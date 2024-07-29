من دبي إلى باريس: رحلة "تانيشا" للأولمبياد

في مساء سبت كئيب في باريس، استقبل "كليفورد كراستو" وزوجته "توليب" وابنهما "كريستيانو" المطر الباريسي بسعادة بينما وقفوا في الطابور لدخول ساحة "بورت دو لا شابيل"، حيث تقع فعاليات تنس الريشة في أولمبياد باريس.

وكانت سنوات التضحيات على وشك أن تؤتي ثمارها الأكثر حلاوة عندما كانت ابنة "كليفورد" و"توليب"، "تانيشا"، على وشك تحقيق أكبر حلم في حياتها.

وتمثل لاعبة التنس المولودة في دبي، بلدها الأصلي الهند في الألعاب الأولمبية.

لكن قبل ساعات من بداية أول مباراة لها في المنافسات المزدوجة للسيدات، لم يكن والداها وشقيقها الأصغر هم الداعمين الوحيدين لها الذين كانوا ينتظرون أن يشهدوا اللحظة الأولمبية.

كانت "سيديل فاريلا"، زميلتها القديمة في المدرسة الثانوية الهندية في دبي، قد وصلت للتو إلى باريس قادمة من لندن، لتشجيع صديقتها المفضلة.