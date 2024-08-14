من السرطان إلى السكري: أمراض الحيوانات الأليفة تتشابه مع البشر

وقال الطبيب البيطري البالغ من العمر 32 عاماً إن الحيوانات تصاب بأمراض تشبه أمراض الإنسان لأن لديهم نفس النظام، وأضاف: "على سبيل المثال، في حالة مرض السرطان، تتزايد الخلايا وتتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه حتى يخرج الأمر عن السيطرة ويحدث الشيء نفسه مع الحيوانات، فهناك العديد من الأمراض مثل الأنفلونزا وجراثيم المعدة والبكتيريا وضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والكوليسترول والزهايمر، وغيرها الكثير من الأمراض المتشابهة بين الحيوانات والإنسان".