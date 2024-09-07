من شروق الشمس فوق الكثبان إلى مسارات المدينة: دبي جنة راكبي الدراجات
يقول السكان إن دبي أصبحت صديقة للدراجات بشكل متزايد، وتكتسب المدينة زخماً كوجهة رئيسية لراكبي الدراجات.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، شارك "ستيوارت هويسون"، مؤسس ومدير سباق تحدي "سبينس دبي 92 " للدراجات، كيف تطورت الإمارة لتصبح واحدة من أفضل المدن لركوب الدراجات في فترة زمنية قصيرة. وقد شهد بنفسه التقدم الذي أحرزته المدينة لراكبي الدراجات.
"بعد أن عشت في دبي لمدة 16 عاماً، رأيت وكنت جزءًا من التطورات الهائلة التي أحدثتها هذه المدينة المذهلة التي نسميها موطننا، دبي، لنا نحن راكبي الدراجات. لم يتطور أي مكان في العالم واحتضن رياضة مثل دبي. لدينا مسارات مخصصة للدراجات تأخذنا من صخب وضجيج مدينة دبي إلى أكثر أجزاء الصحراء هدوءاً ونائية، وكل ذلك على مسارات مخصصة للدراجات"، كما أشار هويسون.
وأضاف: "أصنف دبي ضمن العشرة الأوائل، بالنظر إلى ما تم إنجازه في وقت قصير، ومقارنتها بمدن أقدم وأكثر رسوخاً. وإذا نظرنا إلى الخطط المستقبلية لحكومة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، فإن هناك الكثير في المستقبل".
كما شارك هويسون مساره المفضل لركوب الدراجات، قائلاً: "مساري المفضل لركوب الدراجات هو مسار القدرة للدراجات. أستخدمه كل عطلة نهاية أسبوع على الأقل، وغالباً في صباح أيام الأسبوع قبل العمل. الانضمام إلى مئات، إن لم يكن الآلاف، من راكبي الدراجات الذين يرتادون المنشأة التي يبلغ طولها 200 كيلومتر في الصحراء البكر، والمرور عبر محمية المرموم الصحراوية، ومشاهدة شروق الشمس فوق الكثبان الرملية الذهبية، ورصد الحياة البرية - أخبرني، ما هي أفضل طريقة لبدء اليوم؟"
واعترف هويسون، الذي يملك أيضاً شركة Revolution Cycles Dubai وشركة Cycle Safe Dubai، بأن التحسينات التي يرغب فيها راكبو الدراجات ستكون دائماً. وقال: "ستكون هناك دائماً أشياء نحب أن نراها كراكبي دراجات في دبي. وبغض النظر عن مدى جودة ما لدينا، فإننا سنبحث دائماً عن المزيد - إنها طبيعة بشرية. ومن بين التحسينات التي يمكن تحقيقها تحسين البنية التحتية لاستخدام الدراجات كوسيلة للتنقل بأمان من وإلى العمل وبين المجتمعات. وهذا يحدث بالفعل في شارع حصة. حلمي الشخصي هو أن أرى القدرة مرتبطة بمسار ميدان، وسمعت أن هذا أيضاً من الخطط".
الاتصال بين المسارات
كما شارك "وولفي هوهمان"، المالك والرئيس التنفيذي لشركة Wolfi's، والذي يقيم في دبي منذ 22 عاماً، أفكاره حول البنية التحتية للدراجات في المدينة.
وقال هوهمان: "فيما يتعلق برياضة ركوب الدراجات، لا يوجد مدينة في العالم يمكنها منافسة دبي. أعتقد أن لدينا مرافق مذهلة هنا في دبي"، وأضاف: "مسار الدراجات المفضل لدي هو ميدان لأنه قريب جدًا من حيث أعيش. كما أن مسار القدرة للدراجات رائع أيضًا".
وأعرب عن حماسه للتحسينات التي تم إجراؤها، مؤكداً: "إن الربط بين المسارات سيكون تجربة رائعة بالنسبة لنا. إن حكومة دبي والجهات المعنية تقوم بعمل ممتاز في تعزيز المرافق لعشاق الدراجات الهوائية".
"واحدة من أفضل الأماكن للركوب"
كما شارك "أنوراغ شاتورفيدي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن تاكس المحدودة"، أفكاره حول مشهد ركوب الدراجات في دبي.
وأضاف: "دبي هي واحدة من أفضل الأماكن لركوب الدراجات في منطقة الشرق الأوسط، وتفتخر ببعض مسارات الدراجات الرائعة التي تغطي الصحراء بالإضافة إلى العديد من المناطق السكنية والمناظر الطبيعية الخلابة. وعلى مدار العقد الماضي، كان هناك زيادة حادة في المسارات الجديدة حول المدينة، ويتحسن الوضع سنة بعد سنة. نحن نقترب من النقل المستدام، وستضيف الإعلانات الجديدة 90 كيلومتراً أخرى إلى مسارات الدراجات بحلول عام 2026".
وعند مناقشة سلامة وجودة ركوب الدراجات في دبي، قال تشاتورفيدي: "تحتل دبي مرتبة متقدمة كواحدة من أفضل المدن في العالم من حيث السلامة، سواء بالنسبة لراكبي الدراجات أو عشاق السباقات، حيث أن الطرق آمنة في الغالب. لقد شاركت في سباقات مختلفة حول المدينة وبالتأكيد سأصنف دبي ضمن أفضل 10 مدن".
كما شاركنا بمساراته المفضلة شخصياً، فقال: "مسار ند الشبا هو المسار المفضل لديّ للركوب الأسبوعي، ومسار القدرة للدراجات الهوائية للركوب في عطلات نهاية الأسبوع، حيث يمكنك تغطية أكثر من 80 كيلومتراً عبر حلقات. أفضل وقت لركوب الدراجات هو عند شروق الشمس لأن المناظر والشعور بنسيم الصباح لا مثيل لهما - على الرغم من أن غروب الشمس جميل بنفس القدر".
كما اقترح تشاتورفيدي أيضًا، حيث قال: "يجب أن يتم تبني ركوب الدراجات باعتبارها رياضة، وأوصي السلطات بإنشاء أو تخصيص مسارات في جميع المجتمعات السكنية لراكبي الدراجات. وهذا من شأنه أن يعزز ويشجع المزيد من الناس على ركوب الدراجات".
بفضل وسائل الراحة ذات المستوى العالمي
وقال المغترب الهندي "روهيت جارج"، المدير المالي لمجموعة الحبتور، أثناء مشاركته أفكاره حول ركوب الدراجات في دبي: "دبي ليست فقط أفضل مدينة لركوب الدراجات، ولكنها أيضًا تضع معيارًا للسلامة وتوفر وسائل راحة عالمية المستوى مثل ترتيبات مواقف السيارات والخزائن والمراحيض والدعم في حالات الطوارئ".
وعندما سُئل عن كيفية تقييمه لدبي بين أفضل المدن لركوب الدراجات، أجاب جارج: "أود أن أصنف دبي كمدينة من الدرجة الأولى لركوب الدراجات - بالتأكيد 10 من 10".
كما ذكر مساره المفضل: "هناك العديد من المسارات التي أستمتع بها، ولكن إذا كان علي أن أختار مساراً واحداً فقط، فسيكون مسار القدرة للدراجات".
وفيما يتعلق بالاقتراحات المتعلقة بمزيد من التحسين، قال جارج: "أعتقد أن السلطات قامت بعمل ممتاز. وأود أن أشيد بهم على عملهم الدؤوب لتحسين تجربة ركوب الدراجات".
وفي الوقت نفسه، انتهت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً من صيانة 2173 وحدة إنارة في أربعة مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في دبي، وهي مسارات القدرة، وجميرا، وند الشبا، ومردف ومشرف.