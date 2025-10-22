من المحصول إلى الكربون: نموذج جديد يكافئ المزارعين على حماية الكوكب

قد يتمكن المزارعون قريباً من كسب المال عن طريق تخزين الكربون في تربتهم والمساعدة في حماية الكوكب.

تشير هذه الفكرة، التي نوقشت في معرض أبوظبي الدولي للأغذية (ADIFE)، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للأغذية، إلى مستقبل قريب لن تكون فيه الزراعة المستدامة مفيدة للأرض فحسب، بل ستكون أيضاً مجدية مالياً، من خلال إنشاء أرصدة كربون لممارسات الزراعة التجديدية.

وقال ساتيام بوز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Virenxia Group: "نحن نُعد المزارعين في المستقبل القريب لكسب المال حتى من أرصدة الكربون، ومن عزل الكربون العضوي في التربة – نعم، إنها تحويل حرفي للتربة الجيدة إلى دخل جيد".

وأوضح أن التحول نحو الدخل المرتبط بالكربون هو جزء من تحول أوسع في كيفية إعادة تأهيل المزارعين للعمل في اقتصاد ذكي مناخياً ومُوجّه بالبيانات.

ثقافة جديدة من الابتكار

تدمج الشركة التي يرأسها بوز مُدخلات حيوية مستدامة وأدوات رقمية لاختبار التربة وأنظمة استشارية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتوجيه قرارات المزارعين في الوقت الفعلي. ومع ذلك، يظل العنصر البشري في قلب كل تغيير. يقول بوز: "التكنولوجيا لا تغير الزراعة، بل يغيرها الناس".

ولإظهار كيف يبدو هذا التحول عملياً، شارك بوز قصة أجاي شوفا، وهو خريج زراعي شاب من ماهاراشترا في الهند انضم إلى أحد برامجهم التدريبية. وشرح بوز: "جاء إلينا أجاي بعد إنهاء شهادته الزراعية، مليئاً بالأسئلة. قمنا بتدريبه على أنظمتنا، وعلمناه استخدام (AgriTMS)، وتفسير البيانات، وتطبيق منتجاتنا الحيوية القائمة على تقنية الأوميكس، والعمل بشكل صحيح مع المزارعين".

كانت النتائج لافتة؛ ووصف بوز قائلاً: "بمرور الوقت، يدير أجاي الآن مؤسسته الخاصة. لقد أصبح رجل البيانات في قريته، ويحظى بإعجاب الجميع. يكسب المال من المبيعات والخدمات التي يديرها، بينما يكسب المزارعون من حوله من المحاصيل الصحية والغلات الأفضل".

وقال بوز إنه في تلك الكتلة الزراعية، خلقت المعرفة الرقمية والتعلم المشترك ثقافة جديدة من الابتكار. وأشار: "الآن، عندما أزور تلك الكتلة، أسمع المزارعين يناقشون عرضاً جدولة رش الطائرات بدون طيار، والنشاط الماكروبيولوجي، والكربون العضوي في التربة، وكأنها نتائج مباريات الكريكيت. هذا هو شكل التحول - إنه ينمو من القاعدة إلى القمة".

تحديات متشابهة

أجرى بوز مقارنات بين المناطق الريفية في الهند والأنظمة الزراعية عالية التحكم في الإمارات، قائلاً إنه على الرغم من الاختلاف الحاد في الظروف، إلا أن كلاهما يواجه نفس التحدي المتمثل في تعلم الثقة بالبيانات دون فقدان الحكمة التقليدية. وقال: "في الهند، نعمل مع مزارع أصغر، وأشخاص يعيشون على حافة المخاطرة في كل موسم. كل قرار يتخذونه يجب أن يؤتي ثماره". وأضاف: "وهنا في الإمارات، نعمل في بعض أقسى البيئات الزراعية في العالم - المناخات الصحراوية، حيث كل قطرة ماء لها قيمتها".

وتساءل: "كيف نساعد كليهما على أن يصبح مرتاحاً للبيانات والأجهزة واتخاذ القرارات الرقمية، ولكن دون سحب غريزتهم وخبرتهم المتوارثة عبر الأجيال التي يملكونها؟"

ولدعم المزارعين في المنطقة، قال إنه يجري دمج أنظمة جديدة في البيوت الزجاجية (البيوت المحمية) توفر قراءات فورية للتربة والمياه مباشرة على هواتف المزارعين. وختم حديثه قائلاً: "تخيل هذا - مالك مزرعة يجلس في مكان ما في أبوظبي، يحتسي القهوة، ويظهر هاتفه أن الرقم الهيدروجيني (pH) والتوصيل الكهربائي (EC) للتربة ضمن النطاق. تهانينا – هذا ما أسميه الزراعة المريحة".

قرارات مدعومة بالبيانات

هذا التحول يعيد تشكيل نظرة المزارعين لأنفسهم. واختتم بوز: "إعادة تأهيل المزارعين لا تتعلق فقط بتعليمهم كيفية استخدام طائرة بدون طيار أو تطبيق. إنها تتعلق بتغيير نظرتهم لأنفسهم. عندما يدرك المزارعون أن بإمكانهم اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، فإنهم لا يزرعون محاصيل أفضل فحسب، بل ينمون بشكل هائل في الثقة".

هذه الثقة تستقطب الشباب للعودة إلى الزراعة. وأضاف: "نشهد صعود جيل جديد من المزارعين يمكنهم تحليق الطائرات بدون طيار في الصباح وما زالوا يتفاوضون على أسعار الأسمدة في المساء". المزارع الحديث سيرتدي "قبعتين - واحدة مصنوعة من القش، والأخرى مدعومة بالسيليكون". وتابع: "سيظلون يحصدون المحاصيل، لكنهم سيحصدون البيانات أيضاً. وعندما نمنحهم الأدوات الصحيحة والتدريب الصحيح والثقة الصحيحة، فإنهم لن يزرعوا المحاصيل فحسب، بل سينمّون المجتمعات والمرونة ومستقبلاً وفيراً".

جاءت تعليقات بوز خلال منتدى التكنولوجيا الزراعية ضمن أسبوع أبوظبي العالمي للأغذية 2025. ويغطي هذا الحدث السنوي مجالات متنوعة، بما في ذلك ابتكار الأغذية، والتقنيات الزراعية الحديثة، وسلاسل الإمداد والتوزيع، والاستدامة، والتغذية الصحية، والأمن الغذائي، والسياسات التنظيمية.

الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي انطلق يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، يجمع خبراء عالميين ورجال أعمال وصناع سياسات لاستكشاف كيف يمكن للتقنيات الناشئة بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة للمستقبل.