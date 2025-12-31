من "داون تاون" إلى "جي بي آر": دبي ترسم مسارات الفرح بخطة مرورية ذكية لليلة رأس السنة

بالإضافة إلى منطقة وسط مدينة دبي (داون تاون)، برزت منطقة "جميرا بيتش ريزيدنس" (JBR) كمنطقة تركيز رئيسية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) ليلة رأس السنة هذه. وبناءً عليه، سيكون هناك إغلاقات متتابعة للطرق حول منطقة "جي بي آر" أيضاً.

ووفقاً لصلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، فإن "جي بي آر" أصبحت ثاني أكثر الوجهات شعبية لاحتفالات ليلة رأس السنة في دبي، مما دفع السلطات إلى وضع خطة مخصصة لإدارة المرور والنقل العام للمنطقة.

وقال المرزوقي: "أصبحت منطقة جي بي آر واحدة من أكثر المواقع جذباً لاحتفالات ليلة رأس السنة، وقمنا هذا العام بتنفيذ خطة شاملة لإدارة المرور بالتنسيق مع منظمي الفعاليات والفرق الأمنية والمطورين".

اعتباراً من الساعة 4 عصراً، سيتم إغلاق ممرات المشاة على طول الشاطئ والكورنيش لإدارة حركة الحشود. ومع تقدم المساء، سيتم تقييد الوصول إلى الطرق تدريجياً، مع توقع إغلاقات كاملة في حوالي الساعة 11 ليلاً، مما يحول جزءاً كبيراً من المنطقة إلى منطقة مخصصة للمشاة تعطي الأولوية لوسائل النقل العام.

سيكون وصول المركبات الخاصة محدوداً، وسيتم إدارة الحركة الداخلية داخل "جي بي آر" بدقة لضمان السلامة العامة. وقد تم إبلاغ السكان ونزلاء الفنادق ورواد المطاعم بالإغلاقات مسبقاً من خلال المطورين، مما يسمح لهم بالتخطيط لتحركاتهم مبكراً.

إغلاقات طرق "داون تاون"

ستتم إغلاقات أخرى للطرق في دبي حول منطقة "وسط المدينة" (داون تاون)، التي حضر احتفالاتها أكثر من 1.7 مليون شخص في عام 2025. ستبدأ إغلاقات الطرق على مراحل اعتباراً من الساعة 4 عصراً، وخلال هذه الفترة الأولية، ستقوم السلطات بإغلاق الطرق الشريانية التالية تدريجياً:

شارع الأصايل.

بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

شارع برج خليفة.

شارع المركز المالي السفلي.

شارع المستقبل (بين تقاطع المركز المالي وشارع المركز التجاري).

ومع تقدم المساء، سيتم إغلاق أجزاء إضافية من الطرق وفقاً للجدول التالي:

الساعة 8 مساءً: إغلاق شارع الصكوك أمام حركة المرور.

الساعة 9 مساءً: إغلاق شارع المركز المالي العلوي.

الساعة 11 مساءً: البدء بالإغلاق التدريجي لشارع الشيخ زايد بين تقاطع الميدان ودوار المركز التجاري.

النقل العام

أوضح المرزوقي أن النقل العام سيلعب دوراً محورياً في نقل المسافرين من وإلى أبرز مواقع الاحتفالات في دبي. وقد خصصت هيئة الطرق والمواصلات ما بين 700 و1000 سيارة أجرة خصيصاً لمنطقة "جي بي آر"، لضمان انسيابية تفرق الجمهور بمجرد انتهاء الألعاب النارية.

كما ستخدم المنطقة محطات المترو والترام القريبة، مع تشجيع الركاب على المشي لمسافات قصيرة بدلاً من قيادة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر 360 حافلة لحركة الحشود وعمليات "اركن واركب" عبر الإمارة. وستعمل خدمات المترو والترام بشكل مستمر لمدة 43 ساعة تقريباً.

وقال: "نريد من الناس الاعتماد على النقل العام؛ فهو أكثر أماناً وأسرع وأكثر كفاءة بكثير، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية".

ستعمل مواقف سيارات الأجرة طوال الليل، وستقوم اللوحات الإرشادية بتوجيه الزوار إلى مراكز النقل. ولن يُسمح بالتوقف أو الوقوف في الطرق داخل منطقة "جي بي آر"، وحذرت السلطات من الوقوف غير القانوني، خاصة على الطرق السريعة المحيطة.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن الهدف هو ضمان دخول وخروج سلس مع الحفاظ على سلامة الحشود. وأضاف المرزوقي: "أولويتنا هي سلامة الناس وراحتهم. مع التخطيط السليم وتعاون الجمهور، ستكون احتفالات جي بي آر ممتعة ودارتها جيدة".