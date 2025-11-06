من دبي إلى سيدة نيويورك الأولى: راما دوجي.. السورية زوجة عمدة المدينة

كانت بعض أقوى الصور التي ظهرت في نهاية سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك هي صور الفائز زهران ممداني وزوجته راما دوجي إلى جانبه، وهما يستوعبان هذه اللحظة التاريخية. وقد سلط فوز ممداني الضوء مجدداً على دوجي باعتبارها السيدة الأولى لمدينة نيويورك من "الجيل زد" (Gen-Z).2
الفنانة البالغة من العمر 28 عاماً، والتي تتجنب وسائل الإعلام، ولدت في هيوستن، تكساس، وانتقلت إلى دبي عندما كانت في التاسعة تقريباً. والدها مطور برمجيات، ووالدتها طبيبة، وكلاهما سوريان مسلمان من دمشق.
لقد كانا داعمين لشغفها بالفن، رغم أنهما شجعاها أيضاً على اختيار مسيرة مهنية أكثر عملية. وخلال الأشهر القليلة الأخيرة لها في المدرسة الثانوية في دبي، قررت دوجي ممارسة الفن كمهنة.
التحقت بـ جامعة فرجينيا كومنولث – كلية الفنون في قطر لسنتها الأولى بالجامعة، وانتقلت إلى ريتشموند، فرجينيا، في الحرم الجامعي الرئيسي لـ VCU، لإكمال دراستها الجامعية.
تخرجت عام 2019 بدرجة بكالوريوس في فنون الاتصال.3 بعد ذلك، عاشت مع عائلتها في دبي وشاركت في إقامات فنية مختلفة، بما في ذلك بيروت وباريس. انتقلت إلى مدينة نيويورك في عام 2021 لدراسة الرسم التوضيحي كمقال بصري في مدرسة الفنون البصرية (School of Visual Arts)، حيث حصلت على درجة الماجستير في الفنون الجميلة عام 2024.4
بعد انتقالها إلى نيويورك عام 2021 لمتابعة مسيرتها المهنية كفنانة، التقت دوجي بممداني عبر تطبيق المواعدة "Hinge"، عندما كان عضواً غير معروف نسبياً في جمعية الولاية.5 سرعان ما تطورت علاقتهما، وشارك أصدقاء ممداني أن دوجي اندمجت بسهولة في مجموعتهم.
في 21 أكتوبر 2024، نشر ممداني صورة لدوجي، وهي تبتسم، على انستغرام، مع تعليق "نور حياتي"، ورمز خاتم إيموجي وهاشتاغ #hardlaunch. بدأ حملته الانتخابية لمنصب رئيس البلدية بعد يومين.
أقام الزوجان حفل خطوبة وعقد قران (نِكاح) في أجواء "رومانسية في حديقة" على سطح في خور دبي عام 2024.
كما شارك ممداني صوراً من حفل زفافهما في المحكمة، حيث ظهر الزوجان وهما يلتقطان الصور في مترو نيويورك، وكانت دوجي ترتدي اللون الأبيض مع معطف قديم وتحمل الزهور.
انتقل الزوجان، اللذان كانا يقيمان سابقاً في بروكلين، للعيش في أستوريا، كوينز، بالقرب من شارع ستاينواي. تُعرف أستوريا بأنها مركز حيوي للثقافة والمأكولات العربية، مع الكثير من المتاجر والمخابز والمطاعم ومقاهي الشيشة في المنطقة.
نادراً ما تحدثت دوجي علناً عن سباق زوجها لرئاسة البلدية، لكنها معبرة جداً من خلال فنها. كانت إحدى رسوماتها التوضيحية المنشورة في مقال مميز في مجلة نيويورك تدور حول الأشياء التي أخذها الفلسطينيون معهم عندما فروا من منازلهم في قطاع غزة.
قالت دوجي في مقابلة في أبريل مع مجلة "Yung": "أعتقد أن على كل شخص مسؤولية التعبير عن رفض الظلم، والفن لديه هذه القدرة على نشره". تعبر العديد من تصميماتها عن القلق بشأن الأزمات الإنسانية في غزة والسودان ولبنان.
ومع ذلك، فقد تجنبت إلى حد كبير الأنشطة التقليدية للحملات الانتخابية المتوقعة من زوجات المرشحين، واختارت البقاء خارج دائرة الضوء السياسي التقليدية وتجنب الاهتمام الإعلامي الذي يأتي تلقائياً معها.
مع فوز زوجها التاريخي، تجد دوجي نفسها الآن السيدة الأولى للمدينة من جيل Gen-Z، بعد أربع سنوات فقط من انتقالها إلى نيويورك كفنانة طموحة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على حياتها الفنية الهادئة والمعبرة التي تتجنب الأضواء التقليدية.