يتزايد عدد سكان دبي الذين ينتقلون شمالاً إلى رأس الخيمة، ويجذبهم انخفاض تكاليف المعيشة في الإمارة، وبيئتها الطبيعية الخلابة، ووتيرة الحياة الهادئة، مع سهولة الوصول إلى مرافق دبي.

يُعد بنجامين موسمان، وهو رجل أعمال بريطاني انتقل من دبي إلى رأس الخيمة في مايو 2025، مثالاً لهذا الاتجاه الناشئ بين الوافدين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن قيمة وجودة حياة أفضل.

وقال موسمان، الذي أسس عمله من خلال منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ): "لدى رأس الخيمة حقاً طاقة خاصة بها، ويمكنك أن تشعر بذلك". وأضاف: "أسهل طريقة لمقارنة رأس الخيمة بدبي هي التفكير فيهما كأخوين مقربين. إنهما يتشاركان في أوجه التشابه، لكنهما مختلفان تماماً."

أثبتت المزايا المالية أهميتها بالنسبة لموسمان، حيث "انخفضت بشكل كبير" نفقاته الشخصية والتجارية منذ الانتقال.

وصرّح موسمان لصحيفة "الخليج تايمز": "قبل الانتقال إلى رأس الخيمة، سألت الذكاء الاصطناعي عما إذا كانت الإمارة مكاناً جيداً لتأسيس عمل تجاري. وكانت الإجابة الرئيسية أن 'تكاليف التشغيل أقل' - ومنذ أن عشت هنا، يمكنني أن أؤكد لك أن هذا صحيح بالتأكيد."

تقدم المطاعم والمقاهي "قيمة وجودة أفضل بشكل ملحوظ" مقارنة بالإمارات الأخرى، مما يجعل رأس الخيمة جذابة بشكل خاص لرواد الأعمال والعائلات الباحثين عن خيارات معيشية ميسورة التكلفة.

مزايا الحياة في الإمارة

لقد لفت مزيج رأس الخيمة الفريد من الجبال والشواطئ البكر انتباه السكان. "شاطئ رأس الخيمة هو أحد أجمل الشواطئ الطبيعية التي رأيتها على الإطلاق، مع رمال مثالية ومياه صافية تمتد لأميال،" لاحظ موسمان، مضيفاً أن رؤية السلاحف على طول الساحل أمر شائع.

تتميز الإمارة أيضاً بثقافة اللياقة البدنية. وقال: "ستجد الكثير من الصالات الرياضية المملوكة بشكل مستقل، ومطاعم الأكل الصحي، ومتاجر المكملات الغذائية. الناس حقاً يعتنون بأنفسهم في رأس الخيمة. إنها تشبه نمط الحياة في ميامي."

والأهم من ذلك، أن الازدحام المروري يكاد يكون معدوماً. "لا يوجد أي ازدحام مروري في رأس الخيمة. لقد تم التخطيط للمدينة بشكل مثالي، وحركة المرور دائماً انسيابية،" أكد موسمان.

وقد ترك كرم الضيافة المحلية انطباعاً دائماً لدى الوافدين الجدد. وصف موسمان الإماراتيين الذين يعيشون في رأس الخيمة بأنهم "أكثر الأشخاص ترحيباً قابلتهم على الإطلاق،" لدرجة أن بعضهم "رحب بي تقريباً في عائلاتهم."

ويضيف مشروع "وين المرجان" القادم في رأس الخيمة، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال عامين، إلى جاذبية الإمارة. وقال موسمان: "أرى كمية هائلة من الإمكانات والفرص غير المستغلة في رأس الخيمة."

على الرغم من الانتقال، يحتفظ السكان بسهولة الوصول إلى ما تقدمه دبي. "دبي قريبة جداً، والحياة الليلية بدأت تزدهر في رأس الخيمة كلما اقتربنا من موعد اكتمال الكازينو،" لاحظ موسمان.

