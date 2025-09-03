من دبي إلى موسكو في خضم الحرب الروسية الأوكرانية

حافظ طاقم طائرة إيروفلوت على وجه جامد يشبه وجه بوتن عندما سألناهم عن سبب هبوط رحلتنا المباشرة من دبي إلى موسكو بشكل غير متوقع في نيجني نوفغورود.
نيجني نوفغورود، سادس أكبر مدينة في روسيا، تقع عند ملتقى نهري أوكا والفولغا الشهير. كان نهر الفولغا مصدر إلهامٍ عظيم لبعضٍ من أعظم الكُتّاب الروس على مرّ العصور، إلا أنه لم يُثير خيالي عندما كنا ننتظر بقلقٍ داخل طائرةٍ عالقةٍ على المدرج.
لماذا حُوِّل مسار رحلتنا إلى مدينة أخرى؟ هل تتعرض موسكو لهجوم؟ هل اخترقت صواريخ وطائرات أوكرانيا المُسيَّرة نظام الدفاع الجوي الشهير للعاصمة الروسية؟
وبينما كانت مجموعة من الأفكار المتطفلة تتسلل إلى ذهني، ابتسمت لنا المضيفة أخيرًا وأخبرتنا أننا تلقينا الضوء الأخضر للإقلاع إلى موسكو.
بعد حوالي 45 دقيقة، وبينما كان القبطان يأمر طاقم الطائرة بالاستعداد للهبوط، نظرتُ من مقعدي بجانب النافذة وشاهدتُ الشمس تغرب خلف الغيوم في مزيجٍ سريالي من الرمادي والذهبي. شعرتُ أن المساحات الخضراء الشاسعة، المُزينة بأضواء الشوارع والفيلات الأنيقة، كانت بمثابة بلسمٍ مُهدئٍ لذهني بعد ثلاث ساعاتٍ من التوتر والقلق على متن الرحلة.
وقد أكدت خدمة الواي فاي المجانية في مطار موسكو مخاوفي - فقد تم بالفعل إغلاق المجال الجوي مؤقتًا بعد أن صدت منظومة الدفاع الروسية هجومًا بطائرة بدون طيار.
هل نحن بأمان؟ سألت نفسي بتوتر. ولكن قبل أن ينطلق عقلي المضطرب في مطار يعج بالناس، بدأت لعبة الغميضة بين طفلين صغيرين، وبدا حارس الأمن سعيدًا جدًا بمساعدة امرأة مسنة في حمل أمتعتها في طابور الهجرة.
وعلى بعد أقدام قليلة، ضحكت فتاتان صغيرتان أثناء إلقاء نظرة خاطفة على ضابط وسيم في أحد المكاتب.
تلك المشاهد الإنسانية العادية في المطار أراحتني. هكذا كانت موسكو تحتضن مسافرًا متوترًا، وتطمئنني بأنني أستطيع التجول بسلام في شوارع مدينة عريقة التاريخ.
من خوف الطائرات بدون طيار إلى المفاجأة الحلوة
هل تكاد طموحات بوتين، المستوحاة من الاتحاد السوفيتي، لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أن تقترب من الجنون؟ وهل تُركت أوكرانيا في أرضٍ محايدة من قِبل حلفائها؟ قد تظل الأسئلة الجيوسياسية المعقدة عالقة في ذهنك إذا كنت تتابع الأخبار ومقالات الرأي على مدار الساعة على أبرز المواقع الإلكترونية العالمية.
لكن بينما كنتُ أتكئ على المقعد الخلفي لسيارة الأجرة في طريقي إلى الفندق، لفت انتباهي "روسنة" شركات عالمية عملاقة مثل ستاربكس. منذ بدء الصراع في أوكرانيا عام ٢٠٢٢، أدى هجرة الشركات الغربية من روسيا إلى ولادة سلاسل جديدة من المطاعم والمقاهي.
ريتوراج بوركاكوتي
">
كان المشهد المؤسسي المتغير شديد الصعوبة لدرجة أنه كان من الصعب تجاهل شعار مقهى "ستارز كوفي" الروسي. ظهر شعار "ستارز كوفي"، الذي يصور امرأةً بنجمة على رأسها - وهو مشابهٌ بشكلٍ غريب لشعار ستاربكس الشهير - عدة مرات خلال رحلتي بسيارة الأجرة التي استغرقت 45 دقيقة من المطار إلى الفندق.
عندما وصلتُ أخيرًا إلى فندق نوفوتيل كييفسكايا في منتصف الليل، كانت تنتظرني مفاجأة سارة. عانقني أليكس، منسق فريقنا الإعلامي، بحرارة في الردهة قبل أن يُهديني علبة شوكولاتة روسية.
"هذه ليست من مكتبنا، هذه مني، رمزًا للشكر على مجيئي إلى بلدي،" ابتسم أليكس وهو ينحني برأسه.
نم الآن يا صديقي، ونراك في الصباح. ستقضي وقتًا رائعًا في موسكو.
تحفة فنية خالدة
في صباح اليوم التالي، وبعد حضور مهرجان للأمن السيبراني في ملعب لوجنيكي مع مجموعة من الصحفيين من دبي، انطلقنا إلى الساحة الحمراء الشهيرة في موسكو. وكما اتضح، فإن الكرملين وكاتدرائية القديس باسيل ليسا المكانين الوحيدين اللذين يثيران فينا شعورًا عميقًا بالإعجاب والتبجيل.
وكالة فرانس برس
">
من المستحيل أن تبقي جمال هذه المدينة خارج رأسك - حدائقها المترامية الأطراف على ضفاف نهر موسكفا، والطرق الواسعة النظيفة المليئة بالمباني المهيبة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وعظمة محطات المترو تحت الأرض حيث تمنحك اللوحات المذهلة والثريات ذات السقف العالي أجواء مركز المعارض الفخم.
أُطلق مترو موسكو عام ١٩٣٥، وهو تحفة فنية خالدة. قال لنا أليكس، ووجهه يشعّ فخرًا: "إنه عمل فني، لن تجدوا محطات مترو بهذه الروعة في أي مدينة أوروبية أخرى".
رويترز
رويترز
وتقدم العاصمة الروسية أيضًا مزيجًا مذهلاً من القديم والجديد حيث تعيش ناطحات السحاب الحديثة في تناغم مثالي مع المعالم والمتاحف التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.
ومع ذلك، وعلى النقيض من المدن الأوروبية الكبرى ــ باريس وروما ولندن وبرشلونة ــ نادرا ما ظهرت موسكو على قائمة المسافرين العالميين.
لكن أرتور روسو مختلف. مواطن برازيلي عاش في روسيا لمدة عامين بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨، ولم يستطع روسو الهروب من جاذبية موسكو الساحرة حتى بعد عودته إلى ساو باولو.
كنت أشتاق لموسكو بشدة، فبدأتُ بتصوير فيديوهات تيك توك في البرازيل، أتحدث فيها عن روسيا وهذه المدينة الرائعة. واكتسبت هذه الفيديوهات شعبية واسعة، حتى أن 30 ألف شخص تابعوني على تيك توك، كما قال روسو.
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا بعد حرب أوكرانيا، عاد روسو إلى موسكو في عام 2024 للعمل كمدير للتسويق.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه يقوم الآن بتصوير مقاطع فيديو لصفحته على موقع إنستغرام - Brazilian_in_Russia - لمساعدة الناس على تغيير تصورهم لهذه الدولة العملاقة في أوروبا الشرقية وعاصمتها.
ركز روسو على عامل واحد عندما سألته لماذا تعتبر موسكو ربما الوجهة السياحية الأقل تقديرا في العالم.
انستغرام
أعتقد أن السبب هو الدعاية الغربية. كثير من مواطني بلدي يزورون أوروبا. لكنني نادرًا ما التقيتُ بشخص زار موسكو أو روسيا، نظرًا لكثرة الدعاية الغربية في البرازيل. يُكوّن الناس آراءهم حول بعض الدول بناءً على ما تنشره وسائل الإعلام الغربية، كما قال روسو.
أعتقد أن الحكومة هنا (روسيا) لم تُروّج للبلاد كوجهة سياحية بشكل مكثف. آمل أن تبذل المزيد من الجهود، فهي بلدٌ ساحر الجمال، وخاصةً الجزء الجنوبي منها.
السياحة في زمن الحرب
بينما أعاد السحر الروسي روسو من البرازيل رغم الحرب المستعرة، يشارك أوليج قصصًا عن معالم موسكو الشهيرة مع الزوار. وكجميع المرشدين السياحيين الجيدين، يتمتع أوليج أيضًا بروح دعابة. قال أوليج بينما كنا نحدق بإعجاب في جدران الكرملين: "أعرف بوتين جيدًا. أما السيد بوتين فلا يعرفني. لا ألومه - لم تتح له فرصة لقائي قط!"
لكن ابتسامة أوليج تلاشت عندما سألته إن كان قطاع السياحة قد تضرر بشدة بعد حرب أوكرانيا. فأقرّ قائلًا: "لقد تضرر القطاع كثيرًا"، مُلقيًا باللوم على تحذيرات السفر الصادرة عن الدول الغربية التي تُحذّر مواطنيها من مخاطر زيارة روسيا.
في الماضي، كان لدينا سياح من دول عديدة كأستراليا وأمريكا وكندا وأوروبا. كان الصيف مزدحمًا جدًا بالنسبة لنا. أما الآن، فنستقبل حافلتين أو ثلاث حافلتين سياحيتين يوميًا على الأكثر.
ريتوراج بوركاكوتي
في ظلّ تراجع عدد الزوار من الغرب، لاحظ أوليغ توجهًا جديدًا في قطاع السياحة في بلاده. قال بينما كانت مجموعة من السياح المغاربة يلتقطون صورة سيلفي مع كاتدرائية القديس باسيل المضيئة في الخلفية: "لا أعرف كيف، لكنني أرى الآن المزيد من السياح من الهند والصين والشرق الأوسط، وخاصةً من مصر. ربما مع توافر الرحلات الجوية المباشرة من معظم هذه الدول، أصبح الوصول إلى روسيا أسهل، وربما أرخص بالنسبة لهم أيضًا".
كما أعربت ناتاليا بانكينا المقيمة في دبي، والتي كانت أول امرأة روسية تكمل سباحة القناة الإنجليزية بمفردها في عام 2007، عن دهشتها من رؤية السياح من الشرق الأوسط يتدفقون إلى الأماكن التاريخية في موسكو.
قالت بانكينا: "رأيتُ العديد من الإماراتيين ومواطني دول الخليج الأخرى في موسكو عندما زرتُ بلدي العام الماضي. سعدتُ جدًا برؤيتهم، وخاصةً الإماراتيين".
مدينة تجعلك تشعر بالأمان
ومن المثير للاهتمام أيضًا أن نراها في موسكو هي السهولة التي يمارس بها سكان موسكو حياتهم والشعور بالأمان الذي تشعر به حتى أثناء المشي بمفردك في الشوارع في منتصف الليل.
بالنسبة لمقيم في دبي، التي تشتهر على نطاق واسع بأنها المدينة الأكثر أمانًا على هذا الكوكب، كان من الغريب أن يشعر بنفس الشعور بالهدوء في بلد يعيش في خضم حرب مميتة.
وكالة فرانس برس
روسو، الذي يعيش في موسكو مع صديقته الروسية ألينا، زار عدة دول في أوروبا الغربية، التي تجذب عادةً المزيد من السياح سنويًا. لكنه لم يشعر بالأمان قط في أيٍّ من تلك الأماكن، بما في ذلك محطات المترو في مدن مثل باريس. قال: "لهذا السبب بدأتُ بنشر مقاطع فيديو على إنستغرام لأُظهر روسيا الحقيقية، حيث يشعر الناس بالأمان حقًا. وقد أبدى الكثير من الناس من دول مثل أمريكا وألمانيا تعليقات إيجابية للغاية بعد مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بي". وأضاف: "من المهم جدًا إظهار ذلك لأن الناس يعتبرون روسيا بلدًا خطيرًا للغاية. لذلك قررتُ إظهار الحقيقة. إنها دولة آمنة للغاية، يمكنك المشي فيها طوال الليل - حتى لو كان لديك هاتف آيفون، فلن يمسك بك أحد. لهذا السبب أتمنى أن أعيش هنا طوال حياتي".
وكالة فرانس برس
بالنسبة لشخص وجد صعوبة في إقناع أصدقائه في الإمارات العربية المتحدة بأن "الأشخاص ذوي القرون على رؤوسهم" لا يعيشون في بلدها الأصلي، تشعر بانكينا بالقشعريرة عندما تسمع أشياء إيجابية عن روسيا من الأجانب مثل روسو.
"كان العديد من أصدقائي في دبي يرغبون في الذهاب إلى روسيا لحضور كأس العالم لكرة القدم 2018، لكنهم كانوا خائفين لأنهم شاهدوا تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن روسيا ليست دولة جيدة، وأن الروس ليسوا أشخاصاً طيبين، وأنها مكان خطير للذهاب إليه"، تذكرت بانكينا.
لكن عندما ذهبوا إلى هناك أخيرًا (لكأس العالم)، أحبّوا البلاد حبًا جمًا. زاروا مدنًا كثيرة، واستقلّوا القطارات للتنقل بينها، ولم يواجهوا أي مشكلة على الإطلاق. قالوا لي إن كل ما رأوه في وسائل الإعلام (قبل انطلاق كأس العالم 2018) كان كذبة كبيرة!
وكالة فرانس برس
أصداء لينون
مع خروجنا من محطة مترو في يومنا الأخير في موسكو، بدأت الشمس تغرب خلف أفق المدينة. جلس مجموعة من الجنود الشباب على مقعد. يدخنون السجائر، وينظرون إلى الشوارع المرصوفة بالحصى وهي تنبض بالحياة. لم يروا أثرًا للحرب، بل وجوهًا سعيدة تتجول تحت مصابيح الشوارع المزينة بشكل جميل. على بُعد أمتار قليلة، كانت خمس فتيات مراهقات يرقصن معًا في محاولة لالتقاط صورة مثالية لنشرها على إنستغرام.
"إنهم يستمتعون باستراحة قصيرة قبل عودتهم إلى قاعدتهم،" ابتسم أوليج مرة أخرى، وهو يشير إلى الجنود الذين كانوا يراقبون الفتيات بهدوء وهن يرقصن حتى المجد.
لكنني لم أرَ ولو ذرةً من المتعة على وجوههم. كانت تعابيرهم الفارغة تُذكّر بأغنية لينون "تخيّل"، وتساءلتُ إن كان هؤلاء الشباب ليحلموا يومًا بالتحليق عاليًا فوق الحدود التي صنعها الإنسان للاستمتاع بغروب الشمس من مقعدٍ بجانب النافذة.