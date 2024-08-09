من عامل بسيط إلى ملياردير: قصة نجاح ملهمة في الإمارات
قد يبدو الأمر تافهاً اليوم، لكن بالنسبة ل"رامجي آير"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بملايين الدولارات ومقره في الإمارات العربية المتحدة، فإن خسارة أول راتب له كموظف إداري بسبب نشال في أحد المسارح في الهند كان بمثابة أمر جلل في ذلك الوقت.
وأشار آير، الذي بدأ حياته المهنية كعامل من ذوي الياقات الزرقاء والذي تولى تصنيع مواد البناء الثقيلة لمصانع الإسمنت والنفط عندما كان في السابعة عشرة من عمره، إلى أن راتبه الأول كموظف إداري كان له أهمية خاصة.
ففي مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز يوم الخميس، قال الرجل البالغ من العمر 52 عاماً، والذي يعيش الآن في نخلة جميرا: "وقعت هذه الحادثة حوالي عام 1995، و حصلت على أول وظيفة لائقة وتلقيت أول راتب بقيمة 1200 روبية (حوالي 55 درهماً إماراتياً الآن) بدلاً من الأجر اليومي. قررت أن أكافئ نفسي بمشاهدة فيلم، وهو شيء لم أفعله منذ أكثر من عقد من الزمان. في هذا الصدد، لم أفعل أي شيء لنفسي منذ سنوات - لقد ركزت فقط على العمل. لذلك، في أحد أيام الأحد، ومع راتبي الأول في جيبي، وقفت في طابور المسرح ".
وعندما دخل آير وجلس، أدرك أن أحدهم سرق محفظته. وأضاف: "لقد اختفت محفظتي التي كان فيها أول راتب لي. كانت تلك الساعات القليلة أثناء الفيلم هي الساعات الأكثر كآبة في حياتي". وأضاف: "بعد العمل الشاق لسنوات عديدة لكسب راتب مناسب، كان فقدانه في أقل من 24 ساعة أمراً مفجعاً. قد يبدو مبلغ المال الذي خسرته ضئيلاً مقارنة بما يكسبه الناس اليوم. حتى لو خسرت مليون درهم الآن، فلا يقارن ذلك باليأس الذي شعرت به في ذلك اليوم".
بدأت العمل في سن صغير
يتذكر الوافد الهندي حياته المبكرة، موضحاً كيف كان والده، رجل الأعمال الثري، يمتلك مصنعاً في تشيناي (تاميل نادو، الهند) لتصنيع الأجزاء البلاستيكية.
"كنا من الأوائل الذين حصلوا على هاتف وسيارتين. كان كل شيء على ما يرام. لاحقاً، واجه والدي مشاكل مالية في عمله وعانى من مشاكل صحية. توفي عندما كنت صغيراً جداً. بحلول ذلك الوقت، فقدنا كل أموالنا وكنا على وشك التشرد في الشوارع".
بعد ذلك، بدأت معاناة آير بسبب عدم حصوله على المال اللازم لإكمال دراسته أو الالتحاق بالجامعة.
"ومنذ ذلك الحين، عملت طيلة حياتي. بدأت رحلتي كعامل في جنوب الهند في جولبارجا (التي تسمى الآن كالابوراجي في كارناتاكا). بدأت براتب 900 روبية فقط في عام 1993 (حوالي 40 درهماً إماراتياً)، وكنت أعمل حوالي 11 ساعة يومياً."
المثابرة أتت بثمارها
ومن هناك، اكتسب خبرة العمل في العديد من محطات الطاقة وفي مشاريع بناء السدود المختلفة على مستوى البلاد.
"كنت عاملاً في بناء محطات الطاقة الحرارية والمرافق النووية في الهند. ومع ذلك، وبفضل أدائي، بدأت في الحصول على فرص أفضل. لقد شغلت كل المناصب تقريباً في شركة إنشاءات متوسطة الحجم، بما في ذلك شواغر مثل المساعد، والميكانيكي، واللحام، والمشرف، ومسؤول المشروع، ومدير العقود، ونائب الرئيس للعقود. بالإضافة إلى ذلك، لدي خبرة في قسم المشتريات وعملت لفترة وجيزة في المبيعات أيضاً."
وعلى الرغم من كل الصعوبات، فقد رشحته شركته الهندية في نهاية المطاف لشغل منصب رئيس العمليات في إحدى الشركات بدبي.
"لقد أتيت إلى هنا عندما كنت في الثامنة والعشرين من عمري كشريك عامل في شركتي الهندية التي كانت ترغب في التوسع في الإمارات العربية المتحدة. عندما تأتي إلى دبي، تعمل في تلك الإمارة ولكن تبدأ حياتك في الشارقة. ومع ذلك، بعد بضع سنوات، تمكنت من إنشاء شركتي الخاصة بالكامل."
خاض آير تجربة مستقلة في مشاريع إنشائية للنفط والغاز البحرية وأنشأ شركة تمتلك وتدير السفن لدعم العمليات البحرية والبناء.
البقاء على الأرض
وشدد ملياردير قطاع العقارات، الذي جمع على مر السنين العديد من الممتلكات الفاخرة، بما في ذلك يخت بطول 66 قدماً، وسيارة فيراري، وبورش، ومجموعة من الساعات الفاخرة التي تضم العديد من ساعات كارتييه، على أهمية التواضع والحفاظ على أخلاقيات عمل قوية على الرغم من تحقيق النجاح.
"كانت تجربة التعامل مع الناس في مناصب مختلفة ــ من العمل على هامش الاجتماعات إلى أن أصبح محور الاهتمام ــ رحلة في حد ذاتها. فأنت تتعلم كيف تتعامل مع الناس، وتتعلم كيف ترى وتفهم أنواعاً مختلفة من الناس، وهذا أحد أسس ما أستطيع تحقيقه اليوم".
في عام 2014، وصلت شركته،"أوشن كينج" Oceanking، إلى ذروتها، حيث تمكنت من إدارة العديد من المشاريع العالمية مع حوالي 300 مهندس.
في النهاية، باع شركته وتقاعد. وبعد ثماني سنوات من السفر حول العالم، شعر بالملل وقرر العودة إلى العمل كمطور.
الأعمال التجارية بطريقة أخلاقية
"لكي تنجح، لا تحتاج إلى أن تولد في عائلة ثرية أو تحصل على الكثير من الدرجات العلمية؛ وغني عن القول إن التعليم مهم. ولكن ما يتطلبه الأمر هو العمل الجاد الذكي، والحفاظ على الأخلاق، والقيام بعملك بذكاء. وبعد ذلك سوف تنجح في الحياة."
وأشار إلى أن دولة الإمارات تشتهر ببيئتها الداعمة للأعمال وريادة الأعمال، مع برامج وسياسات مختلفة مصممة لدعم نموها وتكاملها مع الاقتصاد الأوسع.
"إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعلم الناس كيفية ممارسة الأعمال التجارية بشكل نظيف ومهني، وهو ما يتطلب الدقة والممارسات الأخلاقية. وللنجاح هنا، يجب أن تفهم منتجك والجمهور المستهدف وطرق التسليم. إن الاحتراف والأخلاق أمران حاسمان لتنفيذ الأعمال التجارية بشكل فعال في دولة الإمارات العربية المتحدة"، هذا ما قاله الوافد الذي عاش هنا لمدة 24 عاماً تقريباً.