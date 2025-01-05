من توقع الموت المبكر إلى حياة مليئة بالنجاح: حكاية "داريو" في دبي
عندما كان "داريو فان كراوزر" يبلغ من العمر 13 عاماً، أدى سوء حالته الصحية إلى دخوله المستشفى حيث سمع طبيبه يخبر والدته أنه لن يعيش طويلًا. وعلى الرغم من أن هذا الأمر دمره، فقد قرر أن يأخذ الأمور على عاتقه.
"لقد ولدت بالعديد من المشاكل الصحية لدرجة أن الطبيب توقع أنني لن أعيش أكثر من سن 17-20 عامًا"، كما قال. "لم أكن متدينًا ولكن في تلك الليلة ركعت وصليت من أجل حياة طويلة. في صباح اليوم التالي، استيقظت وسؤال في ذهني - كيف يعيش ممارسو الفنون القتالية حياة طويلة ومُرضية؟ يموتون، لكن معظمهم يموتون في سن أكبر وعندما لا يزالون نشطين. لذلك، بدأت بحثي ورحلتي في عالم الفنون القتالية."
داريو، رجل أعمال وحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه وممارس للفنون القتالية منذ فترة طويلة، أصبح الآن في الخمسينيات من عمره ورحب بحفيده الأول في مايو 2023 وهو مستعد لاستقبال حفيده الثاني في فبراير المقبل.
وقال "لقد أنقذتني الفنون القتالية، سواء عندما كنت صغيرًا ومريضًا أو في وقت لاحق من حياتي عندما كنت أعاني من مشاكل أخرى. في العام الماضي، شهدت واحدة من أكثر اللحظات قيمة في حياتي عندما حملت حفيدي لأول مرة. كان ذلك دليلاً على أن حياة الإنسان وموته يحددهما الخالق وحده ولا يمكن لأحد التنبؤ بذلك".
يتدرب المغترب الكولومبي الآن ويعمل في أكاديمية "أتركسون" للرياضات القتالية النخبوية في دبي ويأمل في إلهام جيل جديد من طلاب الفنون القتالية. وفي أوقات فراغه، يبحث ويدرس مختلف الفنون القتالية القديمة.
التنمر في المدرسة
لم تكن الحياة المدرسية سهلة بالنسبة لداريو. يتذكر قائلاً: "كنت الأقصر والأرق والأكثر مرضًا في كل الفصول الدراسية. كما تعرضت للتنمر بلا هوادة بسبب هذا".
بعد التشخيص المتشائم الذي أصدره الطبيب، أمضى داريو شهراً في البحث عن ممارسي الفنون القتالية وأسلوب حياتهم، على الرغم من أنه كان يمارس رياضة الكاراتيه منذ أن كان في التاسعة من عمره. يتذكر داريو: "كنت أذهب إلى المكتبة كل يوم سبت وأقرأ كل ما أستطيع عن أسلوب حياة الفنون القتالية. ثم قمت بإعداد خطة تغذية والتحقت بدورات الفنون القتالية الصينية".
كما مارس اليوجا وأنشطة التنفس وأدى تمارين وحركات بطيئة لتقوية جسده. حتى سن السابعة عشر، مارس داريو رياضة الكاراتيه وأشكال مختلفة من فنون القتال الصينية حتى تعرض لأزمة صحية خطيرة. قال: "في سن السابعة عشر، كما توقع الطبيب، تم إدخالي إلى المستشفى بسبب الضعف والتشنج. اعتقد معظمهم أنني لن أتمكن من النجاة، لكنني كنت مصممًا على الوقوف والمشي مرة أخرى. بعد ثلاثة أسابيع، خرجت من المستشفى".
الحياة البالغة
وعندما كبر، تزوج داريو وبدأ عمله الخاص بينما كان يخدم مجتمعه من خلال تعليم فنون الدفاع عن النفس. ويتذكر قائلاً: "كانت أسعد لحظة بالنسبة لي عندما أنجبت ابنتي الأولى، وهو الأمر الذي قال الأطباء إنني لن أعيش لأراه أبدًا".
ولكن مشاكله لم تنته بعد. ففي عام 2011، تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا. وقال: "قبل عامين من ذلك، تم تشخيص إصابة زوجتي بالسرطان، وكنت أنا المسؤول عن رعايتها. وفي هذه العملية، أهملت نفسي ودفعت ثمن ذلك".
قرر ألا يهزم، فأغلق شركته التي كانت في مدينة أخرى، وعاد إلى موطنه حيث أسس منظمة غير ربحية لتعليم فنون القتال للأطفال من الأحياء الفقيرة. وقال: "إذا حان وقت الرحيل، كنت أريد أن أفعل ما أحبه وأن أفيد المجتمع. كما ركزت على نظامي الغذائي بشكل أكبر، وتجنبت اللحوم، وزدت من استهلاكي للفواكه والخضروات، ومارست الرياضة كل يوم".
وقال إنه مارس أيضًا تمارين التنفس واليوغا ودرّس الفنون القتالية لمدة أربع ساعات يوميًا. وقال: "في غضون ستة أشهر، شُفيت من السرطان. ومرة أخرى، أنقذتني الفنون القتالية".
طلاب
وقال داريو، وهو أب لأربع فتيات، إن جميع بناته يتلقين تدريبات على فنون القتال. وأضاف: "كانت فنون القتال جزءًا إلزاميًا من ثقافة أسرتنا وأعتقد أن كل طفل يجب أن يتلقى تدريبًا عليها. وبصفتي أبًا، فإن تمكين المرأة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".
وقال إنه استخدم الفنون القتالية لأغراض التعليم وخدمة المجتمع. وبالنسبة له، فإن أحد الإنجازات التي حققها كانت الطلاب الذين لمس حياتهم. وقال: "أحد طلابي، إرنستو، تعرض لحروق عندما كان في الثالثة من عمره، وذاب الجلد على وجهه وذراعيه. كانت إحدى يديه مطوية وتبدو وكأنها مخلب. لقد جاء إلي وقال إنه تعرض للتنمر ووصفه بالوحش".
لم يكتف داريو بتعليم الطالب فنون القتال، بل جمع أيضًا المال لإجراء عملية جراحية للصبي، وبعدها استعاد قدرته على استخدام يده.
وقال "كان بيلي طالبًا آخر يعاني من مشاكل، ومن خلال الفنون القتالية، تمكن من تغيير حياته. ومع ذلك، يظل لويس كارينو أحد طلابي المفضلين، والذي أعتبره ابني الروحي والذي يعيش الآن في دبي. كما حقق ارتفاعات كبيرة في الفنون القتالية".