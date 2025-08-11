من المدارس إلى العقارات: أغسطس الموسم الذهبي لسوق الإيجارات في دبي

يشهد سوق العقارات في الإمارات ارتفاعاً في نشاط الإيجار كل شهر أغسطس، حيث يستغل المقيمون انخفاض الإيجارات والعقارات الشاغرة والعطلات المدرسية للتخطيط لانتقالهم.

وفقًا للوسطاء العقاريين، تُتيح العطلة الصيفية فرصةً للعديد من العائلات للانتقال دون التأثير على دراسة أبنائهم. ومع سعي مُلّاك العقارات لشغل الوحدات بسرعة، وتقديمهم أسعارًا تنافسية في كثير من الأحيان، جعل هذا المزيج من الحوافز العملية والمالية شهر أغسطس من أكثر الشهور نشاطًا في نقل المنازل.

وفقًا لرائف حسن إيكري، مؤسس شركة إيمان العقارية، تُعدّ أشهر الصيف، وخاصةً يوليو وأغسطس، جذابةً للمستأجرين لأسبابٍ متعددة. وأضاف: "يتوقع الناس انخفاض الإيجارات خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تُخلي العديد من العائلات منازلها، ويبحث الملاك عن مستأجرين جدد. قد تُصبح الشقة المؤجرة بمبلغ 100,000 درهم في العام السابق 115,000 درهم في العقد الجديد، لكن بعض الملاك، حرصًا منهم على شغل الوحدات بسرعة لتغطية الأقساط الشهرية، يؤجرونها بأكثر من 100,000 درهم أو حتى أقل من هذا الرقم".

هذا يُتيح للمستأجرين فرصًا للحصول على أسعار أقل. وأضاف إيكيري: "نتيجةً لذلك، يُبقي العديد من المستأجرين على عقود الإيجار هذه لمدة سنتين أو ثلاث سنوات للاستفادة من انخفاض الإيجارات مقارنةً بالسوق الحالية. في حين ينتظر آخرون بضعة أشهر ويتمكنون من الحصول على دخل إيجار أعلى".

تلعب دورة العطلة الصيفية دورًا أيضًا. قال إيكيري: "يغادر الكثير من الناس البلاد ابتداءً من يونيو. يغادر البعض في يونيو نفسه ويجدون مسكنًا جديدًا في يونيو أو أغسطس، وينتقلون إليه بحلول أواخر أغسطس أو سبتمبر. وبتجاوز شهر أو شهرين، يوفرون حتى في الإيجار".

ومع ذلك، فإن الانتقال له تكاليفه الخاصة، والتي تبلغ حوالي 3000 درهم إماراتي، لذا غالبًا ما يختار من يفضلون الانتقال سنويًا الشقق المفروشة لتسهيل عملية الانتقال. يقول إيكري: "يفضل العديد من المستأجرين الشقق المفروشة، لأنهم يرغبون في الانتقال سنويًا أو ربما كل 6 أشهر. لذا، يحزمون حقائبهم وينتقلون إلى وحدة سكنية أخرى".

تشمل الأحياء المفضلة للانتقالات في أغسطس داماك هيلز ودبي هيلز لمنازل التاون هاوس، وخليج الأعمال ودبي مارينا للإقامات القصيرة. وأضاف إيكري: "تُعيد معظم المدارس الخاصة في الإمارات فتح أبوابها في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر، لذا تُفضل العائلات الاستقرار قبل استئناف الدراسة مباشرةً، مما يجعل من منتصف إلى أواخر أغسطس آخر فرصة لإتمام عملية الانتقال".

قال محمد هاشماث رضا، الذي يعمل حاليًا مديرًا للمبيعات في مشروع "قلب أوروبا"، إن غالبية العائلات الراغبة في الانتقال تُفضل فصل الصيف. وأضاف: "يُعد موسم الانتقالات من يونيو إلى أغسطس هو موسم الذروة، وخاصةً بين العائلات. إذ يُفضل حوالي 70% من الراغبين في الانتقال فصل الصيف لتجنب تعطيل جداول الدراسة".

وفقًا للبيانات المتاحة، تم توقيع أكثر من 372 ألف عقد إيجار في صيف 2024، مما يجعله من أكثر المواسم ازدحامًا في معاملات العقارات والإيجارات. كان الاعتقاد السائد أن الصيف يُبطئ السوق، لكنه في الواقع يُعزز سوق الإيجارات.

ذكر رضا أن الأسباب الرئيسية الثلاثة للانتقال خلال هذه الفترة هي افتتاح المدارس، وانتهاء عقود الإيجار، وعودة العائلات من رحلات الصيف. وأضاف: "يبدأ الطقس أيضًا بالتغير مع نهاية أغسطس، مما يجعل الانتقال أكثر راحةً لقضاء فصل الشتاء في مكان جديد".