من العصيدة إلى الحلويات: المطبخ الإماراتي بلمسات عصرية

ويرى الشيف نويل أن الكويت تعد مصدرًا مهمًا للإلهام في فنون الطهي الإقليمية، مشيرًا إلى أن العديد من الاتجاهات التي نشأت هناك أثرت على الأطباق في جميع أنحاء الخليج. على سبيل المثال، أعاد تصور طبق الإفطار الإماراتي التقليدي البلاليط كحلوى، واستبدل المعكرونة بالكريب مع الحفاظ على البيض الكلاسيكي. "نستبدل المعكرونة التقليدية بالكريب مع الحفاظ على العنصر الكلاسيكي المتمثل في وضع البيض في الأعلى."