من سكمكم إلى أبوظبي في ساعتين: قطار الاتحاد يغير حياة سكان الفجيرة

مع توسع مشروع الاتحاد للقطارات ليشمل مدنًا مثل سكمكم والسلع والرويس، يرحب السكان بالمشروع بتفاؤل. ويعتقدون أن السكك الحديدية لن تجعل السفر أسهل وأقل تكلفة فحسب، بل ستُعزز أيضًا السياحة والاقتصاد المحلي، وهما في أمسّ الحاجة إليهما.
ريم اليماحي، المقيمة في الفجيرة، تعيش في سكمكم، وهي إحدى المناطق التي تأكد وجود محطة قطار فيها. يمتد خط السكة الحديد خلف منزلها مباشرةً، وهو ما سيكون ميزة إضافية لها، كما قالت، لأنها تحب زيارة أبوظبي كثيرًا، لكن رحلة القيادة التي تستغرق ساعتين تُشعرها بالإرهاق.
بصفتي طالبة مشغولة، أرغب في قراءة بعض المقالات أو دراسة سريعة، أو أي شيء آخر غير القيادة خلال هاتين الساعتين. مع القطار، ربما يستغرق الأمر أقل من ساعتين.
وأضافت أن مشروع قطار الاتحاد الذي يمر ببلدتها سيكون "وسيلة فعّالة لتعزيز الاقتصاد. أشعر أنه سيُسهّل على السياح التنقل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لأنه يربط المدن الرئيسية، وسيُخفّض تكلفة السفر من إمارة إلى أخرى". يمتد خط السكة الحديدية عبر الدولة بأكملها، من ميناء الفجيرة شرقًا، المُطل على خليج عُمان، وينتهي في الغويفات في أقصى غرب أبوظبي.
"أنا متحمسة جدًا للمشروع ككل. أشعر أنه سيربط الجميع في الإمارات، وهو صديق للبيئة للغاية، كما قالت اليماحي. يُعدّ المشروع جزءًا من برنامج سكك حديد الإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى تطوير نظام نقل بري مستدام وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70% إلى 80%.
وقالت نورة المنصوري، المقيمة في مدينة السلع، الواقعة في أقصى غرب أبوظبي، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، إنها تشعر "بالسعادة" لمرور قطار الاتحاد عبر مدينتها، إذ إنها "تشعر حاليًا بانقطاع كبير عن دولة الإمارات العربية المتحدة". يبلغ عدد سكان مدينة السلع ما يزيد قليلًا عن 10,500 نسمة، وفقًا لتعداد أبوظبي لعام 2024. وأضافت: "قد يجعل القطار سكان المدينة يشعرون بمزيد من الارتباط بالمدن الأخرى، بمن فيهم أنا".
وقالت المنصوري إنها تعتقد أن مشروع قطار الاتحاد سيجعل الناس أكثر وعياً ببلدتها الصغيرة وسيجلب المزيد من السياح إلى المنطقة الغربية من الإمارات العربية المتحدة، "لاكتشاف جمال وهدوء مدينتي"، كما أضافت.
"أتخيلها مدينة مفعمة بالحيوية والمرح بدلًا من أن تكون مملة. أتخيل أن الشباب سيرغبون في زيارتها"، هكذا قالت عندما سُئلت عن تأثير القطار على مدينتها. "أتخيل أن سكان المدينة سيتمكنون من تلبية احتياجاتهم بسهولة، وسيصبحون أكثر تواصلًا مع مناطق أخرى من البلاد."