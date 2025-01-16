من الطفولة إلى التفوق: قصة نجاح نوف البلوشي في هندسة الدفاع

منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، حضرت الملازم "نوف البلوشي" معارض الطيران مع والدها، وقد بلغت آفاقاً جديدة في حياتها المهنية. في سن الخامسة والعشرين فقط، سجلت اسمها في التاريخ كأول إماراتية تلتحق ببرنامج الدراسات العليا في أكاديمية وزارة الدفاع البريطانية وتتخرج منها، حيث حصلت على درجة الماجستير في هندسة وتصميم أنظمة الدفاع من جامعة "كرانفيلد".