من رأس الخيمة إلى أوغندا: صلوات رمضان تصدح في مساجد "طبيب الإمارات"

تجمع المصلون على أرضية صلاة خضراء مفروشة حديثاً في ريف أوغندا الأسبوع الماضي، حيث أقيمت أولى الصلوات الجماعية داخل مسجد مكتمل حديثاً. بالنسبة لسكان قرية روتوما، كان ذلك يمثل افتتاح مكان عبادة طال انتظاره. وبالنسبة لعائلة في الإمارات، كانت هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها التكريم الذي بني باسم ابنهم’ يتحقق.

افتتح الآن أول مسجدين يتم بناؤهما تخليداً لذكرى الدكتور سليمان آل ماجد — الطبيب المقيم في المملكة المتحدة البالغ من العمر 26 عاماً والذي توفي في حادث تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل رأس الخيمة في 26 ديسمبر 2024 — ويستضيف الصلوات خلال شهر رمضان.

كان سليمان، وهو زميل إكلينيكي في مؤسسة مقاطعة دورهام ودارلينجتون التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، قد سافر إلى الإمارات لزيارة عائلته عندما تحطمت طائرة الرحلات السياحية، مما أسفر عن مقتله هو والطيار.

في الأشهر التي تلت الحادث، أطلق الأصدقاء والزملاء والمصلون في جميع أنحاء المملكة المتحدة حملة خيرية من خلال منظمة One Nation، وهي منظمة إنسانية مقرها المملكة المتحدة، لبناء مسجد تخليداً لذكراه كصدقة جارية — شكل مستمر من أشكال الصدقة. تجاوزت الاستجابة التوقعات، وجمعت ما يكفي لبناء مسجدين في أوغندا بدلاً من واحد.