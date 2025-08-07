من الورشة إلى القمة: رحلة الإماراتية هاجر الحوسني في تحدي المهن التقليدية

في رحلة متميزة تعكس قوة الطموح وروح التحدي، تجسد هاجر الحوسني نموذجاً مشرقاً للمرأة الإماراتية التي حطمت القوالب النمطية ودخلت مجالاً كان يُعتبر حكراً على الرجال – عالم الحدادة واللحام. في حوارنا معها، نستكشف كيف بدأت رحلتها، والتحديات التي واجهتها، وطموحاتها المستقبلية التي تعكس دعماً ملهماً للمرأة العاملة في المجالات اليدوية والصناعية.

من أين بدأت رحلتك مع الحدادة؟ ومتى اكتشفتِ شغفك بهذا المجال؟



بداية الرحلة كانت عبر عالم اليوتيوب، حيث شاهدت العديد من الفيديوهات المتخصصة في تصليح وتعديل سيارات الكلاسيك. هذا العالم فتح لي شغفاً كبيراً بالحدادة واللحام وشعرت أن لديّ هذا الشغف في داخلي، فقررت أن أجرب وأتعلم.

كيف كانت ردة فعل من حولك عندما قررتِ دخول مهنة تعتبر "للرجال فقط"؟



في البداية لم أخبر أحداً، بل بدأت التدريب في معهد متخصص. كانت لدي شكوك كثيرة، لكن كلما زاد شغفي، زاد دعم أهلي وأصدقائي لي.