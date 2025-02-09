من النظافة إلى الأمان والابتكار: دبي مركز عالمي للسياحة

وفي إطار تعزيز مكانة المدينة كوجهة رائدة للاجتماعات في العالم، نجحت دبي العام الماضي في استضافة 437 حدثًا مستقبليًا، بدعم من مكتب فعاليات الأعمال في دبي، وهو جزء من مكتب دبي للسياحة والمكتب الرسمي للمؤتمرات في المدينة. ومن المتوقع أن تجذب الأحداث التي تم تأمينها في عام 2024 ما يقدر بنحو 210,731 مندوبًا إلى دبي خلال السنوات القادمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في عدد العروض الناجحة.