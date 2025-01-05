من توقع الموت المبكر إلى حياة مليئة بالنجاح: حكاية "داريو" في دبي

"لقد ولدت بالعديد من المشاكل الصحية لدرجة أن الطبيب توقع أنني لن أعيش أكثر من سن 17-20 عامًا"، كما قال. "لم أكن متدينًا ولكن في تلك الليلة ركعت وصليت من أجل حياة طويلة. في صباح اليوم التالي، استيقظت وسؤال في ذهني - كيف يعيش ممارسو الفنون القتالية حياة طويلة ومُرضية؟ يموتون، لكن معظمهم يموتون في سن أكبر وعندما لا يزالون نشطين. لذلك، بدأت بحثي ورحلتي في عالم الفنون القتالية."