يتزايد عدد سكان دبي الذين ينتقلون شمالاً إلى رأس الخيمة، ويجذبهم انخفاض تكاليف المعيشة في الإمارة، وبيئتها الطبيعية الخلابة، ووتيرة الحياة الهادئة، مع سهولة الوصول إلى مرافق دبي.
يُعد بنجامين موسمان، وهو رجل أعمال بريطاني انتقل من دبي إلى رأس الخيمة في مايو 2025، مثالاً لهذا الاتجاه الناشئ بين الوافدين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن قيمة وجودة حياة أفضل.
وقال موسمان، الذي أسس عمله من خلال منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ): "لدى رأس الخيمة حقاً طاقة خاصة بها، ويمكنك أن تشعر بذلك". وأضاف: "أسهل طريقة لمقارنة رأس الخيمة بدبي هي التفكير فيهما كأخوين مقربين. إنهما يتشاركان في أوجه التشابه، لكنهما مختلفان تماماً."
أثبتت المزايا المالية أهميتها بالنسبة لموسمان، حيث "انخفضت بشكل كبير" نفقاته الشخصية والتجارية منذ الانتقال.
وصرّح موسمان لصحيفة "الخليج تايمز": "قبل الانتقال إلى رأس الخيمة، سألت الذكاء الاصطناعي عما إذا كانت الإمارة مكاناً جيداً لتأسيس عمل تجاري. وكانت الإجابة الرئيسية أن 'تكاليف التشغيل أقل' - ومنذ أن عشت هنا، يمكنني أن أؤكد لك أن هذا صحيح بالتأكيد."
تقدم المطاعم والمقاهي "قيمة وجودة أفضل بشكل ملحوظ" مقارنة بالإمارات الأخرى، مما يجعل رأس الخيمة جذابة بشكل خاص لرواد الأعمال والعائلات الباحثين عن خيارات معيشية ميسورة التكلفة.
لقد لفت مزيج رأس الخيمة الفريد من الجبال والشواطئ البكر انتباه السكان. "شاطئ رأس الخيمة هو أحد أجمل الشواطئ الطبيعية التي رأيتها على الإطلاق، مع رمال مثالية ومياه صافية تمتد لأميال،" لاحظ موسمان، مضيفاً أن رؤية السلاحف على طول الساحل أمر شائع.
تتميز الإمارة أيضاً بثقافة اللياقة البدنية. وقال: "ستجد الكثير من الصالات الرياضية المملوكة بشكل مستقل، ومطاعم الأكل الصحي، ومتاجر المكملات الغذائية. الناس حقاً يعتنون بأنفسهم في رأس الخيمة. إنها تشبه نمط الحياة في ميامي."
والأهم من ذلك، أن الازدحام المروري يكاد يكون معدوماً. "لا يوجد أي ازدحام مروري في رأس الخيمة. لقد تم التخطيط للمدينة بشكل مثالي، وحركة المرور دائماً انسيابية،" أكد موسمان.
وقد ترك كرم الضيافة المحلية انطباعاً دائماً لدى الوافدين الجدد. وصف موسمان الإماراتيين الذين يعيشون في رأس الخيمة بأنهم "أكثر الأشخاص ترحيباً قابلتهم على الإطلاق،" لدرجة أن بعضهم "رحب بي تقريباً في عائلاتهم."
ويضيف مشروع "وين المرجان" القادم في رأس الخيمة، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال عامين، إلى جاذبية الإمارة. وقال موسمان: "أرى كمية هائلة من الإمكانات والفرص غير المستغلة في رأس الخيمة."
على الرغم من الانتقال، يحتفظ السكان بسهولة الوصول إلى ما تقدمه دبي. "دبي قريبة جداً، والحياة الليلية بدأت تزدهر في رأس الخيمة كلما اقتربنا من موعد اكتمال الكازينو،" لاحظ موسمان.
بعد أن قضت عقدين في دبي، حيث عملت مع جهات حكومية قبل أن تطلق مشروعها الخاص في عام 2014، اتخذت رائدة الأعمال ساغاريكا ساهو قراراً غير حياتها في أواخر عام 2023؛ انتقلت إلى رأس الخيمة.
وأوضحت أن انتقالها لم يكن بدافع الاستراتيجية بل كان بدافع القدر. "رأس الخيمة تتناغم مع روحي، وليس فقط مع عقلي،" كما تقول، واصفة كيف جذبها النظام البيئي التجاري الناشئ والجمال الطبيعي للإمارة.
بالنسبة لساهو، كان التحول من بيئة دبي سريعة الوتيرة إلى نمط حياة رأس الخيمة الهادئ بمثابة تغيير جذري. وتقول: "منحتني رأس الخيمة مساحة للتأمل، والتباطؤ، والشعور بالارتباط بشيء أكبر مني."
كما أعاد سحر رأس الخيمة الطبيعي تشكيل حياتها اليومية. وتضيف: "المشي الصباحي على طول الساحل، غروب الشمس فوق الجبال، الأجواء الهادئة للأسواق المحلية، كل ذلك يخلق شعوراً عميقاً بالانتماء،" مشيرة إلى أن رحلاتها المفضلة هي قيادة السيارة عند شروق الشمس وغروبها عبر جبال جبل جيس.
وأثنت على القدرة على تحمل التكاليف والراحة في الإمارة مقارنة بالمدن الكبرى، مشيرة إلى المساكن الفسيحة، والمرافق الحديثة، وغياب الازدحامات المرورية كأبرز المزايا التي أضافت إلى جودة حياتها. وقالت إنها وجدت المجتمع مرحباً وداعماً، حيث كان الجيران والزملاء وقادة الأعمال حريصين على تقديم الإرشاد والدعوات والصداقات.
كما أعادت رحلتها تشكيل نظرتها لدولة الإمارات ككل. "العيش في رأس الخيمة أظهر لي أن الإمارات هي أكثر من مجرد مدنها الكبرى. لقد علمتني قيمة التوازن بين النمو والتقاليد، العمل والحياة، الطموح والرفاهية."
وساهو ليست وحدها التي وجدت شعوراً جديداً بالانتماء في رأس الخيمة. فبالنسبة للقادمين الجدد من خارج الإمارات، جاذبية الإمارة قوية بنفس القدر.
عندما وصلت سينيد مارايس إلى رأس الخيمة في مايو 2025، لم تكن تبدأ فصلاً جديداً فحسب؛ بل كانت تكتشف نمط حياة يتردد صداه بعمق مع قيمها. انتقلت مارايس وزوجها من ستيلينبوش في جنوب أفريقيا بعد أن عُرضت عليه فرصة عمل مثيرة في الإمارة.
تتذكر مارايس: "لقد زرت رأس الخيمة من قبل، لقضاء عطلة فقط، لكنها تركت انطباعاً دائماً." "أنا أقدّر الهدوء، والقرب من الطبيعة، والأماكن المناسبة للعائلات. شعرت أن رأس الخيمة هي المكان الذي يمكن أن ينمو فيه زوجي مهنياً بينما يمكننا أن نستمتع بأسلوب حياة أبطأ وأكثر ارتباطاً."
يُعد القرب من الطبيعة إحدى السمات المميزة للحياة اليومية في رأس الخيمة بالنسبة لمارايس. وتشاركنا: "أعيش على بعد خمس دقائق فقط من الشاطئ، وفي غضون نصف ساعة، يمكنني أن أذهب للتنزه في الجبال. إن هذا الوصول السهل إلى كل من البحر والجبال يجعل الحياة اليومية منعشة وفريدة من نوعها، خاصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة."
وتسلط مارايس الضوء أيضاً على القدرة على تحمل التكاليف وجودة الحياة في الإمارة. "هذه هي أول إمارة أعيش فيها، ولكن مقارنة بالأصدقاء في دبي وأبوظبي، فإن رأس الخيمة أكثر سهولة من حيث تكلفة المعيشة. الحياة هنا أقل ضغطاً، ولكن لا يزال لدينا مطاعم وخدمات وأنشطة رائعة، ولكن ليس على نطاق مربك."
بالنسبة لها، جلب الانتقال تحولاً إيجابياً في نمط الحياة. "أشعر أن لدي وضوحاً ومساحة أكبر للإبداع. هناك إنترنت موثوق به وأماكن رائعة للعمل عن بُعد، ولكن يمكنني أيضاً استعادة طاقتي في الطبيعة كلما احتجت إلى ذلك. إنه أفضل ما في العالمين."
بفضل توازنها بين القدرة على تحمل التكاليف، والجمال الطبيعي، وروح المجتمع، بالإضافة إلى وعد التطورات الكبرى في الأفق، فإن الإمارة الشمالية ترسم لنفسها هويتها الخاصة داخل دولة الإمارات. وبالنسبة للعديد من الوافدين الجدد، فإن تلك الهوية تقدم لهم بالضبط ما كانوا يبحثون عنه: مساحة للنمو، ومساحة للتنفس، وشعوراً جديداً بالانتماء.