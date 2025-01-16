من الطفولة إلى التفوق: قصة نجاح نوف البلوشي في هندسة الدفاع
منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، حضرت الملازم "نوف البلوشي" معارض الطيران مع والدها، وقد بلغت آفاقاً جديدة في حياتها المهنية. في سن الخامسة والعشرين فقط، سجلت اسمها في التاريخ كأول إماراتية تلتحق ببرنامج الدراسات العليا في أكاديمية وزارة الدفاع البريطانية وتتخرج منها، حيث حصلت على درجة الماجستير في هندسة وتصميم أنظمة الدفاع من جامعة "كرانفيلد".
وأخبرت "نوف" صحيفة "خليج تايمز ": "لقد كان لديّ شغف بالطيران منذ أن كنت فتاة صغيرة. لقد أثارت زيارة معارض الطيران مع والدي اهتمامي بهذا المجال. حتى أنني بدأت في بناء طائرات "الدرون" محلية الصنع، وتجربة مشاريع شخصية التي شملت كل شيء من الطيار إلى البطارية".
لقد لعب والدها، وهو مهندس ميكاترونيك وعضو في أول فريق إماراتي لصناعة طائرات "الدرون" في عام 2009، دوراً محورياً في تشكيل اهتمامها بالتكنولوجيا.
وقد قادتها رحلتها إلى مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الثانوية، حيث تخصصت في هندسة الطيران والفضاء. وبعد دراستها، انضمت إلى شرطة دبي في عام 2022. وأوضحت: "في البداية، لم أكن في دور عسكري، بل كنت أركز على العمل الشرطي. ووجدت نفسي في مركز الطيران التدميري، حيث كانت مهمتنا واسعة النطاق ومؤثرة".
وفي حديثها عن تجربتها في برنامج الدراسات العليا، قالت: "كان كوني أول ضابطة شرطة إماراتية تسلك هذا المسار أمراً شاقاً ومثيراً في الوقت نفسه. لقد واجهت تحديات، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات والمفاهيم العسكرية التي لم تكن مألوفة بالنسبة لي. ومع ذلك، كرست وقت فراغي للتعلم والتكيّف".
وتؤكد "نوف" على أهمية إنجازها قائلة: "إنه لشرف لي أن أمثل ليس نفسي فحسب، بل بلدي وتراثه. وأهدف إلى الحفاظ على صورة إيجابية وإظهار إمكانات المرأة الإماراتية في هذا المجال".
وأعربت عن اعتقادها بأن خبرتها في تصميم الدفاع والمحاكاة أمر بالغ الأهمية لتعزيز الجاهزية التشغيلية واتخاذ القرار في قوة الشرطة. وأضافت: "كل تحدٍ دفعني إلى النمو والتفوق".
وأشاد اللواء "عبدالله علي الغيثي" مساعد القائد العام لشؤون العمليات بإنجازها، مسلطاً الضوء على دعم القيادة في تسهيل التعليم المتخصص لضباط الشرطة. وقال: "التدريب المتقدم يمكّن قواتنا من الاستجابة بفعالية للتحديات الأمنية".
كما أشاد العميد "تركي بن فارس" مدير الإدارة العامة للعمليات بإسهامات "نوف"، مشيراً إلى أن مهاراتها تشكل أهمية بالغة في تعزيز قدراتنا وضمان القيادة الفعالة تحت الضغط.
وتُعد "رحلة" نوف دليلاً على التكامل بين الشغف والفرصة. واختتمت حديثها قائلةً: "أنا ملتزمة بالمساهمة في التقدم المستمر لشرطة دبي وخدمة مجتمعنا".