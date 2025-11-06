من دبي إلى سيدة نيويورك الأولى: راما دوجي.. السورية زوجة عمدة المدينة

كانت بعض أقوى الصور التي ظهرت في نهاية سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك هي صور الفائز زهران ممداني وزوجته راما دوجي إلى جانبه، وهما يستوعبان هذه اللحظة التاريخية. وقد سلط فوز ممداني الضوء مجدداً على دوجي باعتبارها السيدة الأولى لمدينة نيويورك من "الجيل زد" (Gen-Z).2

الفنانة البالغة من العمر 28 عاماً، والتي تتجنب وسائل الإعلام، ولدت في هيوستن، تكساس، وانتقلت إلى دبي عندما كانت في التاسعة تقريباً. والدها مطور برمجيات، ووالدتها طبيبة، وكلاهما سوريان مسلمان من دمشق.

لقد كانا داعمين لشغفها بالفن، رغم أنهما شجعاها أيضاً على اختيار مسيرة مهنية أكثر عملية. وخلال الأشهر القليلة الأخيرة لها في المدرسة الثانوية في دبي، قررت دوجي ممارسة الفن كمهنة.

التحقت بـ جامعة فرجينيا كومنولث – كلية الفنون في قطر لسنتها الأولى بالجامعة، وانتقلت إلى ريتشموند، فرجينيا، في الحرم الجامعي الرئيسي لـ VCU، لإكمال دراستها الجامعية.

تخرجت عام 2019 بدرجة بكالوريوس في فنون الاتصال.3 بعد ذلك، عاشت مع عائلتها في دبي وشاركت في إقامات فنية مختلفة، بما في ذلك بيروت وباريس. انتقلت إلى مدينة نيويورك في عام 2021 لدراسة الرسم التوضيحي كمقال بصري في مدرسة الفنون البصرية (School of Visual Arts)، حيث حصلت على درجة الماجستير في الفنون الجميلة عام 2024.4