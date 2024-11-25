من حادث مأساوي إلى بطل بارالمبي: أحمد الرئيسي في مواجهة التحديات

"عندما استيقظت، عرفت أنني تعرضت لحادث، لكنني لم أكن متأكدة من أن ساقي لا تزال هناك. ذات يوم، بينما كنت في العناية المركزة، كنت جالساً مع والدتي. أخبرتها أنني أشعر وكأن الجميع يكذبون علي. في البداية، لم أستطع التحرك، وعندما استيقظت، على الرغم من بتر ساقي، إلا أن الأعصاب كانت تجعلني أشعر وكأن أصابع قدمي تتحرك. لكن في أعماقي، شعرت أن هناك شيئًا ما خطأ.