من دبي الأمل: عندما ألهم محمد بن راشد المتبرعين لمواجهة مجاعة إثيوبيا

في عام 1985، اجتمعت البشرية لحدث خيري لم يسبق له مثيل بهذا الحجم. سعى حفل "لايف إيد" (Live Aid) لجمع التبرعات لإغاثة إثيوبيا من المجاعة؛ وجاء أكبر تبرع له من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

في وقت لم يكن فيه البث المباشر شائعًا كما هو اليوم، شاهد ما يقرب من ملياري شخص من 150 دولة الحفل مباشرة قبل 40 عامًا. كان هذا الحدث العابر للقارات أحد أكبر البثوث التلفزيونية على الإطلاق.

قدمت بعض أكبر الأسماء في عالم الموسيقى، مثل كوين، U2، ديفيد بوي، إلتون جون، وبوب غيلدوف، عروضًا على المسرح في هذا العرض الخيري التلفزيوني الدولي، الذي أقيم بالتزامن في ملعب ويمبلي بلندن وملعب جون إف كينيدي في فيلادلفيا.

ما الذي دفع إلى إقامة الحفل؟

في أوائل الثمانينيات، تابع العالم برعب صور ضحايا المجاعة المحتضرين في إثيوبيا.

تعرضت إثيوبيا لجفاف شديد، لكن ذلك تحول إلى مجاعة مع قتال حكومة منغستو هيلا مريم الماركسية المتشددة للمتمردين بقيادة ملس زيناوي، الذي أصبح فيما بعد زعيم البلاد.

قدّر تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش بعنوان "أيام الشر: 30 عامًا من الحرب والمجاعة في إثيوبيا" عدد وفيات المجاعة بما يتراوح بين 400 ألف ومليون شخص.

شعر العالم بضرورة التدخل.