلم، وهو شيء لم أفعله منذ أكثر من عقد من الزمان. في هذا الصدد، لم أفعل أي شيء لنفسي منذ سنوات - لقد ركزت فقط على العمل. لذلك، في أحد أيام الأحد، ومع راتبي الأول في جيبي، وقفت في طابور المسرح ".