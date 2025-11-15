من الزمن إلى البحر.. الأدب اليوناني يحتفي بالإنسان في الشارقة

على أرض الشارقة، حيث يمتزج الحرف بالضوء، وتتعانق الثقافات في حضن الكتاب، تفيض الحكايات من الشرق والغرب لتؤكد أن الكلمة لا تعرف حدوداً. من بين أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، يطل الجناح اليوناني ضيف شرف الدورة الرابعة والأربعين، حاملاً معه عبق حضارةٍ ضاربة في العمق الإنساني، وصوتين أدبيين يضيئان عوالم الفكر والفلسفة – الكاتبتان إيفجينيا داغلاس وتيسي بايلا – اللتان حضرتا إلى الشارقة ليتحاور الزمن والذاكرة والإنسان عبر لغتهما الأدبية الغنية بالدهشة والتأمل.

قالت الكاتبة والممارسة القانونية اليونانية إيفجينيا داغلاس إن مشاركتها في المعرض تمثل تجربة استثنائية تعني لها الكثير، مؤكدة أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد منصة فريدة من نوعها للحوار والتفاعل الثقافي، وركيزة من ركائز التبادل المعرفي على مستوى العالم. وأشارت إلى أن ما يميز هذا الحدث هو انفتاحه على الأصوات العالمية وتلاحم الثقافات المتنوعة في مشهدٍ واحد يحتفي بالإنسان من خلال الأدب والفكر.

وأعربت داغلاس عن تقديرها العميق لاهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بالثقافة والفكر والكتاب، قائلة: «إن رؤية سموّه الثقافية والإنسانية تمثل نموذجاً فريداً في دعم الإبداع والمعرفة ليس في العالم العربي وحده بل على مستوى العالم، وتعكس هذا الإيمان العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان وتعزيز الحوار بين الشعوب».

وتضيف: «الشارقة اليوم بؤرة إشعاع ثقافي عالمي، تنسج بخيوط الفكر والإبداع جسور التواصل بين الحضارات، وتؤكد أن الثقافة وسيلة للتقريب لا للفصل، ومنارة للحوار الإنساني داخل الإنسان ذاته».

«الزمن».. مفكّرة فلسفية

وفي الجناح اليوناني، تستعرض داغلاس عملها الأدبي التجريبي «الزمن»، الذي استغرق عقداً كاملاً من الكتابة بين عامي 2006 و2016، وتصفه بأنه «مفكّرة زمنية» يتألف نسيجها من فسيفساء من الشخصيات والحكايات، جميعها تدور حول فكرة الزمن ومفهومه. بدأ هذا المشروع خلال رحلة لها إلى بولندا في عام 2006، لتتحول إلى عملٍ تأملي ينتمي إلى الواقعية السحرية ويُكتب بأسلوب تيار الوعي، تصفه بقولها: «لم تكن لدي خطة عندما بدأت الكتابة. كنت أشعر أنني على وشك خوض مغامرة طويلة على متن قطار الزمن السريع، حتى خُيّل إليّ في النهاية أن الكتاب كتب نفسه».

وترى داغلاس أن الأدب بالنسبة لها «نحت بالكلمات»، محاولة لخلق تجربة ثلاثية الأبعاد للقارئ، «حيث يشعر أثناء القراءة أنه يسير داخل فيلم مكتوب أو فيديو نصي». فهي تؤمن أن النص لا يكتمل إلا عندما يصبح تجربة حسية وفكرية في آنٍ واحد، تتشابك فيها حدود النثر بالشعر والمقال بالمسرح والأغنية بالحكاية الخرافية.

يستكشف هذا العمل مفهوم الزمن وإدراك الإنسان له، داعياً إلى «زمن شخصي» متحرر من قيود الخط الزمني الجامد الذي يقيّد البشر. ويتناول قضايا فلسفية وإنسانية شائكة مثل وحدة الإنسان وتحوّل الذات واستغلال الفرد من قبل القوى المهيمنة، لكنه في المقابل يبشّر بميلاد مجتمع جديد لا يشعر فيه المرء بالغربة بل بالحضور، مجتمع يعيش خارج الزمن لا في حصاره.

وتختم داغلاس حديثها بتأملٍ عميق: «أتمنى أن يشعر القارئ بالقوة والتجدد بعد القراءة، وأن ينهض كعملاق. إن استطاع كتابي أن يحدث هذا الأثر ولو بمقدار ذرة من الرمل، فسعادتي ستكون عظيمة».