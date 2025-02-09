من النظافة إلى الأمان والابتكار: دبي مركز عالمي للسياحة
مع حصول دبي على إشادات عالمية للنظافة والسلامة وعوامل أخرى، تواصل الإمارة الترحيب بالزوار من كافة أنحاء العالم.
وحلت دبي ضمن أفضل خمس مدن آمنة في العالم بمؤشر أمان بلغ 83.7، وفقًا للنتائج التي كشفت عنها تصنيفات مؤشر الأمان حسب المدينة لمنتصف عام 2024 التي أجرتها شركة "نومبيو". كما احتفظت الإمارة بمكانتها كأفضل وجهة للعاملين عن بُعد على المدى الطويل، وفقًا لمؤشر Executive Nomad لعام 2024 الذي أعدته شركة الاستشارات العقارية "سافيلز".
وفي عام 2024، ستستقبل الإمارة 18.72 مليون زائر دولي لليلة واحدة من يناير إلى ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي من 17.15 مليون في عام 2023، وفقًا لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لدبي: "من خلال الاستمرار في خلق فرص جديدة وعروض ذات قيمة للمسافر العالمي، فإن دبي لن تحافظ على مكانتها كوجهة مفضلة فحسب، بل ستعزز أيضاً مكانتها في طليعة النمو العالمي في هذا القطاع".
وأضاف أن نمو السياحة في دبي يعكس الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتجسدة في أجندة دبي الاقتصادية D33، لترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي للأعمال والترفيه وواحدة من أفضل مدن العالم للزيارة والعيش والعمل.
الجوائز العالمية
للعام الخامس على التوالي، حصلت دبي على المركز الأول عالمياً في نظافة المدن، بحسب تقرير مؤشر المدن العالمية القوية (GPCI) الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية في مؤسسة موري ميموريال في اليابان.
وفي حفل توزيع جوائز السفر العالمية السنوي الحادي والثلاثين، الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2024، توجت دبي بلقب وجهة التسوق الرائدة في العالم ووجهة المعارض الرائدة في العالم.
وحصل ميناء راشد على لقب ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم، بينما كان مطار دبي الدولي المطار الرائد في العالم. كما احتفل مطار دبي الدولي بمرور عقد على صدارة قائمة مجلس المطارات الدولي لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم (من حيث حركة المرور في عام 2023)، ليتبع ذلك استقبال ما مجموعه 92.3 مليون ضيف في عام 2024.
من اللياقة البدنية إلى التسوق
وفي عام 2024، شهد تحدي دبي للياقة البدنية مشاركة 2.7 مليون شخص، كما احتفل مهرجان دبي للتسوق بنسخته الثلاثين مع خصومات وسحوبات على جوائز وحفلات موسيقية مجانية وألعاب نارية يومية.
وتستقطب فعاليات أخرى آلاف الزوار والعارضين في عام 2024، بما في ذلك معرض جيتكس العالمي، الذي حضره 200 ألف شخص، وهو أعلى رقم في تاريخه الممتد على مدى 44 عاماً، بالإضافة إلى معرض الخليج للأغذية (150 ألف شخص)، ومعرض سوق السفر العربي (46 ألف شخص).
وفي إطار تعزيز مكانة المدينة كوجهة رائدة للاجتماعات في العالم، نجحت دبي العام الماضي في استضافة 437 حدثًا مستقبليًا، بدعم من مكتب فعاليات الأعمال في دبي، وهو جزء من مكتب دبي للسياحة والمكتب الرسمي للمؤتمرات في المدينة. ومن المتوقع أن تجذب الأحداث التي تم تأمينها في عام 2024 ما يقدر بنحو 210,731 مندوبًا إلى دبي خلال السنوات القادمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في عدد العروض الناجحة.
التعليم وإمكانية الوصول
تسعى دبي إلى تعزيز الشمول وإمكانية الوصول لأصحاب الهمم، وتسعى المدينة إلى أن تصبح أول وجهة معتمدة للتوحد في نصف الكرة الشرقي.
من خلال منصة التدريب عبر الإنترنت "طريق دبي"، تقدم كلية دبي للسياحة تدريبًا حول التوحد والوعي الحسي للقوى العاملة التي تتعامل مع السياح في المدينة، بالإضافة إلى دورات في الخدمة الشاملة والسياحة الميسرة والسياحة المستدامة.
وفي عام 2024، أطلقت كلية دبي للسياحة أيضًا أول برنامج تدريبي في مجال العمليات الطهوية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركاء رائدين في الصناعة بما في ذلك Gates Hospitality وHilton وفندق JW Marriott Marquis دبي.
ويوفر البرنامج التحويلي الممتد على عامين مصدرًا جديدًا لتجنيد وتأهيل المواهب لقطاع الطهي المتنامي باستمرار في دبي.
عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب
واستقطبت دبي زواراً من مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت أعلى نسبة نمو في أعداد الزوار القادمين من شمال شرق وجنوب شرق آسيا مجتمعين، تلتها أفريقيا (بنسبة 20%) ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (بنسبة 16%).
وسجلت أعداد الزوار من أوروبا الغربية نمواً ملحوظاً بنسبة 14%، مع الحفاظ على مكانتها باعتبارها المنطقة الأولى المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي.
وتتمتع الإمارة بموقع استراتيجي كوجهة عالمية عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب.
وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: "إن المسار الاقتصادي لدبي مدفوع بقدرتها على التكيف والابتكار. ويدعم ذلك محفظة متنوعة من الصناعات، والاتصال العالمي المعزز، وبيئة صديقة للأعمال بشكل متزايد. كما عزز تطوير البنية التحتية ذات المستوى العالمي والاستثمار المستدام في الطاقة الاستيعابية مكانة دبي كقائد عالمي في جميع القطاعات الحيوية".
افتتاحات جديدة تحفز أداء قطاع الفنادق
تنتشر الفنادق الجديدة في أفق دبي في عام 2024، مع افتتاح فنادق مثل One&Only One Za'abeel، وSIRO One Za'abeel، وThe Lana Dorchester Collection.
وتتقدم دبي على نيويورك وباريس وبانكوك وسنغافورة، وتكاد تكون على قدم المساواة مع لندن، من حيث إجمالي مخزون الغرف الفندقية، وفقاً لمؤسسة سميث ترافيل ريسيرش، التي تقدم بيانات عن قطاع الفنادق في جميع أنحاء العالم.
وبلغ إجمالي عدد الغرف المتاحة في الفنادق في دبي بنهاية ديسمبر 2024 نحو 154,016 غرفة في 832 منشأة، مقارنة بـ 150,291 غرفة في 821 منشأة في عام 2023.
ومن بين العقارات الجديدة التي في طور الإنشاء أيضاً فندق جميرا مرسى العرب وفندق ماندارين أورينتال داون تاون.
وارتفع متوسط السعر اليومي (ADR) البالغ 538 درهمًا إماراتيًا بشكل طفيف فقط مقابل متوسط السعر اليومي البالغ 536 درهمًا إماراتيًا في عام 2023، ووفقًا لبيانات STR، قدمت دبي للضيوف أسعارًا متوسطة أكثر جاذبية من نظيراتها العالمية بما في ذلك باريس ونيويورك ولندن وسنغافورة. وفي الوقت نفسه، بلغ العائد لكل غرفة متاحة (RevPAR) 421 درهمًا إماراتيًا في عام 2024 بزيادة قدرها 2 في المائة عن 415 درهمًا إماراتيًا في العام السابق.
وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "إن الشعور القوي بالانتماء للمجتمع بين ما يقرب من 200 جنسية تعيش في دبي، يشهد أيضاً زيادة في عدد السكان الذين يدافعون عن المدينة، ويدعون ويستضيفون أصدقائهم وعائلاتهم لتجربة المدينة بأنفسهم".
وأضاف "نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الخدمة والابتكار المستمر لتجاوز التوقعات، سواء بالنسبة للسياح الذين يزورون المدينة لأول مرة، أو للضيوف الدائمين والمقيمين الذين يستكشفون المدينة ويستمتعون بعروضها المتنوعة".
ممثلو بوليوود ونجوم كوريا والمقيمون يتحدثون عن دبي
استعرض سكان دبي الجزء المفضل لديهم من المدينة في حملة بعنوان "إذا ذهبت، ستعرف". ومع اقتراب شتاء 2024، وضعت حملة "دبي، ما الذي لا تحبه؟" المدينة كوجهة مفضلة لموسم البرد.
شارك في فيلم "دبي: أنت جديد تمامًا"، الثنائي الهندي الأب والابنة سيف وسارة علي خان، وفي فيلم "دبي: من مستعد؟"، شارك الممثلان الكوريان بارك شين هيه وبارك هيونج سيك من مسلسل Doctor Slump على Netflix.
في عام 2024، وقعت شركة مطارات دبي اتفاقيات استراتيجية مع طيران الإمارات، ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، وهيلتون، ومجموعة إعمار للضيافة، للاستفادة من الانتشار العالمي لهذه المنظمات بين المسافرين المحتملين.
وقامت شخصيات عالمية مثل المغني الكولومبي جي بالفين بتصوير مقطعين فيديو موسيقيين في المدينة، وكان اليوتيوبر الأمريكي السيد بيست من بين أولئك الذين استغلوا جماهيرهم لإنشاء محتوى جذاب للإمارة.
تميز الطهي
مع وجود آلاف المؤسسات - من الجواهر المحلية المخفية إلى العلامات التجارية المشهورة عالميًا - فإن التميز الطهوي لقطاع المطاعم في دبي لم يمر دون أن يلاحظه أحد على الساحة العالمية.
تم الكشف عن النسخة الثالثة من دليل ميشلان دبي في يوليو 2024، والتي تضم 106 مطاعم من 35 مطبخًا، بزيادة قدرها 18 في المائة عن عام 2023. وحصلت أربعة مطاعم على نجمتين، و15 على نجمة واحدة، وثلاثة على نجمة خضراء، و18 على بيب جورماند، و69 مطعمًا تم اختيارهم من قبل ميشلان.
في نوفمبر 2024، استضافت دبي النسخة الثامنة من جوائز أفضل الطهاة - وهي المرة الأولى التي تقام فيها الجوائز في الشرق الأوسط وأكبر نسخة لها حتى الآن. وأقيم الحدث المرموق في أتلانتس النخلة، وأكد على مكانة دبي كعاصمة عالمية للطهي، مع تكريم 550 طاهٍ من 61 دولة.
وقد تم مكافأة التميز في قطاع الأطعمة والمشروبات في المدينة مرة أخرى بالإعلان مؤخرًا عن أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، حيث احتلت المدينة 19 مركزًا، بما في ذلك اكتساح المراكز الثلاثة الأولى. ومع افتتاح مشاريع تطوير تركز على فن الطهي مثل J1 Beach، تستمر الفرص الجديدة في الظهور لمزيد من مفاهيم الأطعمة والمشروبات للنجاح وضمان الاعتراف العالمي.
ما هو التالي لقطاع السياحة في دبي؟
ستعمل مشاريع تطوير البنية التحتية الشاملة والخطط الاستراتيجية على تعزيز قطاع السياحة في دبي في عام 2025 وما بعده، مما يوفر مسارات لمزيد من النمو، ويضمن استمرار السكان والزوار في الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها في المدينة.
بدأت أعمال تشييد مبنى الركاب الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم، والذي سيكون الأكبر في العالم عند تشغيله بالكامل، وسيمكن المطار في نهاية المطاف من التعامل مع طاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً.
تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040 ودعم المبادرات الرامية إلى تحويل دبي إلى "مدينة 20 دقيقة"، سيمتد الخط الأزرق لمترو دبي على مسافة 30 كيلومتراً، ويربط 14 محطة، ويخدم عدداً من السكان المتوقع أن يصل إلى حوالي مليون شخص.
وستواصل دبي أيضًا الاستفادة من الابتكار والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لخلق تجارب شخصية وغامرة للزوار الجدد والمتكررين. ويستخدم تطبيق Visit Dubai للجوال الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة، بينما تسمح الجولات الافتراضية للسائحين باستكشاف المعالم السياحية قبل رحلتهم. كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تسجيل الوصول البيومتري إلى الفنادق وعمليات الهجرة الآلية في مطار دبي الدولي، مما يعزز تجربة السفر بشكل عام.