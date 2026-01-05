من شواطئ الفجيرة إلى العالمية.. قصة إنقاذ ألهمت منهجاً دولياً لحماية البحار

ما بدأ كرحلة غوص روتينية قبالة سواحل الفجيرة تطور ليصبح مبادرة معترفاً بها عالمياً لحماية البيئة البحرية. وهذا يوضح كيف يمكن للعمل الفردي في مياه دولة الإمارات أن يقود تغييراً دولياً. خلال عملية غوص في "مارتيني روك"، وهو موقع شهير في الإمارة، واجه مدثر واجد، محترف الغوص المقيم في دبي، سمكة "لخمة" (ستنغري) محاصرة بخيوط صيد مهجورة يزيد طولها عن 100 متر. كانت السمكة مثبتة في قاع البحر، وغير قادرة على السباحة أو التنفس بشكل طبيعي.