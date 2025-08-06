من باكستان إلى الإمارات بحراً: عبّارة جديدة تربط البلدين بأسعار تنافسية

سيكون لدى المسافرين من باكستان قريبًا وسيلة نقل جديدة للتواصل مع الإمارات ودول الخليج الأخرى، حيث تستعد البلاد لإطلاق أول خدمة عبّارات دولية لها على الإطلاق.

أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية يوم الثلاثاء أنها منحت ترخيصًا مبدئيًا لتشغيل خدمات العبّارات — وهو ما يمثل إنجازًا تاريخيًا للقطاع البحري في البلاد.

وقالت الوزارة في منشور على منصة X: "وافق فريق رفيع المستوى يضم ممثلين عن وزارة الشؤون البحرية، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وشركة الملاحة الوطنية الباكستانية، والمديرية العامة للموانئ والشحن، من حيث المبدأ، على أول ترخيص لخدمة عبّارات في باكستان".

وأضافت الوزارة أن المبادرة من المقرر أن تفتح "فصلاً جديدًا في السفر البحري، والسياحة، والربط الإقليمي".

وفي يوليو، ترأس وزير الشؤون البحرية، محمد جنيد أنور تشودري، اجتماعًا لمناقشة النطاق الاستراتيجي لإطلاق خطوط عبّارات من جوادر إلى منطقة الخليج.

في الوقت الحاضر، يتم السفر التجاري بين باكستان ودول الخليج - بما في ذلك الإمارات - بالكامل عبر الجو من خلال شركات الطيران مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA)، و Airblue، و Serene Air، و Air Sial.

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