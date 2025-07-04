من الصحراء إلى الأمل: مغامرون ينقذون "ناجية" في الفجيرة

ما بدأ كعطلة نهاية أسبوع عادية لزوجين مغتربين مقيمين في دبي، تحول إلى مهمة إنقاذ حياة حصان جائع تم رصده في جبال الفجيرة الوعرة.

كان بافل، وهو مواطن روسي يعيش في دبي منذ أكثر من 20 عامًا، يزور بحيرة أيسلندية الخلابة بالقرب من مسافي مع زوجته يوم الجمعة الماضي عندما لاحظ حصانًا نحيلًا، يعاني من سوء التغذية، يشرب من حافة الماء.

"كان نحيفًا بشكل مؤلم،" يتذكر بافل. "كانت أضلاعه ظاهرة. بدا وكأنه لم يأكل منذ أيام. علمت أنه لن ينجو طويلاً بدون مساعدة، لذلك التقطت بضع صور، ظنًا مني أن شخصًا ما في مجموعة القيادة على الطرق الوعرة قد يعرف ما يجب فعله."

لكن بافل أصيب بالحمى ولم يتمكن من المتابعة فورًا. لم يقم بنشر الصورة في مجموعة واتساب لـ "دبي أوفروادرز" (Dubai Offroaders)، أحد أقدم مجتمعات القيادة على الطرق الوعرة في الإمارات، التي تأسست عام 2007، إلا بعد عدة أيام، بينما كان لا يزال يتعافى.

كان الرد فوريًا.

مهمة إنقاذ في قلب الجبال

كان صمويل هاريسون، مدرب ركوب خيل بريطاني مستقل تابع لنادي دبي للبولو، من أوائل الذين تفاعلوا. "لقد حطمت الصورة قلبي،" قال صمويل. "حصان في تلك الحالة، وحيد في البرية، ليس لديه الكثير من الوقت. اتصلت ببافل على الفور للحصول على الموقع."

بحلول منتصف بعد الظهر، كان صمويل وصديقه نيكولاس بايلارت قد حمّلا سيارتهما بالإمدادات الطارئة — تبن، ماء، وأدوات بيطرية أساسية — وانطلقا نحو التضاريس الجبلية النائية بالقرب من البحيرة.

قال صمويل: "وجدناها عالياً في الوادي، بالكاد تقف." "كانت ضعيفة، لكن لا تزال لديها إرادة الحياة."

وإدراكاً منهم أن الحصان كان واهناً جداً بحيث لا يستطيع السير لمسافات طويلة، وأن التضاريس كانت وعرة للغاية بالنسبة لمركبة نقل، اتصل المنقذون بخدمة "موڤ ماي هورس" (Move My Horse)، وهي خدمة نقل خيول مقرها الإمارات.