من دبي إلى الهملايا.. مغامرة طفل تسجل رقماً قياسياً﻿ جديداً

حقق الطالب إيفان كراسيكوف من دبي إنجازاً لافتاً بعدما أصبح أصغر شخص في العالم يقطع كلاً من طريق معسكر قاعدة جبل إيفرست ومسار ممر أنابورنا خلال عام واحد، إذ أكمل الرحلتين الشاقتين في جبال الهملايا قبل أن يتم السابعة من عمره.

الطالب في مدرسة "بلوم وورلد أكاديمي" سار لمسافة 130 كيلومتراً على طريق معسكر قاعدة إيفرست في أبريل 2024 وهو في السادسة من عمره، ثم اجتاز ممر أنابورنا في نيبال الذي يبلغ ارتفاعه 5416 متراً، ويُعد من أعلى الممرات الجبلية الصالحة للمشي في العالم، وذلك في أبريل 2025. وقد صادقت مؤسسة الأرقام القياسية في أوروبا على إنجازه هذا الشهر.

قال إيفان: "كان من الرائع أن نبدأ السير كل صباح كفريق واحد. أحياناً كان المرشد كريشنا يشغّل الموسيقى من مكبره الصغير، فنمشي كالأبطال في الرسوم المتحركة".

أكمل إيفان المغامرتين برفقة والديه ألا وديميتري، إضافةً إلى مرشد نيبالي وحاملين اثنين. وأوضح والده أن حجم التحدي لم يتضح إلا عند النهاية، قائلاً: "عندما وصلنا إلى معسكر قاعدة إيفرست بعد 12 يوماً شعر إيفان بالانزعاج لأنه أراد رحلة أطول، عندها أدركت أن كل ذلك كان يستحق العناء".

وذكرت المدرسة أن إيفان استعد للرحلة من خلال تدريبات منتظمة في ألعاب القوى والسباحة والباركور والحركات البهلوانية لتعزيز قوته وقدرته على التحمّل في المرتفعات.

وقال مدير المدرسة ومؤسسها جون بيل إن هذا الإنجاز يجسّد روح العزيمة والإصرار، مضيفاً: "نشعر بفخر كبير لرؤية أحد طلاب بلوم يصنع التاريخ على الساحة العالمية".