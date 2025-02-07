من بولندا إلى الإمارات: 400 ألف كيلومتر على دراجات نارية
عندما دخل الزوجان البولنديان "جريج وإيلا كيدزيور" إلى الإمارات ، انبهرا على الفور بدفء وكرم ضيافة أهلها. وبعد أن سافرا عبر 71 دولة وقطعا أكثر من 400 ألف كيلومتر على دراجاتهما النارية حول العالم، أصبحا الآن على استعداد لاستكشاف واحدة من أكثر المناطق حداثة وتطوراً.
"منذ اللحظة التي عبرنا فيها إلى الإمارات العربية المتحدة، استقبلنا بحرارة لا تصدق"، قال جريج. "كل يوم كان يحمل لقاءات تبعث على الدفء، حيث كان الغرباء يلوحون لنا من سياراتهم، ويتحدثون معنا في محطات الوقود، بل وحتى يدعوننا لتناول الطعام. ما لفت انتباهي هو مدى سهولة وصدق هذه الإيماءات. لم تكن مجرد مجاملة. كانت ثقافة متجذرة من الضيافة جعلتنا نشعر بالترحيب كأصدقاء وليس مجرد مسافرين عابرين".
بداية الرحلة
بدأ الزوجان مغامرتهما الحالية في سبتمبر 2024 وأطلقا عليها اسم "رحلة الشرق"، والتي بدآها من منزلهما في بولندا. وسافرا عبر أوكرانيا ورومانيا ومولدوفا وبلغاريا وتركيا والعراق والكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وأخيرًا الإمارات العربية المتحدة. وفي يوم الأربعاء، دخلا سلطنة عمان ويتواجدان حاليًا في صلالة.
كان جريج وإيلا شغوفين بالدراجات النارية، وقد استكشفا أوروبا والأمريكيتين بالفعل. قال جريج: "كانت الدراجات النارية جزءًا من حياتنا دائمًا. لا يتعلق الأمر فقط بالوصول إلى وجهات جديدة، بل يتعلق أيضًا بتجربة الرحلة، والشعور بكل لحظة".
المغامرة الأولى
كانت مغامرتهما الأولى في عام 2013 عندما شرعا في رحلات بالدراجات النارية استمرت لمدة شهر عبر أوروبا. ومع ذلك، كانت رحلة شهر العسل التي استمرت سبعة أسابيع عبر الولايات المتحدة وكندا هي التي أشعلت شغفهما بالسفر لمسافات طويلة. قال جريج: "كانت الحرية والإثارة والمغامرة لا مثيل لها". "لقد قمنا بترقية دراجتنا وجعلنا السفر جزءًا لا يتجزأ من حياتنا".
بين عامي 2022 و2023، قاموا برحلة مدتها 18 شهرًا عبر أمريكا الجنوبية والشمالية، وقطعا مسافة 99000 كيلومتر وزارا كل دولة في المنطقة. قالت إيلا: "كانت تلك الرحلة بمثابة تغيير في حياتي. التقينا بأشخاص رائعين وتعلمنا الكثير على طول الطريق".
التكيف مع التحديات
عندما أوقفت جائحة كوفيد خططهما في عام 2020، أخذ جريج وإيلا بعض الوقت لإعادة تقييم الرحلة التالية والاستعداد لها. وبحلول عام 2021، ومع تخفيف القيود، جهزا دراجتيهما الناريتين وانطلقا إلى الدول الاسكندنافية، ووصلا في النهاية إلى أقصى شمال أوروبا. عززت هذه الرحلة حبهما لركوب الدراجات النارية لمسافات طويلة ومهدت الطريق لمغامرتهما الحالية في الشرق الأوسط.
"كانت زيارة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط على نطاق أوسع ضمن قائمتنا دائمًا"، قالت إيلا. "كنا نعلم أن الشتاء سيكون الموسم المثالي لركوب الدراجات هنا، وسرعان ما وجدنا أنفسنا نستكشف دول مجلس التعاون الخليجي".
انطباعات عن دولة الإمارات
كانت جودة الطرق والبنية الأساسية في الإمارات العربية المتحدة من أكبر المفاجآت التي فاجأتهم. قال جريج: "نظرًا لخلفيتنا في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، فقد أذهلنا حجم ورؤية المشاريع هنا. الطرق في حالة ممتازة، إنها حلم راكبي الدراجات النارية".
ولكن إلى جانب البنية الأساسية، كان كرم الضيافة الحقيقي الذي أظهره الناس هو الذي ترك أعظم انطباع. تقول إيلا: "في كل مكان ذهبنا إليه، كان الغرباء يقتربون منا بلطف، حريصين على مشاركة ثقافتهم وقصصهم".
وقد أثرى مجتمع الدراجات النارية المحلي تجربتهم في الإمارات العربية المتحدة. وقال جريج: "كانت زيارة أبوظبي ومقابلة زملاء من راكبي الدراجات النارية من أكثر اللحظات التي لا تُنسى".
الطريق إلى الأمام
بالنسبة لجريج وإيلا، فإن ركوب الدراجات النارية لمسافات طويلة يعني الحرية والتواصل. يقول جريج: "ركوب الدراجة يختلف عن قيادة السيارة. في السيارة، الأمر أشبه بمشاهدة فيلم من خلال شاشة، ولكن على الدراجة، فأنت تعيش التجربة، وتشعر بالرياح والمطر والحرارة والروائح. إنه أكثر غامرة".
وكجزء من "رحلة الشرق"، يخططون لمواصلة الرحلة نحو أستراليا وربما نيوزيلندا، واستكشاف دولة واحدة في كل مرة. وقال جريج: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا ــ الرحلة نفسها هي الهدف. وطالما أننا قادرون على الاستمرار، فسوف نستمر".