من حادث مأساوي إلى بطل بارالمبي: أحمد الرئيسي في مواجهة التحديات
حول أحمد الرئيسي معاناته إلى عمل مناصرة - لنشر الوعي حول مدى الإثارة التي تسببها السرعة ولكنها تقتل أيضًا - بعد أن غيرت حادثة مأساوية حياته إلى الأبد.
في يوم مصيري خلال الوباء، 3 نوفمبر 2020، انقلبت حياة الشاب البالغ من العمر 26 عامًا رأسًا على عقب. ما بدأ كمشاجرة بين شقيقه وسائق آخر على طريق الشيخ محمد بن زايد تطور إلى حادث سيارة، مما يمثل لحظة غيرت حياة الشاب الإماراتي.
وفي أعقاب الحادث، كرس أحمد نفسه للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، حيث عمل بشكل وثيق مع شرطة دبي، ووزارة الصحة والوقاية، ومكتبة محمد بن راشد، وغيرها من المنظمات، لتعزيز الإدماج.
ويشارك بشكل مستمر في العديد من الحملات التوعوية، ويحث الشباب على إعادة التفكير في القيادة المتهورة.
وقال في حديث لصحيفة الخليج تايمز على هامش إطلاق تقرير السلامة المرورية الإقليمية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في أبو ظبي يوم الاثنين: "أعرف أن السرعة مثيرة وأنك تحب اندفاع الأدرينالين ولكن لا أحد يريد تجربة هذا. إنه أمر صعب للغاية. الاستيقاظ كل صباح والذهاب إلى أي مكان. يجب أن أستخدم كرسيًا متحركًا كل يوم. يجب أن أغسل ساق السيليكون. إنها عملية يومية طويلة. إنها ليست سهلة. إنها تتطلب الكثير من الطاقة والجهد ".
"التهور يدمر أرواح الشباب"
أحمد، الذي يمتلك الآن بودكاست خاص به، يشارك قصص المرونة من الأفراد الذين تغلبوا على الإعاقات وأصبحوا أبطالًا في مجالاتهم. مهمته واضحة - إلهام الآخرين لرؤية الإمكانات، وليس القيود.
وبترجمة اقتباس من اللغة العربية، قال أحمد: "التهور يدمر روح الشباب". وبصفته راكبًا مشاركًا في السيارة المسرعة، وجد نفسه محاصرًا في الحطام الممزق لمدة ساعتين مروعتين. تسببت حرارة ناقل الحركة في حرق قدمه، ولم تنقذ حياته سوى عملية إنقاذ دقيقة من قبل فرق الاستجابة للطوارئ، تضمنت قطع سقف السيارة.
وبعد فترة وجيزة، دخل في غيبوبة لمدة تسعة أيام، شعر خلالها وكأنه يتأرجح بين الحياة وعالم آخر.
"لقد مررت بهذه التجربة ولكن لحسن الحظ عدت إلى الحياة. لم أعد بنفس الظل الجسدي، بل بظل مختلف، رغم أن روحي ظلت كما هي. لقد حصلت على فرصة ثانية، ولكن للأسف، لم يحصل عليها كثيرون غيري. لا يستحق الأمر أن تفقد أحد أطرافك من أجل قطعة معدنية أو إثارة السرعة."
"شعرت بالفراغ"
عندما استيقظ أحمد في المستشفى، استقبله صوت طبيبه الذي أصبح صديقه الآن. "أحمد، استيقظ. هذا الدكتور ديفيد. أنت في المستشفى وأنت بخير". ومع ذلك، لم تنته محنته بعد. في محاولة لمعالجة مدى إصاباته، واجه أحمد والدته أخيراً بعد بضعة أيام، مناشدًا إياها بالحقيقة.
"عندما استيقظت، عرفت أنني تعرضت لحادث، لكنني لم أكن متأكدة من أن ساقي لا تزال هناك. ذات يوم، بينما كنت في العناية المركزة، كنت جالساً مع والدتي. أخبرتها أنني أشعر وكأن الجميع يكذبون علي. في البداية، لم أستطع التحرك، وعندما استيقظت، على الرغم من بتر ساقي، إلا أن الأعصاب كانت تجعلني أشعر وكأن أصابع قدمي تتحرك. لكن في أعماقي، شعرت أن هناك شيئًا ما خطأ.
"لم يجيب أحد على أسئلتي بشكل مباشر، لذا التفت إلى والدتي وقلت لها: "أنت الشخص الوحيد في العالم الذي لن يكذب عليّ. أخبريني الحقيقة - هل لا تزال ساقي موجودة؟" خفضت ذقنها، وفي تلك اللحظة حصلت على إجابتي. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. ذهبت إلى النوم واستيقظت مرة أخرى، لكن كان هناك شعور عميق بالفراغ. كنت في الثانية والعشرين من عمري فقط. في البداية، اعتقدت أن الحياة قد انتهت، خلاص، حياة مع الإعاقة".
"ولكن بعد ذلك قررت أن الناس لن يروا إعاقتي، بل سيرون قدراتي."
ولكن رحلة أحمد نحو التعافي كانت شاقة. فمن خلال إعادة التأهيل المكثف، تعلم المشي مرة أخرى، وإن كان بصعوبة. ولكنه لم يكن يسعى إلى الشفاء الجسدي فحسب، بل كان يسعى إلى تحقيق هدف.
"ليس من السهل أن أمشي بساق واحدة... لأنني أشعر وكأنني أقفز. بعد كل هذه السنوات، وضعت ذلك في الماضي، لكنك لا تعود أبدًا إلى هذا النوع من الحياة الطبيعية... كما كانت الحياة في السابق. عندما مشيت في البداية أمام الناس، شعرت بأجواء مختلفة. حتى عندما أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وأتمرن أمام الآخرين، يكون الأمر صعباً. لكن في النهاية، يعتمد الأمر على أفكارك."
الشفاء الداخلي مهم
وأضاف في معرض تسليط الضوء على عملية التغيير الداخلي: "أعتقد أنه إذا كنت جائعاً، فلا تشكو، بل قل إنني أحاول إزالة السموم من جسمك".
وأضاف "في حالتي، تتراكم في ذهني الكثير من الأفكار السلبية، وهذا قد يجعلك شخصًا سلبيًا. لكن اجتهد في الخروج من هذه الحالة نحو شعاع من الأمل. إذا أراد شخص ما أن يقاوم، فسوف يكون الجميع هناك لدعمه. ولكن إذا أردت أن تحدق في زاوية غرفتك وتشعر باليأس، فلن يأتي إليك أحد".
اليوم، يزدهر أحمد كرافع أثقال بارالمبي، بعد أن فاز بالميدالية البرونزية في عام 2022. حياته اليومية هي شهادة على المرونة - روتين صارم لإدارة الأطراف الاصطناعية، وممارسة الرياضة، وملاحقة شغفه بالسباحة وركوب الدراجات والسفر.
"لقد أبقيت ساقي الاصطناعية ظاهرة للآخرين حتى أتمكن من التعرف عليها. والآن، أتقبل النظرات التي تتلقاها من الآخرين. إنها فرصة لتغيير المفاهيم".
أحلامه كبيرة ولكنها متجذرة في التصميم، "أريد أن أشارك في الألعاب الأوليمبية يومًا ما. كل نشاط أقوم به يتطلب ساقًا اصطناعية مختلفة - المشي، الجري، السباحة - لكنني مستعد للتحدي".