من درهم واحد إلى 60 ألفاً في دقيقة: يانصيب الإمارات يطلق لعبة "توقع الألوان"

أطلق يانصيب الإمارات العربية المتحدة لعبة إلكترونية تُسمى "توقع الألوان"، تُجرى فيها عملية سحب كل دقيقة. تمنح اللعبة اللاعبين 60 فرصة للمشاركة كل ساعة، وتبدأ قيمة الاشتراك من درهم واحد.

يمكن للمشاركين اختيار رقم بين 0 و9، أو لون (أحمر، أخضر، أو بنفسجي)، أو مزيج من الاثنين. وتُمنح جوائز تصل إلى ستة أضعاف رسوم الاشتراك، بحد أقصى للسحب 60,000 درهم إماراتي لكل معاملة، وفقًا للمشغل.

وقالت اليانصيب إن اللعبة الجديدة توسع محفظتها إلى 18 عنوانًا، والتي تتضمن تنسيقات السحب التقليدية وخيارات الفوز الفوري.

قال بيشوب ووسلي، مدير عمليات اليانصيب في شركة The Game LLC: "تم تصميم Color Prediction للحظات بينهما - سواء كنت تنتظر في طابور أو تسترخي بعد العمل، يمكنك المشاركة في أي وقت والفوز في غضون 60 ثانية فقط".

تُدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة شركة ذا جيم ذ.م.م، التابعة لمجموعة مومنتوم في أبوظبي. جميع الألعاب مرخصة ومنظمة من قِبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لليانصيب.

