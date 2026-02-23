من رأس الخيمة إلى أوغندا: صلوات رمضان تصدح في مساجد "طبيب الإمارات"

تجمع المصلون على أرضية صلاة خضراء مفروشة حديثاً في ريف أوغندا الأسبوع الماضي، حيث أقيمت أولى الصلوات الجماعية داخل مسجد مكتمل حديثاً. بالنسبة لسكان قرية روتوما، كان ذلك يمثل افتتاح مكان عبادة طال انتظاره. وبالنسبة لعائلة في الإمارات، كانت هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها التكريم الذي بني باسم ابنهم’ يتحقق.
افتتح الآن أول مسجدين يتم بناؤهما تخليداً لذكرى الدكتور سليمان آل ماجد — الطبيب المقيم في المملكة المتحدة البالغ من العمر 26 عاماً والذي توفي في حادث تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل رأس الخيمة في 26 ديسمبر 2024 — ويستضيف الصلوات خلال شهر رمضان.
كان سليمان، وهو زميل إكلينيكي في مؤسسة مقاطعة دورهام ودارلينجتون التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، قد سافر إلى الإمارات لزيارة عائلته عندما تحطمت طائرة الرحلات السياحية، مما أسفر عن مقتله هو والطيار.
في الأشهر التي تلت الحادث، أطلق الأصدقاء والزملاء والمصلون في جميع أنحاء المملكة المتحدة حملة خيرية من خلال منظمة One Nation، وهي منظمة إنسانية مقرها المملكة المتحدة، لبناء مسجد تخليداً لذكراه كصدقة جارية — شكل مستمر من أشكال الصدقة. تجاوزت الاستجابة التوقعات، وجمعت ما يكفي لبناء مسجدين في أوغندا بدلاً من واحد.
قال والده، ماجد مكرم، لصحيفة الخليج تايمز إن بناء المسجدين بدأ في نفس الوقت. وقد اكتمل الأول، في قرية روتوما بمنطقة كاموينجي، قبل رمضان مباشرة وافتتح الآن للمجتمع. ومن المتوقع افتتاح الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.
“الحمد لله، اكتمل المسجد الأول قبل رمضان مباشرة والناس يؤدون صلواتهم هناك،” قال مكرم. “بدأ المشروعان معاً، لكن هذا انتهى أولاً. والثاني، إن شاء الله، سيفتتح في وقت لاحق من هذا رمضان.”
تم تسمية المسجد بـ مسجد سليمان آل ماجد تخليداً لذكراه.
قالت منظمة One Nation إنه قبل بدء البناء، لم يكن لدى سكان روتوما مسجد قريب وكانوا مطالبين بالسفر لمسافات طويلة لأداء الصلوات، مما جعل الحضور صعبًا على النساء والأطفال وكبار السن. كما أن الطرق السيئة ووسائل النقل المحدودة زادت من صعوبة الوصول، خاصة أثناء سوء الأحوال الجوية.
“كانت رؤية الصلوات الأولى هناك ذات معنى كبير بالنسبة لنا،” أضاف مكرم. “نأمل أن يستمر المسجد في إفادة المجتمع وأن يكون صدقة جارية لسليمان ولكل من دعم المشروع.”
قال محمد آل ماجد، شقيق سليمان الأصغر وطالب الطب في السنة الرابعة في جامعة سنترال لانكشاير (UCLan) في بريستون، إن المسجد يعكس القيم التي كان يؤمن بها أخوه. “يمثل هذا المسجد نوع التأثير الذي أراد أن يحدثه،” قال. “نأمل أن يلهم الآخرين ويذكر الناس بأن الأخلاق الحميدة وخدمة الآخرين مهمة.”
يتسع المسجد لأكثر من 120 مصليًا ويشمل إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، ورفًا مخصصًا للقرآن، ونظامًا لجمع مياه الأمطار. تُظهر الصور التي شاركتها العائلة رجالًا وأطفالًا يتجمعون داخل الهيكل البسيط ذي اللونين الأخضر والأبيض خلال إحدى أولى صلوات الجماعة.
كان سليمان، الذي ولد ونشأ في الإمارات العربية المتحدة، يحظى باحترام واسع داخل المجتمع الطبي في المملكة المتحدة. خلال فترة وجوده في جامعة سنترال لانكشاير، شغل منصب رئيس كلية الطب وساعد في إقامة صلوات الجمعة المنتظمة في الحرم الجامعي. أصبح لاحقًا أمينًا فخريًا ورئيسًا مشاركًا للجنة الأطباء المقيمين الشماليين التابعة للجمعية الطبية البريطانية، مدافعًا عن تحسين الاعتراف والرفاهية للمتدربين في NHS.
عُرضت ملصقات تحمل اسمه ورمز QR في المساجد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تحث المصلين على تكريم إرثه من خلال الصدقة الجارية.
مع حلول شهر رمضان، تقول العائلة إن معرفة أن الصلوات تُقام الآن داخل مسجد سليمان آل ماجد يحمل معنى خاصًا.