من الكريكيت إلى الزومبا: فعاليات متنوعة في تحدي دبي للياقة

تستمر فعاليات تحدي دبي للياقة هذا العام حتى يوم الأحد 24 نوفمبر، وتضم مجموعة من الأنشطة وفعاليات المشاركة الجماعية الضخمة وقرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء الإمارة. وستقدم ثلاث قرى للياقة البدنية و23 مركزًا للياقة البدنية مجموعة من الدروس المجانية طوال الشهر. وبصرف النظر عن القرية الشهيرة للغاية في كايت بيتش، توجد قرى للياقة البدنية في حديقة زعبيل وحديقة الورقاء. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف العديد من المجتمعات فعاليات اللياقة البدنية الخاصة بها. وفي تلال الغاف، توجد ليالي سينمائية ومناطق ترفيهية للأطفال كل عطلة نهاية أسبوع لضمان استمتاع جميع أفراد الأسرة. وفي الوقت نفسه، تنظم سيتي ووك سباق هالوين وحمامات ثلج مجانية للزوار.