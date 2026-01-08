من حتا إلى ليوا.. تفاصيل الرحلة الأخيرة للأشقاء الأربعة

استذكر أبٌ فقد أبناءه الأربعة الصغار في حادث سير وقع بدولة الإمارات في الثالث من يناير، الساعات الأخيرة التي قضاها معهم، واصفاً كيف بدأت الرحلة كنزُهة عائلية وانتهت بمأساة لا يمكن تصورها.

وبينما لا يزال يتماثل للشفاء من إصاباته، تحدث الرجل خلال مجلس عزاء أقيم يوم الخميس في مسجد الورقاء الكبير، حيث احتشد مئات المعزين لأداء الصلوات وتقديم الدعم والمواساة.

كانت العائلة المقيمة في دبي قد خططت في البداية لرحلة تخييم في "حتا"، وقامت بإعداد جدول الرحلة بعناية. وقال الأب المكلوم لصحيفة "خليج تايمز" خلال لقاء التعزية: "لقد كانت نزهة عائلية. أراد الأطفال الخروج والتخييم في مكان ما، لذا قررنا الذهاب إلى حتا".

وبعد الوصول إلى حتا في الثاني من يناير ونصب خيامهم، قدم الأطفال طلباً آخر بالذهاب إلى "ليوا" بدلاً من ذلك. وقال الأب، وهو وافد من ولاية كيرالا الهندية: "أرادوا رؤية مهرجان ليوا والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع هناك. لذا وافقنا وبدأنا رحلتنا نحو ليوا".

لقد كان مجرد تغيير بسيط في الخطط؛ قرار اتُخذ بدافع الحب لإسعاد الأطفال. ومثل الكثير من الآباء، لم يفكر مرتين في الأمر.

وأثناء العودة من ليوا، تعرضت العائلة لحادث سير خطير. وبحسب السلطات، قُتل ثلاثة من الأبناء وعاملة المنزل في موقع الحادث، بينما توفي الابن الرابع متأثراً بجراحه في المستشفى. كما أصيب الوالدان وابنتهما في الحادث.

مئات تجمعوا لتقديم التعازي

بعد مرور أيام على الحادث، لا يزال الألم ثقيلاً. ويستمر الأصدقاء والجيران والأقارب وأفراد المجتمع في زيارة العائلة، وتقديم الصلوات والدعم الصامت.

وصباح يوم الخميس، تجمع أكثر من مئة شخص في مسجد الورقاء الكبير لحضور مجلس العزاء. وصل المعزون بهدوء ووقفوا في صمت، بينما قدم البعض صلواتهم وكلمات المواساة قبل المغادرة.