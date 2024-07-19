من ربة منزل إلى قمة عالم الأزياء: قصة نجاح شيتال كابور

من رعاية أسرتها وتلبية احتياجاتهم إلى إدارة المنزل بكفاءة، حققت شيتال كل متطلبات ربة المنزل التقليدية عندما قررت ذات يوم مرافقة زوجها "سانديب" إلى مكتبه "حيث يصنعون الملابس الخاصة للمنزل مع سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة، فيما سيتم وضع قطع من العينات جانباً في نهاية اعمل، فتوصلت شيتال إلى فكرة لاستخدام هذه العينات.

وبدأت في تصميم الكورتا وبدأت في بيعها على موقع "إيباي" بمساعدة زوجها. وبعد استجابة مشجعة، بدأت في التوسع. وتوجت جهودها بإنشاء"شري" SHREE، وهي علامة تجارية للتجارة الإلكترونية أسستها والتي تهتم بالملابس الهندية التقليدية والحديثة. وتقول: "لقد ازدهرت الفكرة من حبي للمنسوجات الهندية التقليدية والرغبة في تقديمها إلى جمهور أوسع، وأردت إنشاء علامة تجارية لا تحتفل بثراء المنسوجات الهندية فحسب، بل تقدم أيضاً تصميمات معاصرة يمكن للمرأة دمجها بسهولة في حياتها اليومية."