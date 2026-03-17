من دجاج تيكا إلى مسخن: أطباق الإفطار توحد سكان الإمارات

مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، وجهنا سؤالاً بسيطاً لقرائنا من مختلف الجنسيات: "ما هو الطبق الذي تتطلعون إليه أكثر من غيره عند الإفطار؟". تراوحت الإجابات بين عصيدة اليام والمسخن، وصولاً إلى جيوب الخبز وحساء البنجر البارد؛ وهو تذكير بأن وجبة الإفطار في الإمارات قد تختلف تماماً من مائدة إلى أخرى.

منصورة (نيجيرية)

تزور منصورة دبي لقضاء شهر رمضان مع بناتها اللواتي يعملن هنا، واختارت طبقاً قريباً من قلبها: عصيدة اليام مع الخضار واللحم. وهو طبق رئيسي في العديد من المنازل النيجيرية، يُطهى ببطء حتى يلين "اليام" ويمتزج مع التوابل والخضروات الورقية واللحم الطري. تقول منصورة: "هذا ما نعده في بلادنا للأمسيات الخاصة، فهو يجمع العائلة دائماً".

د. سميرة عزيز (سعودية)

تقول الشخصية الإعلامية وسيدة الأعمال السعودية الدكتورة سميرة عزيز إنها تستمتع بتجربة أطباق إبداعية خلال رمضان. ومن مفضلاتها "بيتزا الخبز"، وهو طبق بسيط ومبتكر طلبت من طاهيها إعداده باستخدام الخبز الدائري كقاعدة، مغطى بمكونات البيتزا الكلاسيكية. وتقول: "إنه سريع ومبدع ومثالي للإفطار".

ثمينة شيخ (هندية)

بالنسبة لثمينة، الإفطار في المنزل يدور حول التنوع. مفضلاتها هي "باكورة السبانخ" الحارة، و**"دجاج تيكا"** المشوي، و**"فالودة المانجو"** الباردة. وتقول: "هذه هي الأطباق التي تنتظرها عائلتي طوال اليوم، فلا يكتمل الإفطار بدونها".

د. فاطمة البيوك (فلسطينية)

تقول الدكتورة فاطمة، التي تعمل في أحد مراكز التسوق المزدحمة في دبي، إن أمسيات رمضان تجلب معها ذكريات الوطن. طبقها المفضل هو "المسخن الفلسطيني": دجاج محمر يُقدم فوق خبز الطابون ومغطى بالبصل المكرمل وزيت الزيتون ورشة سماق. تقول: "المسخن يذكرني بالتجمعات العائلية في فلسطين، حيث يجلس الجميع حول صينية واحدة ويتشاركون الطعام".

أسماء عبد الله (باكستانية)

ولدت أسماء ونشأت في الإمارات وتعيش الآن في عجمان. تقول إن وجبات رمضان في منزلها تمزج بين تقاليد العائلة والنكهات التي نشأت عليها هنا. المفضل لديها هو "لفائف دجاج مالاي بوتي" (دجاج متبل بالكريمة داخل خبز طري مع خضروات وصلصة). وتقول: "هذا الطبق ضروري في منزلي كل رمضان".

أيام آل سعود (عراقية)

تقول أيام، التي تعمل في الموارد البشرية بدبي، إن هناك أطباقاً لا يمكن تفويتها، وبالنسبة لها هو "الدولمة العراقية": أرز وأعشاب ولحم مفروم محشو في ورق العنب وخضروات مثل الكوسا والفلفل والباذنجان. وتقول: "الدولمة تظهر دائماً على مائدتنا الرمضانية، فرغم أنها تستغرق وقتاً في التحضير، إلا أنها تستحق العناء".

فاضل عظيم (هندي)

ينتظر فاضل "جيوب الخبز" (Bun Pockets) كل عام، وهي وجبة خفيفة تعدها والدته، حيث تُحشى المخبوزات الطرية بالدجاج المتبل، وتُغمس في البيض وتُقلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. ويقول: "والدتي تصنعها بحب، وهي جزء من فرحة الإفطار مع العائلة".

ميمونة ليسكاوسكايت (ليتوانية)

تشارك ميمونة نكهة من وطنها ليتوانيا من خلال طبق "شالتيبارشتيا" (Šaltibarščiai)، وهو حساء البنجر البارد التقليدي. يتميز بلونه الوردي المنعش ويُصنع من البنجر والخيار والشبت الطازج واللبن، ويُقدم غالباً مع البيض المسلوق والبطاطس. وتقول: "إنه خفيف ومنعش جداً بفضل توازن البنجر واللبن".