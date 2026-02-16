من دبي إلى العالم.. الزكاة والصدقات مظلة حماية لمئاتِ الآلاف من النازحين

مع إجبار تخفيضات التمويل العالمية على تعليق برامج الرعاية الطبية الحيوية والتعليم وحماية الأطفال والمأوى للاجئين في بلدان مثل مصر وأفغانستان ولبنان وبنغلاديش، تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على مساهمات الزكاة والصدقات لتقديم المساعدة المنقذة للحياة. وقبل حملة رمضانية جديدة تحث على التبرعات لمواجهة “تضييق الميزانيات الإنسانية وضغوط التمويل الكبيرة”، أطلقت الوكالة تقريرها السنوي الثامن عن العمل الخيري الإسلامي، مسلطة الضوء على كيف أصبحت الزكاة والصدقات بمثابة شريان حياة إنساني متزايد.

جاء ما يقرب من 60 بالمائة من جميع الزكاة والصدقات التي تم تلقيها في عام 2025 من مانحين مقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر المساهمين.