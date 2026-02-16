من دبي إلى العالم.. الزكاة والصدقات مظلة حماية لمئاتِ الآلاف من النازحين

مع إجبار تخفيضات التمويل العالمية على تعليق برامج الرعاية الطبية الحيوية والتعليم وحماية الأطفال والمأوى للاجئين في بلدان مثل مصر وأفغانستان ولبنان وبنغلاديش، تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على مساهمات الزكاة والصدقات لتقديم المساعدة المنقذة للحياة. وقبل حملة رمضانية جديدة تحث على التبرعات لمواجهة “تضييق الميزانيات الإنسانية وضغوط التمويل الكبيرة”، أطلقت الوكالة تقريرها السنوي الثامن عن العمل الخيري الإسلامي، مسلطة الضوء على كيف أصبحت الزكاة والصدقات بمثابة شريان حياة إنساني متزايد.
جاء ما يقرب من 60 بالمائة من جميع الزكاة والصدقات التي تم تلقيها في عام 2025 من مانحين مقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر المساهمين.
من بين الشركاء البارزين الذين ورد ذكرهم في التقرير، دعمت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومقرها دبي المساعدة لحوالي 70 ألف شخص من النازحين قسراً في بنغلاديش وبوتسوانا والهند وناميبيا ونيجيريا وباكستان وتونس من خلال حملات جمع التبرعات على مستوى البلاد.
بالنظر إلى عام 2025، يظهر التقرير أن صندوق زكاة اللاجئين جمع أكثر من 23 مليون دولار من مساهمات الزكاة - متجاوزًا العام السابق - مما ساعد أكثر من 579 ألف لاجئ ونازح داخليًا في 17 دولة، بما في ذلك أفغانستان وبنغلاديش ومصر والهند والصومال والأردن ولبنان وموريتانيا وسوريا واليمن. ووصلت مساهمات الصدقات إلى ما يقرب من 16 مليون دولار، لدعم أكثر من 453 ألف شخص في 18 دولة مثل بنغلاديش ومصر والأردن وليبيا وباكستان.
UNHCR/Shawkat Alharfoush
في المجموع، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، وصندوق زكاة اللاجئين وحملات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم جمع 39 مليون دولار في عام 2025، مما مكن الوكالة من الوصول إلى أكثر من مليون شخص في 25 دولة. وقد دعم هذا الجهد 45 مانحًا رئيسيًا ومؤسسة إسلامية، إلى جانب عشرات الآلاف من الداعمين عبر الإنترنت الذين أوكلوا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصدقاتهم الإسلامية.
قال الدكتور خالد خليفة، المستشار الأول للمفوض السامي لشؤون اللاجئين للعمل الخيري الإسلامي والممثل الإقليمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن تأثير تخفيضات التمويل يُلمس بالفعل على أرض الواقع.
“في خضم عام شهد تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية، تُرك شريان الحياة الإنساني يتآكل مع ملايين الأسر النازحة التي تتمسك بخيط رفيع. هذه التخفيضات ليست أرقامًا مجردة – بل تُلمس في حياة أناس حقيقيين، الذين بعد إجبارهم على الفرار من منازلهم، يُدفعون إلى حافة البقاء على قيد الحياة كل يوم.
UNHCR/Shawkat Alharfoush
“يُظهر تقرير هذا العام كيف تساعد الأعمال الخيرية الإسلامية، المتجذرة في الإيمان والرحمة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على التأثير إيجابًا في حياة الناس من خلال الدعم العملي والطويل الأمد. في أوقات الأزمات، تقدم الزكاة والصدقة قوة دافعة للتغيير لا غنى عنها لمساعدة اللاجئين والأسر النازحة داخليًا على البقاء وإعادة بناء حياتهم بكرامة.”
يسلط التقرير الضوء أيضًا على توسع النطاق الجغرافي، حيث امتد تمويل العمل الخيري الإسلامي ليشمل أربعة بلدان جديدة في عام 2025 — البرازيل وكولومبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوتسوانا. وتوسعت أنشطة الصدقة الجارية لتشمل بنغلاديش، حيث استفاد 280 ألف شخص من تحسين الوصول إلى المياه النظيفة للمجتمعات والزراعة والثروة الحيوانية.
منذ إنشائه في عام 2017، جمع صندوق زكاة اللاجئين أكثر من 300 مليون دولار من أكثر من 70 ألف متبرع، ودعم ما يقرب من 10 ملايين مستفيد في 36 دولة. وباعتماده من 18 فتوى، يُعد الصندوق آلية شرعية لتعبئة الموارد الخيرية الإسلامية.