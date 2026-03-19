من دبي إلى العالم.. "صبر ومرونة" المسافرين يرسمان طريق العودة

بالنسبة للعديد من سكان الإمارات، كان العودة إلى الوطن في الأيام الأخيرة يعني اتخاذ طرق أطول، وتعديل الخطط، والتحلي بالصبر مع استئناف الرحلات الجوية ببطء في جميع أنحاء المنطقة.

قرر صادق رحمن، تاجر الذهب المقيم في دبي، قضاء العيد في مسقط رأسه حتى قبل بدء الصراع بين إيران وأمريكا وإسرائيل. ومع ذلك، لم يتمكن من الحصول على رحلة طيران مباشرة إلى كولكاتا واضطر إلى اختيار التوقف في مومباي، ثم ركوب الرحلة التالية إلى باتنا، ثم استقلال قطار للوصول إلى منزله.

“رحلتي إلى كولكاتا، التي تستغرق عادة بضع ساعات، امتدت لأكثر من 19 ساعة حيث اضطررت إلى التعامل مع محدودية توفر الرحلات الجوية. كانت هناك خيارات مباشرة قليلة جدًا، لذلك سافرت إلى مومباي أولاً ثم إلى باتنا وواصلت رحلتي من هناك. في إحدى المراحل، اضطررت حتى إلى ركوب سيارة أجرة للحاق بالرحلة،” قال.

على الرغم من وقت السفر الطويل، قال رحمن إن العملية ظلت قابلة للإدارة. “كان الأمر مرهقًا، لكن كل شيء كان منظمًا. في كل مرحلة، كان هناك أشخاص يرشدون الركاب.”

تعطلت حركة الطيران في جميع أنحاء المنطقة بعد أن فرضت عدة دول قيودًا على المجال الجوي وإغلاقات مؤقتة في أعقاب تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

'تمت إدارتها بشكل صحيح'

وبالمثل، قال أثار مهدي، الذي سافر من دبي إلى فيساخاباتنام عبر بنغالورو، إن تجربة المطار بدت مختلفة ولكنها كانت تحت السيطرة بشكل جيد.

قال مهدي إن خطط سفره الأصلية تأثرت بعد إلغاء الرحلات التي حجزها مع سبايس جيت وإنديغو، مما دفعه إلى إعادة الحجز على رحلة طيران الإمارات EK 568 في 14 مارس.

“كانت هناك طوابير منفصلة بناءً على الأمتعة، وموظفو مطار دبي كانوا في كل مكان يرشدون الركاب. كان بإمكانك أن ترى أن الأمور كانت تُدار بشكل صحيح،” قال، مضيفًا أن الأولوية كانت تُعطى للمسافرين المسنين والعائلات وأولئك الذين لديهم احتياجات عاجلة.

“اعتقدت أن الوصول إلى مسقط رأسي بعد الإلغاءات سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، لكن صعوبات سفري لم تقترب حتى مما تخيلته،” أضاف مهدي.

اضطرت كلوي ناثان، أخصائية الفعاليات التي تعمل في دبي، إلى تغيير مسار رحلتها إلى باريس عبر لندن. وقالت إن المرونة والهدوء هما المفتاح في هذه الحالة.

“لم تكن هناك خيارات مباشرة، لذلك اخترت أفضل مسار للربط. بدا المطار أكثر يقظة، حيث كان الناس يتحققون باستمرار من التحديثات، لكن كل شيء كان يسير بسلاسة،” قالت.

“كانت هناك إعلانات أكثر من المعتاد، وكان بإمكانك رؤية الركاب يتحققون مرتين من بواباتهم وتوقيتاتهم. كان الموظفون يوجهون الناس في كل خطوة، لذلك حتى مع التغييرات، لم يكن الأمر مرهقًا، بل كان أكثر تنظيمًا وحذرًا،” أضافت.