من دبي.. إحياء روح "الهيوي": أول مساحة مجتمعية تطلق "مراقبة الأجداد للأطفال"

سيتم الكشف عن أول مساحة مجتمعية "هيوي" في دبي في 1 يناير 2026. أعلن ذلك المسؤولون في أسبوع المستقبل الحضري يوم الثلاثاء. تم تصميمها بالتعاون مع الأطفال والمجتمعات التي ستستخدمها، وستوفر الحدائق المجاورة فرصة جديدة لسكان الإمارات للتواصل.

وفقًا لبدر أنوهي، الرئيس التنفيذي لوكالة المرافق العامة في بلدية دبي، سيحاول المشروع إعادة خلق القيم الإماراتية. “على سبيل المثال، سيتم وضع الهيوي بالقرب من مسجد حيث يمكن لكبار السن مراقبة الأطفال أثناء اللعب”، قال. “لم نكن بحاجة إلى حراس أمن عندما يكون لدينا أجدادنا يراقبون. تلك كانت القيم التي نشأنا عليها.”

المشروع المشترك بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل حاليًا في مرحلة الإنتاج والتصنيع. سيتم تنفيذه في مناطق أخرى من الإمارة في السنوات القادمة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

قال عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن تصميم الحديقة يأتي أيضًا من الجذور الإماراتية. “لم ننظر إلى البيانات”، قال. “راقبنا كيف تتفاعل العائلات مع بعضها البعض وكيف يستخدمون الحدائق.”

شرح كيف وزعت السلطات الورق والألوان وطلبت من الأطفال رسم ما يريدونه في الحديقة. "لقد توصلوا إلى أشياء لم نفكر فيها أبدًا"، قال. "وجدنا أيضًا أن الإفراط في تنسيق الحديقة أو المرفق لا يسمح للأطفال بالحرية."

وفي الوقت نفسه، قدم بدر مثالاً على منطقة لعب الأطفال في الحدائق المجتمعية المعتادة. “تقع بعيدًا قليلاً عن منطقة العائلة”، قال. “لكن هنا، وضعنا مقهى بجدران زجاجية بجوار منطقة اللعب حتى تتمكن العائلات من مشاهدة أطفالهم أثناء الاسترخاء”، قال.

أُعلن عنها لأول مرة في مايو من هذا العام، ستقوم المبادرة بإنشاء مساحات مجتمعية تعكس جوهر الأحياء الإماراتية التقليدية. يقود المبادرة ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.