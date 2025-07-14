في عام 1985، اجتمعت البشرية لحدث خيري لم يسبق له مثيل بهذا الحجم. سعى حفل "لايف إيد" (Live Aid) لجمع التبرعات لإغاثة إثيوبيا من المجاعة؛ وجاء أكبر تبرع له من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
في وقت لم يكن فيه البث المباشر شائعًا كما هو اليوم، شاهد ما يقرب من ملياري شخص من 150 دولة الحفل مباشرة قبل 40 عامًا. كان هذا الحدث العابر للقارات أحد أكبر البثوث التلفزيونية على الإطلاق.
قدمت بعض أكبر الأسماء في عالم الموسيقى، مثل كوين، U2، ديفيد بوي، إلتون جون، وبوب غيلدوف، عروضًا على المسرح في هذا العرض الخيري التلفزيوني الدولي، الذي أقيم بالتزامن في ملعب ويمبلي بلندن وملعب جون إف كينيدي في فيلادلفيا.
في أوائل الثمانينيات، تابع العالم برعب صور ضحايا المجاعة المحتضرين في إثيوبيا.
تعرضت إثيوبيا لجفاف شديد، لكن ذلك تحول إلى مجاعة مع قتال حكومة منغستو هيلا مريم الماركسية المتشددة للمتمردين بقيادة ملس زيناوي، الذي أصبح فيما بعد زعيم البلاد.
قدّر تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش بعنوان "أيام الشر: 30 عامًا من الحرب والمجاعة في إثيوبيا" عدد وفيات المجاعة بما يتراوح بين 400 ألف ومليون شخص.
شعر العالم بضرورة التدخل.
بينما كان حفل "لايف إيد" يتكشف مع أداء موسيقيين مشهورين بالتناوب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كانت التبرعات أقل من حجم وروح الحدث — مما تسبب في إحباط واسع النطاق بين المنظمين.
على الرغم من الوصول العالمي الهائل، شهدت الساعات القليلة الأولى من الحدث تبرعات منخفضة بشكل مخيب للآمال عبر التعهدات الهاتفية — وهي مشكلة كادت أن تقوض مهمة الحفل.
جادل الكثيرون بأن التبرع عبر الهاتف لم يكن شائعًا بما يكفي في ذلك الوقت، وأن الناس تعاملوا مع "لايف إيد" كحدث موسيقي أكثر من كونه دعوة عاجلة للمساعدة.
في ذلك الوقت، لم تتجاوز التبرعات 10 آلاف جنيه إسترليني.
فقط عندما كان الحدث الخيري الضخم يواجه خطر الفشل، تدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبرع بمبلغ هائل قدره مليون جنيه إسترليني.
وفقًا للمراسلات الدبلوماسية البريطانية، كان سموه يتابع الحفل في مجلسه بلندن.
في البداية، أصيب منظمو "لايف إيد" بالصدمة وشككوا في خبر مساهمة سموه السخية، لكن اتصالًا رسميًا بمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في لندن أكد الخبر.
أعاد التبرع إحياء الاهتمام بالحملة وبدأ المتبرعون في جميع أنحاء العالم بتقديم الأموال. في المجمل، جمع الحدث حوالي 100 مليون دولار وألهم فعاليات مماثلة في جميع أنحاء العالم لعقود بعد ذلك.
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)