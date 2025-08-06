من سكمكم إلى أبوظبي في ساعتين: قطار الاتحاد يغير حياة سكان الفجيرة

مع توسع مشروع الاتحاد للقطارات ليشمل مدنًا مثل سكمكم والسلع والرويس، يرحب السكان بالمشروع بتفاؤل. ويعتقدون أن السكك الحديدية لن تجعل السفر أسهل وأقل تكلفة فحسب، بل ستُعزز أيضًا السياحة والاقتصاد المحلي، وهما في أمسّ الحاجة إليهما.

ريم اليماحي، المقيمة في الفجيرة، تعيش في سكمكم، وهي إحدى المناطق التي تأكد وجود محطة قطار فيها. يمتد خط السكة الحديد خلف منزلها مباشرةً، وهو ما سيكون ميزة إضافية لها، كما قالت، لأنها تحب زيارة أبوظبي كثيرًا، لكن رحلة القيادة التي تستغرق ساعتين تُشعرها بالإرهاق.

بصفتي طالبة مشغولة، أرغب في قراءة بعض المقالات أو دراسة سريعة، أو أي شيء آخر غير القيادة خلال هاتين الساعتين. مع القطار، ربما يستغرق الأمر أقل من ساعتين.