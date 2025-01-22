من جزيرة دلما إلى مهرجان أبوظبي: رحلة خالد الحمادي في عالم اللؤلؤ
من بين كل ما يمكن أن يصبح عليه في هذا العصر، اختار خالد الحمادي البالغ من العمر 21 عاماً أن يكون "صائد كنوز". إنه مزارع لؤلؤ، وهو أول فرد في عائلته.
قال الحمادي، الذي نشأ في جزيرة دلما بأبوظبي، إنه كان "رجل بحر" منذ أن كان طفلاً. وكان الغوص الحر وصيد الأسماك من بين هواياته المفضلة لأنه كان دائماً فضولياً بشأن الكنوز الموجودة تحت الماء.
"إذا كنت قد ولدت في دلما، فمن المؤكد أنك ستغوص في المياه، بغض النظر عن عمرك أو جنسك"، هكذا صرح الشاب الإماراتي لصحيفة خليج تايمز . "لقد اصطدت سمكتي الأولى عندما كنت في الصف السادس. كان والدي صيادًا، لذلك كنت أسير على خطاه".
وفي المحيط، وجد الحمادي "الكثير من الأشياء الجميلة" - وهي الأشياء التي لا يمكن رؤيتها على الأرض، على حد قوله.
وأضاف "عليك أن تغوص عميقًا للاستمتاع بها". وأفضل شيء رآه تحت الماء على الإطلاق؟ حبار صغير.
كان البحر بالنسبة للحمادي ملاذاً وشغفا في الوقت نفسه.
وعندما أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي برنامجًا لزراعة اللؤلؤ، أدرك أنه لابد أن يكون جزءًا منه. فتقدم بطلب وأصبح فني تشغيل للؤلؤ في مركز أبوظبي للؤلؤ في مدينة المرفأ الساحلية.
رغم أن عائلته بأكملها من "أهل البحر"، إلا أن الحمادي كان أول من اتجه إلى صيد اللؤلؤ.
وقال وهو يشير إلى اللآلئ ذات الشكل الجميل على صينية أمامه: "لقد تعلمت الكثير من الأشياء حول استخراج اللؤلؤ، والآن أمارس أصعب التقنيات لإنتاج هذه اللآلئ".
"لدي طموحات كبيرة لأصبح خبيرًا في اللؤلؤ لأن الأمر يتطلب سنوات طويلة من الخبرة، وليس عامًا أو عامين." يعمل مع مركز اللؤلؤ منذ عام وثلاثة أشهر.
لقد عمل الحمادي بجد من أجل حب هذه الأحجار الكريمة. وقد اعترف بأنه لا يعرف بعد ما يمكنه فعله بعد أن أصبح خبيرًا، لكنه عازم على أن يكون الأفضل في مجاله.
"لست متأكدًا مما يمكنني القيام به كشركة. سيعتمد الأمر على اللوائح حينها، لذا سأتكيف مع الوضع."
حاليًا، يعد الغوص بحثًا عن اللؤلؤ أمرًا غير قانوني في أبوظبي. ولا يجوز لأي جهة سوى هيئة البيئة صيد اللؤلؤ باستخدام أساليب مستدامة.
داخل مهرجان اللؤلؤ في الإمارة
خلال أيام قليلة من هذا الشهر، أتيحت الفرصة للحمادي لمشاركة فرحة صيد اللؤلؤ مع سكان وسياح دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مهرجان أبوظبي للؤلؤ في منطقة المرفأ.
وهنا، يحصل الجمهور على نظرة من الداخل على كيفية زراعة اللآلئ في الإمارة ورعايتها إلى الكمال.
عند دخول المهرجان - الذي يقام في مركز اللؤلؤ في الفترة من 17 إلى 23 يناير - يلاحظ الزوار الحمادي وهو يقوم ببذر محارة محلية تسمى Pinctada radiata ، والمعروفة بإنتاج اللؤلؤ عالي الجودة. يقوم بإدخال حبة صغيرة من الصدفة وقطعة من نسيج الوشاح بعناية في المحارة، مما يحفزها على إفراز مادة عرق اللؤلؤ التي تنتج اللؤلؤ.
"إن الجزء الأكثر متعة في العمل مع اللؤلؤ هو أنه مهما تعمقت في علم عملياته، فلا يزال هناك العديد من التقنيات المحتملة التي لم يتم اكتشافها بعد. نحن نستكشف دائمًا طرقًا جديدة لإنتاج المزيد من اللؤلؤ"، كما قال.
ومع ذلك، فإن الأمر يأتي مع العديد من التحديات.
وقال "إن عملية البذر تتطلب الكثير من الصبر والدقة، بغض النظر عن مدى ممارستك لها. وحتى لو كانت يدك معتادة على ذلك، فستظل بحاجة إلى توخي الحذر الشديد، لأن أي خطأ من شأنه أن يقتل المحارة".
من خلال السير على ممشى خشبي صغير، يمكن للزوار مشاهدة أقفاص الرضاعة تحت الماء حيث يتم وضع المحار وتنظيفه قبل وبعد البذر. يلتقط المركز حوالي 100 ألف محارة سنويًا، منها 80 ألفًا تعيش من خلال عملية الزرع.
وقالت عائشة الحمادي رئيسة الوحدة بالمركز: "هدفنا هو إنتاج ما بين 20 و25 ألف لؤلؤة سنوياً".
منذ إنشاء المركز في عام 2007، لم يتم استخدام أي من اللآلئ المنتجة لأغراض تجارية. وما زال التنظيم للسماح بذلك قيد الدراسة.
وحتى الآن، استُخدمت اللآلئ التي أنتجها المركز بشكل رئيسي في الهدايا والمشاريع التي كلفتها الوكالة. وكان أحد هذه المشاريع مسابقة تصميم المجوهرات لطلاب الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد. وقد نفذت الوكالة التصاميم الفائزة، التي جمعت بين إلهام الطبيعة والتراث التقليدي، وعُرضت في المهرجان.