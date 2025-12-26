من الشواطئ إلى قلب الصحراء".. الشارقة ترسم لوحة احتفالية لاستقبال 2026

تستقبل الشارقة العام الجديد بمجموعة واسعة من الاحتفالات في جميع أنحاء الإمارة، حيث تقدم للمقيمين والزوار عروض الألعاب النارية والعروض الحية وعروض الليزر والأنشطة العائلية في 31 ديسمبر.

عند منتصف الليل، ستضيء الألعاب النارية السماء في واجهة المجاز المائية وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان، مما يوفر نقاط مشاهدة متعددة في جميع أنحاء الإمارة.

في الفترة التي تسبق منتصف الليل، سيستضيف شاطئ الحيرة عروض الليزر والنار والـ LED كل ساعة من الساعة 9:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا، موزعة على المجموعات 1 إلى 3. كما سيشهد شاطئ خورفكان عروض الليزر والنار من الساعة 8:30 مساءً حتى منتصف الليل عبر المراحل 1 و2.

في واجهة المجاز المائية، يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، مع عروض الساكسفون المقررة في الساعة 8:30 مساءً و10:30 مساءً، تليها عروض الأكورديون في الساعة 9:30 مساءً و11:30 مساءً في بلوك A.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة مميزة حجز طاولات في المطاعم الشاطئية في واجهة المجاز المائية وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان، حيث توفر إطلالات مباشرة على الألعاب النارية.

وجهات فريدة

يمكن لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع برأس السنة في مكان فريد حجز تذاكر للاستمتاع بجزيرة النور. تقع الجزيرة على طول كورنيش البحيرة، وهي معروفة بخضرتها وممراتها المظللة وبيت الفراشات. خلال رأس السنة، يمكن للزوار الاستمتاع بالاحتفال تحت النجوم مع تجربة تناول طعام خاصة، وجلسة مشاهدة السماء المجانية وجولة ذاتية في الجزيرة. تبلغ تكلفة التجربة 340 درهمًا للشخص البالغ و150 درهمًا للأطفال دون سن 12 عامًا. تفتح الأبواب في الساعة 8 مساءً.

بدلاً من ذلك، يمكن للضيوف التوجه إلى قلب الصحراء في منتزه مليحة الوطني مع الترفيه الحي، ومشاهدة النجوم، والتجارب الثقافية. تتضمن تجربة رأس السنة الجديدة تجربة ليلية، عشاء بوفيه خاص، ركوب جمل مجاني، رقصة التنورة الخاصة، ومشاهدة النجوم مجاناً. السعر 550 درهم للشخص البالغ و390 درهم للأطفال. سيبدأ تسجيل الوصول في مخيم جبل فاية في الساعة 6 مساءً في 31 ديسمبر.

يمكن لأولئك الذين يتطلعون للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة على الماء اختيار الاحتفال على متن قارب خاص في الشارقة والاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية المذهلة من الصف الأمامي.

الأكشاك المؤقتة

يمكن للعائلات أيضًا اختيار الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في شارع مؤقت في القصباء والواجهة المائية في المجاز. مع الترفيه اليومي، وورش العمل، وسينما في الهواء الطلق، ومغامرات مناسبة للعائلة، هناك شيء للجميع. يعمل كل يوم من الساعة 5:30 مساءً حتى 11:30 مساءً، وهو وجهة مثالية لأمسيات شتوية لا تُنسى.

يمكن للمقيمين أيضًا التوجه إلى السوق الشتوي في الواجهة المائية في المجاز. مع الترفيه الحي، والتمائم المرحة، والكثير من المرح المناسب للعائلة، يعمل السوق كل يوم، بما في ذلك ليلة رأس السنة الجديدة، من الساعة 5 مساءً حتى منتصف الليل.