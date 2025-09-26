من دبي إلى الفضاء: الأبحاث الإماراتية تحول أدوات السكري العادية إلى تكنولوجيا فضائية

خلال مهمة أكسيوم 4 التي استمرت 18 يومًا، اختبر الباحثون كيفية إدارة داء السكري المعتمد على الأنسولين في ظل انعدام الجاذبية. أرسلوا مجموعة متكاملة من أدوات الرعاية عن بُعد، بما في ذلك أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) التي تتابع مستوى السكر في الدم آنيًا، وأقلام الأنسولين لتوصيل الجرعة.