من الكريكيت إلى الزومبا: فعاليات متنوعة في تحدي دبي للياقة
توجه عشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار إلى قرية اللياقة البدنية في "كايت بيتش" في اليوم الأول من النسخة الثامنة من تحدي دبي للياقة البدنية. وتدعو هذه الفعالية المجانية الفريدة من نوعها، والتي تستمر لمدة 30 يوماً، والتي أطلقها سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، السكان إلى الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة فقط كل يوم لمدة 30 يومًا.
وصلت ليلي البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى القرية مع عائلتها في الساعة 7.30 صباحًا. قال والدها "كارسون": "لقد استمتعت حقًا بركن التمارين الرياضية وحاولت المشي على قضيب العارضة. لقد أتينا مبكرًا لأن زوجتي إيريكا مدربة زومبا وكانت تأخذ درسًا على المسرح الرئيسي".
انتقل الزوجان اليابانيان الأمريكيان إلى دبي قبل بضعة أشهر فقط ويشاركان في DFC لأول مرة. قال كارسون: "لم أر قط مدينة بأكملها تتحول إلى مدينة رياضية بهذا القدر. هذه القرية نفسها مثيرة للإعجاب. أنا متشوق لمعرفة الأنشطة الأخرى التي تقدمها المدينة طوال هذا الشهر".
من لعبة الكريكيت والبادل إلى دورة العقبات المائية وتدريبات القوة، تقدم قرية اللياقة البدنية في كايت بيتش العديد من الدروس المجانية للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. تفتح القرية أبوابها من الساعة 3 مساءً حتى 11 مساءً في أيام الأسبوع ومن الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع، كما تضم القرية ركنًا للجمباز بالإضافة إلى مساحة مخصصة للمراهقين لممارسة الرياضة.
الوقت المفضل من السنة
تقول أخصائية تقويم العمود الفقري البريطانية ناشيلا جعفر إن هذا هو "وقتها المفضل من العام"، مضيفة أن والديها يزورانها خلال هذا الوقت من كل عام. وقالت: "ما أحبه أكثر في قرية اللياقة البدنية في كايت بيتش هو أن هناك شيئًا يناسب الجميع هنا".
"منذ بداية المشروع، كان والداي يأتيان إلى هنا دائمًا خلال هذا الوقت، ونذهب إلى قرية اللياقة البدنية معًا. تحب والدتي قسم اليوجا بينما أستمتع أنا بجلسات رفع الأثقال أو ركوب الدراجات. يستمتع أطفالي أيضًا بالشاطئ وقسم المراهقين."
وقالت إنها تشجع عملاءها دائماً على الاستفادة من الشهر. وأضافت: "هناك العديد من الدروس المجانية طوال هذا الشهر في جميع أنحاء الإمارة. إنها فرصة ذهبية للناس لتجربة تمارين جديدة والاستمرار في الحركة".
تستمر فعاليات تحدي دبي للياقة هذا العام حتى يوم الأحد 24 نوفمبر، وتضم مجموعة من الأنشطة وفعاليات المشاركة الجماعية الضخمة وقرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء الإمارة. وستقدم ثلاث قرى للياقة البدنية و23 مركزًا للياقة البدنية مجموعة من الدروس المجانية طوال الشهر. وبصرف النظر عن القرية الشهيرة للغاية في كايت بيتش، توجد قرى للياقة البدنية في حديقة زعبيل وحديقة الورقاء. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف العديد من المجتمعات فعاليات اللياقة البدنية الخاصة بها. وفي تلال الغاف، توجد ليالي سينمائية ومناطق ترفيهية للأطفال كل عطلة نهاية أسبوع لضمان استمتاع جميع أفراد الأسرة. وفي الوقت نفسه، تنظم سيتي ووك سباق هالوين وحمامات ثلج مجانية للزوار.
وقادت الفلبينية فيفيان باجالاكسا سيارتها من بر دبي إلى جميرا للوصول إلى القرية مبكرًا لممارسة نشاطها المفضل - الزومبا. وقالت مدربة السباحة التي تدرس في مدرسة ريجنت الدولية إنها تحب الحضور إلى قرية اللياقة البدنية. وقالت: "لقد أتيت مبكرًا لأنني لم أرغب في تفويت الفصل". "أنا حقًا أستمتع بالزومبا وأنت تتدرب مع كل هؤلاء الأشخاص الذين لا تعرفهم ولكن حب اللياقة البدنية يربطكم جميعًا. هناك الكثير من الطاقة. أنا أحب ذلك".
منذ إصداره الأول في عام 2017، شهد برنامج دبي للياقة نموًا هائلاً. فقد شهد مشاركة أكثر من 700 ألف شخص في إصداره الأول، وتجاوز عدد المشاركين فيه 2.4 مليون شخص في عام 2023.
المشاركة الجماعية
بالنسبة لموظفي شركة Studio International Engineering Consultants، فإن DFC هو وقت للمنافسة الشديدة داخل المنظمة. قالت فانيسا، وهي مهاجرة من جنوب إفريقيا: "على مدار السنوات الست الماضية، كانت شركتنا مشاركًا نشطًا في تحدي اللياقة البدنية. هذا العام، سجل 76 شخصًا من مؤسستنا. نشارك في تحديات DFC وكذلك التحديات الداخلية التي تطرحها الشركة. كل قسم تنافسي للغاية. إنه يبني صداقة رائعة بين الموظفين".
عاد أساتذة التاي تشي، محمد، الذي ينحدر من مصر، والمغترب الصيني مالين، إلى قرية اللياقة البدنية للعام الثالث على التوالي. قال محمد: "في كل عام، يحضر الكثير من الناس دروس التاي تشي ويستمر بعضهم في أن يصبحوا أعضاءً منتظمين لدينا. نحن نحب أن تمنحنا قرية اللياقة البدنية هذه الفرصة لإيصال دروسنا إلى جمهور أوسع".
بالنسبة للطالبة الهندية شيرين البالغة من العمر 23 عامًا، تحول المشي المنتظم على شاطئ كايت إلى درس ركوب الدراجات. قالت: "منذ الشهر الماضي، أذهب أنا وصديقتي إلى الشاطئ كل يوم سبت للركض. نحن نعيش في تلال دبي ونقود السيارة إلى هنا في الساعة 6.30 صباحًا. اليوم عندما أتينا، رأينا قرية اللياقة البدنية وقررنا تجربتها. لم أجرب درس ركوب الدراجات من قبل وكان هذا رائعًا. أشعر أن ساقي ترتعشان لكنني استمتعت حقًا".