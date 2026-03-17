من النشيد إلى الجدران.. لافتات الولاء تكتسح منازل الإمارات في رسالة صمود ووحدة

تشهد دولة الإمارات توجهاً مجتمعياً لافتاً، حيث يقوم المواطنون في جميع أنحاء الدولة بتعليق لافتات على منازلهم تحمل دعاءً نابعاً من القلب للوطن: "حصنتك باسم الله يا وطن"، وهي عبارة مستمدة من النشيد الوطني. ويجسد هذا المشهد موجة من الوحدة والحب للبلاد في وقت تواجه فيه الدولة هجمات صاروخية من إيران.

هذا الحراك، الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع ازدياد أعداد المشاركين فيه، يعد تمثيلاً مرئياً للوطنية الراسخة والمودة التي يكنّها الناس للبلد الذي يصفونه بـ "الوطن"، كما يمثل دعاءً جماعياً للأمان والاستقرار.

بداية المبادرة

بدأ الأمر مع ريم عبد الله الشامسي، التي شاركت صورة لمنزل عائلتها مزيناً بلافتة تحمل هذه العبارة وشعار دولة الإمارات. وسرعان ما لاقت الصورة صدىً واسعاً لدى الكثيرين في جميع أنحاء الدولة الذين كانوا يبحثون عن وسيلة للتعبير عن تضامنهم.

وقالت ريم الشامسي لصحيفة (خليج تايمز): "بدأت الفكرة بدعاء بسيط للوطن، وتحولت إلى رسالة يتشاركها الجميع: 'حصنتك باسم الله يا وطن'.. اللهم احفظ وطننا وأدم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار".