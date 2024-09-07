من شروق الشمس فوق الكثبان إلى مسارات المدينة: دبي جنة راكبي الدراجات

كما شارك هويسون مساره المفضل لركوب الدراجات، قائلاً: "مساري المفضل لركوب الدراجات هو مسار القدرة للدراجات. أستخدمه كل عطلة نهاية أسبوع على الأقل، وغالباً في صباح أيام الأسبوع قبل العمل. الانضمام إلى مئات، إن لم يكن الآلاف، من راكبي الدراجات الذين يرتادون المنشأة التي يبلغ طولها 200 كيلومتر في الصحراء البكر، والمرور عبر محمية المرموم الصحراوية، ومشاهدة شروق الشمس فوق الكثبان الرملية الذهبية، ورصد الحياة البرية - أخبرني، ما هي أفضل طريقة لبدء اليوم؟"