من دبي إلى الهند: خلاف عمل يتحول إلى محنة اختطاف مأساوية لرجل أعمال

تحدث رجل أعمال هندي مقيم في الإمارات، كان قد اختُطف أثناء عطلة قصيرة في الهند، عن تجربته. وصف "في. بي. شاميير" محنته التي استمرت 39 ساعة، والتي تعرض خلالها، وفقًا له، للضرب، والخنق، والحرمان من الطعام، والمضايقة من أجل المال. وقال إنه كان قلقًا على عائلته ولم يعتقد أنه سيراهم مرة أخرى.

قال لـ"خليج تايمز" في مكالمة من الهند: "فكرت في ابنتي وزوجتي وأنا محتجز. اعتقدت أنني لن أراهما مرة أخرى. كنت قلقًا بشأن سلامتهما. هذا كل ما كان يدور في ذهني. الأشخاص الذين احتجزوني لم يكن لديهم رحمة وكانوا على استعداد لفعل أي شيء من أجل المال. كانت صلوات أحبائي وموظفي هي التي أعادتني".

وفقًا لشامير، الذي يدير سلسلة صيدليات في الإمارات، فقد عاد إلى مسقط رأسه في ولاية كيرالا بجنوب الهند لقضاء عطلة قصيرة عندما وقع الحادث. وادعى أن الخاطفين طلبوا فدية من شريكه في العمل وحذروا زوجته من سحب شكوى الشرطة التي قدمتها.

قال شامير إن القضية نشأت عن نزاع يتعلق بمطعم مقره في البرشاء. وأضاف: "في عام 2023، أصدرت محكمة إماراتية حكمًا لصالحي بمنحي تعويضًا قدره 675,000 درهم. ومع ذلك، كان المتورطون في الأمر يهددونني منذ فترة ويطلبون مني سحب القضية. وفي وقت سابق من هذا العام، فرضنا حظر سفر عليهم ومذكرة توقيف لأن المستحقات المستحقة لم تتم تسويتها".

وزعم أن المتهمين في القضية اقتربوا من أحد موظفيه السابقين الساخطين، والذي تم فصله بسبب سوء السلوك في عام 2022. وقال: "لقد ضموا بعد ذلك عددًا قليلًا من الموظفين السابقين الآخرين وبدأوا في نشر معلومات سامة عني. كان هذا شيئًا كنا على علم به، لكننا لم نتوقع منهم أن يصعدوا الأمر إلى هذا الحد ويقوموا باختطافي فعليًا".

اختُطف بالقرب من منزله

قال شامير إنه كان يقود دراجته النارية في زقاق، على بعد 50 مترًا فقط من منزله، عندما قاد سيارة دفع رباعي بيضاء أمامه وسدّت طريقه. ويُزعم أن مجموعة من الرجال خرجوا وطالبوه بالدخول إلى السيارة. وتوقفت سيارة أخرى خلفه لمنعه من الهرب. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة للحادث أنه وقع في الساعة 7:52 مساءً بتوقيت الهند في يوم الخميس.

يتذكر: "ضربني أحد الرجال وسقطت. ثم حملوني بالقوة إلى سيارة الدفع الرباعي. ومن داخل السيارة، ضربني عدة رجال. وضع شخص قميصًا حول رقبتي وأمسكه من الخلف. لذا إذا قمت بأي رد فعل على (هجماتهم)، كان الرجل يشد القميص ويخنقني. وطالبوا بأن أدفع لهم ما مجموعه 1.5 مليون درهم كفدية وسحب حظر السفر ومذكرة التوقيف للمتهمين في قضية مطعم البرشاء".

ووفقًا له، قام الرجال بإيقاف تشغيل جميع هواتفهم وواصلوا القيادة لمئات الكيلومترات. وقال: "من خلال لمحات من اللافتات والنظر إلى الحافلات، عرفت أنهم كانوا يأخذونني إلى الجزء الجنوبي من ولاية كيرالا".

قال شامير إنه في صباح يوم الأربعاء، في الساعة التاسعة، قام اثنان من الرجال بتشغيل هواتفهم وأدركوا أن الاختطاف قد وصل إلى الأخبار. وقال: "بدأوا في الذعر ثم ضربوني أكثر لأنه أصبح علنيًا للغاية. ثم اتصلوا بشريكي وزوجتي وطلبا منها سحب القضية".

عملية الإنقاذ

ويُزعم أن خاطفيه غيروا السيارات به مرتين وتوقفوا مرة واحدة عند منزل، بينما واصلوا التفاوض معه طوال الوقت. وقال إنهم خفضوا مطالبهم مرتين عندما أخبرهم أنه لا يستطيع دفع المبلغ الكامل، وصولًا إلى 800,000 درهم في النهاية. وأضاف: "أولاً طلبوا أوراق شيكات ثم غيروا رأيهم قائلين إنهم يريدون نقدًا. وعندما قلت إنني سأحتاج إلى العودة إلى الإمارات لأحصل لهم على هذا المبلغ النقدي، بدأوا يفقدون صبرهم".

قال: "أخبرني الخاطفون أنهم سيقتلونني بمجرد أن نعبر الحدود. كان سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى تتواصل شرطة الولايتين مع بعضهما البعض ثم تبدأ عملية بحث وإنقاذ لي. كنت أبدأ في فقدان الأمل مع اقترابنا من الحدود".

وفقًا لشامير، في صباح يوم الخميس بعد الساعة الحادية عشرة، أنقذته شرطة كيرالا بشكل درامي من كولام - على بعد أكثر من 300 كيلومتر من مكان اختطافه. وقال: "لم تكن الشرطة متأكدة من أي من السيارتين كنت فيها. لذا فقد توقفوا أمام السيارة بعد مطاردة عالية السرعة. ثم قبضوا على الرجال وأنقذوني. لو تأخروا حتى نصف ساعة، لكنا قد عبرنا الحدود إلى ولاية تاميل نادو، حيث هددوا بقتلي. شعرت وكأنها أطول 39 ساعة في حياتي".

وأثنى على شرطة كيرالا لجهودها المكثفة في إنقاذه. وقال: "قضوا الليلة بأكملها في منزلي يستجوبون عائلتي ويبحثون في سجلاتي للعثور على دافع. ثم انقسموا إلى ثلاث فرق لتتبع تحركات خاطفيّ والعثور عليهم. أنا ممتن جدًا لجهودهم".