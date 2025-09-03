من دبي إلى موسكو في خضم الحرب الروسية الأوكرانية

روسو، الذي يعيش في موسكو مع صديقته الروسية ألينا، زار عدة دول في أوروبا الغربية، التي تجذب عادةً المزيد من السياح سنويًا. لكنه لم يشعر بالأمان قط في أيٍّ من تلك الأماكن، بما في ذلك محطات المترو في مدن مثل باريس. قال: "لهذا السبب بدأتُ بنشر مقاطع فيديو على إنستغرام لأُظهر روسيا الحقيقية، حيث يشعر الناس بالأمان حقًا. وقد أبدى الكثير من الناس من دول مثل أمريكا وألمانيا تعليقات إيجابية للغاية بعد مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بي". وأضاف: "من المهم جدًا إظهار ذلك لأن الناس يعتبرون روسيا بلدًا خطيرًا للغاية. لذلك قررتُ إظهار الحقيقة. إنها دولة آمنة للغاية، يمكنك المشي فيها طوال الليل - حتى لو كان لديك هاتف آيفون، فلن يمسك بك أحد. لهذا السبب أتمنى أن أعيش هنا طوال حياتي".