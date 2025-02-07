من بولندا إلى الإمارات: 400 ألف كيلومتر على دراجات نارية

"منذ اللحظة التي عبرنا فيها إلى الإمارات العربية المتحدة، استقبلنا بحرارة لا تصدق"، قال جريج. "كل يوم كان يحمل لقاءات تبعث على الدفء، حيث كان الغرباء يلوحون لنا من سياراتهم، ويتحدثون معنا في محطات الوقود، بل وحتى يدعوننا لتناول الطعام. ما لفت انتباهي هو مدى سهولة وصدق هذه الإيماءات. لم تكن مجرد مجاملة. كانت ثقافة متجذرة من الضيافة جعلتنا نشعر بالترحيب كأصدقاء وليس مجرد مسافرين عابرين".