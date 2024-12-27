من الشغف إلى النجاح المالي: قصص فنانات إماراتيات

وبعد زواجها وإنجابها، بدأت مريم في تطوير مهاراتها من خلال الالتحاق بمعهد الشارقة للفنون. وأضافت: "كان أستاذي فناناً رائعاً وثق في قدراتي وعمل معي. بعد ذلك، أصبحت مستقلة وبدأت عملي الخاص، في البداية كنت أرسم على أكياس الهدايا. كنت أبيعها بـ 10 إلى 20 درهماً،ثم تطور عملي بشكل كبير".