من الشارع إلى القلب.. حيوانات مشردة تجد في الإمارات بيوتاً تُعيد لها الحياة

عندما عثرت تيفاني ديكنسون على حمامة صغيرة مترنحة تكافح للوقوف على أحد أرصفة دبي، لم تكن تعلم أنها على وشك أن تضم فردًا جديدًا إلى عائلتها. الطائر، الذي أسمته لاحقًا «بوتس»، كان يعاني فيروسًا عصبياً جعله ضعيفًا جدًا للبقاء في البرية.

بعد مرور عامين، تعيش بوتس في شقة مع تيفاني وشريكها، تطير لمسافات قصيرة داخل الغرفة، وتستحم ثلاث مرات أسبوعيًا، ولديها حتى حسابها الخاص على إنستغرام يحمل اسم @mybalconypigeons.

قصة بوتس ليست فريدة من نوعها. ففي مختلف أنحاء الإمارات، يجد الكثير من السكان الحيوانات المتروكة أو المصابة في صناديق كرتونية أو في مواقف السيارات أو حتى في مواقع البناء. وبعد عام أو اثنين، تصبح هذه الحيوانات — من القطط والكلاب الصغيرة إلى الحمام — جزءًا من عائلات لم تكن تنوي في البداية سوى مساعدتها ليوم واحد فقط.

تنحدر تيفاني من خلفية تطوعية في إنقاذ الحيوانات، إذ عملت مع جمعية تُعنى بإنقاذ الأنواع التي يتغاضى عنها الناس عادة — كالحمام والنوارس والبجع وغيرها. تقول: «لقد وقعت في حب الحمام». ففي أبريل 2022، وأثناء نزهة صباحية، لاحظت فرخ حمام صغيرًا لا يستطيع الطيران ولا يسير مع باقي السرب. وعندما أخذته إلى الطبيب البيطري، تبيّن أنه مصاب بفيروس عصبي يسبب له الدوار ويمنعه من الطيران أو الاعتماد على نفسه.

أعادت تيفاني الطائر إلى المنزل، ومنذ ذلك الحين أصبح فردًا من العائلة يعيش معها ومع شريكها. تقول: «إنها نظيفة جدًا ولها شخصية مميزة. إذا سمعت صوت الماء في الحمام، تُسرع لتستحم أولاً».

وترى تيفاني أن مشاهدة بوتس وهي تطير داخل منزلها تذكير بذاك القرار الإنساني الذي غيّر حياتها. تقول: «يعتقد الناس أن الحمام طيور قذرة، لكن الحقيقة أن البيئة هي التي تجعلها مريضة. بوتس علّمتني كم يُساء فهمها».