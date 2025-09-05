من حرارة القيظ إلى نسيم بارد.. الإمارات تستعد لاستقبال الخريف

تستعد الإمارات للانتقال من الصيف إلى الشتاء، حيث من المقرر أن تبدأ موجة الحر الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة بالانخفاض مع حلول موسم الصَّفْرية يوم السبت 6 سبتمبر.
ويمثل هذا الموسم البداية الرسمية للخريف، حيث يبدأ مع طلوع منزلة الجبهة (إحدى منازل القمر/النجوم)، وهي أول منازل فصل الخريف، ما يؤدي إلى تغير تدريجي في الطقس.
وبحسب إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، فإن "الصفرية" تمثل أول فصول الخريف، يليها فصل "الوسم" الذي يمتد من 6 سبتمبر حتى 15 أكتوبر. ويُعدّ هذا الفترة الانتقالية بين نهاية فصل الصيف (القيظ) وبداية فصل الشتاء.
ومنذ بداية شهر الصفرية وحتى الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، تستمر درجات الحرارة المرتفعة مصحوبة بمعدلات رطوبة عالية، وهو ما يؤدي إلى تشكل الضباب والندى خلال ساعات الصباح الباكر. كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة، ما يساهم في تكوّن السحب الركامية التي تؤثر في المناطق الجبلية مثل جبال الحجر في الإمارات وعُمان، وجبال السروات في جنوب السعودية واليمن.
وخلال الفجر، يبدأ الشعور ببرودة الأرض خصوصاً في المسطحات المائية المكشوفة، مع علامات تحسن تدريجي لحالة الطقس. وبحلول منتصف موسم الصفرية (منتصف أكتوبر)، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل أوضح، ويُشعر بالبرد فجراً، كما تنشط رياح العكيديب التي تُسرع من التغير المناخي، بالإضافة إلى الرياح الشمالية التي تجلب السحب من الشمال.
وأضاف الجروان أن الصفرية تبدأ بعد طلوع نجم سهيل، تليها ثلاث منازل قمرية هي: الجبهة، الزبرة، الصرفة. ويُقال إن بداية الصفرية هي طلوع سهيل، ونهايتها طلوع نجم السماك في أواخر أكتوبر. غير أن حسابات "الدُّرور" تعتبر أن الصفرية تقع ضمن المئة يوم الأولى من السنة الدرورية ابتداءً من طلوع سهيل وحتى نهاية نوفمبر، وتُعدّ هذه الفترة كاملة ضمن فصل "الصفر".
وتتكون منزلة الجبهة من أربعة نجوم لامعة تعبر السماء من الجنوب إلى الشمال. وألمعها نجم أزرق ذو بريق أبيض ساطع من الدرجة الأولى يُعرف باسم المالك أو قلب الأسد. وتُعرّف منازل القمر بأنها تقسيمات للسماء تُحدد وفقاً لمسار القمر أثناء دورانه حول الأرض.
أما لفظ الصفرية فهو مشتق من كلمة "الصِّفر"، أي البداية أو العدّ الأول. وكان العرب يطلقون على بداية أي شيء اسم "صَفرة" أو "يَصْفُر". كما سُمّي بهذا الاسم لأنه يمثل بداية موسم الهجرة من القرى إلى الصحارى، حيث كانت البيوت تُصبح "صفراء" (أي فارغة) بسبب ارتحال الناس بحثاً عن المطر والكلأ.
ويمثل موسم الصفرية أيضاً بداية الموسم الزراعي الخريفي، حيث تبدأ عمليات الزراعة الفعلية مع نقل الشتلات والأشجار الصغيرة إلى التربة الدائمة في أوائل أكتوبر. كما تُزرع البذور في مشاتل محمية لتفادي أشعة الشمس القوية والرياح الجافة. ويُصادف هذا الموسم أيضاً بدء حصاد التمر ونضوج ثمار مثل الرمان والليمون.
وخلال هذا الموسم، تتفتح وتزهر عدة أنواع من النباتات المحلية البرية والأشجار مثل: شوكة الضب، الشَّفلة (العَلسف أو الكَبَر)، الأشخر، المرخ، الحدج (الحنظل)، الخريط، الأشرج، السدر، الأوسج، القُطْب، فضلاً عن بعض أنواع الأكاسيا.