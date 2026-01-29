من القطب الجنوبي إلى دبي.. "بطريق" يزور القرية العالمية

يبدو أن مسيرة بطريق "عدمي" نحو موت محقق وسط الجبال المغطاة بالثلوج قد أذهلت مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. المشهد من فيلم فيرنر هرتسوغ الوثائقي لعام 2007، 'لقاءات في نهاية العالم'، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
سارعت العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم إلى ركوب الموجة، حيث قامت بدمج رحلة البطريق' بشكل إبداعي في إعلاناتها، وأعادت تصور رحلته والوجهة التي قد يتجه إليها الطائر.
فيما يلي بعض الحملات المبتكرة التي أطلقتها العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة والتي استلهمت من البطريق الشهير:
باركين
يبدو أن مزود خدمة مواقف السيارات المدفوعة في دبي قد حل لغز وجهة البطريق — للعثور على رمز منطقة وقوف السيارات!
سالك
تخيلت سالك البطريق في سيناريو شبه مستحيل — أمام بوابة رسوم على طريق مغطى بالثلوج في دبي!
القرية العالمية
المنتزه الترفيهي الشهير في دبي واثق من أن الطائر ذهب إلى سوقه العائم المليء بأكشاك الطعام.
مهرجان إكسبوجر الدولي للتصوير الفوتوغرافي
هذا المهرجان للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة 'التقط' لقطة مقربة نادرة للبطريق.
سيلكون سنترال مول
لقد شوهد على ما يبدو في مركز تجاري أيضاً!
مطعم غريمالدي للبيتزا's Pizzeria
من كان يعلم أن البطريق كان يبحث عن مطعم البيتزا الوحيد في الإمارات العربية المتحدة الذي يعمل بفرن الفحم والطوب؟
'مسيرة الموت' للبطريق's
على الرغم من أن اللقطات من الفيلم الوثائقي تعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمن، إلا أن عودتها المفاجئة أعادت إشعال خيال الإنترنت. يُظهر المقطع بطريق أديلي يترنح لمسافة 70 كيلومترًا تقريبًا في الداخل، بعيدًا عن مستعمرته ومصدر طعامه، ونحو ما يبدو أنه موت محقق.
عادة ما تبقى طيور البطريق قريبة من البحر وداخل مجموعتها، مما يجعل هذا السلوك نادرًا ومقلقًا. يصف سرد هيرزوغ رحلة البطريق’s المنفردة بأنها فعل غير مفهوم، يكاد يكون وجوديًا — وهو ما يشير إلى أن الطائر من غير المرجح أن ينجو منه.